À quoi s’attendre de Bitcoin ce Noël?

Enfin, l’attente a été remplie, Bitcoin se réveille à la hausse, et maintenant ceux qui accumulent des pièces peuvent s’attendre à une hausse des prix plus importante à Noël.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 51 120,95 $, accumulant un gain de 4,47 % au cours des dernières 24 heures et de 9,18 % au cours des 7 derniers jours. La capitalisation boursière est à nouveau proche d’un billion de dollars, mais si les choses continuent comme elles le sont, il semble que cette marque pourrait être fortement surperformée.

La situation actuelle est assez simple, le prix réagit à une pression d’achat croissante, alors que les devises se font de plus en plus rares.

Pour le démontrer, nous voyons comment les pièces stables sur les bourses sont de plus en plus abondantes, qui sont principalement là pour acheter d’autres crypto-monnaies, ce qui génère une demande plus importante.

Pendant ce temps, les actions Bitcoin sur les bourses sont en baisse, ce qui indique que les investisseurs placent leurs pièces dans des portefeuilles froids, sans intention de les vendre à court terme.

Réserves de pièces stables sur les échanges. Source : CryptoQuant.

Les réserves de Bitcoin sur les échanges. Source : CryptoQuant.

Les baleines accélèrent à nouveau leur taux d’accumulation de pièces, tout comme elles l’ont fait lors du rallye haussier volatil de l’année dernière. L’analyste Moskovski n’assure pas que nous assisterons à une augmentation de la volatilité comme en 2020, mais le scénario actuel est certainement très similaire à celui où cela s’est produit.

Les portefeuilles #Bitcoin 100-1K continuent de s’empiler et l’approvisionnement contrôlé par eux frappe à plusieurs reprises ATH. Je ne dis pas que ça va définitivement devenir parabolique comme l’année précédente mais ça y ressemble sûrement. pic.twitter.com/d9qnA0VEeA – Lex Moskovski (@mskvsk) 24 décembre 2021

Analyse technique : que peut-on attendre du Bitcoin à Noël ?

Dans le graphique journalier, nous voyons à quel point les haussiers ont réussi à reprendre le contrôle à court terme, après que le prix se soit échappé du sommet d’un biseau descendant.

Cette formation en biseau annonçait il y a quelques jours la possibilité d’un changement de tendance. Maintenant qu’ils fabriquent des plus bas et des plus bas sur ce graphique Bitcoin, il est tout à fait possible de s’attendre à des gains plus importants d’ici Noël.

Aujourd’hui, le prix est entravé par une résistance à 51 200 $. Il est possible que ce niveau d’offre entraîne une correction à court terme. Tant qu’il ne s’agit pas d’une correction trop volatile, nous pouvons nous attendre à ce qu’un nouveau plus bas plus élevé soit bientôt atteint, pour inaugurer un nouvel élan.

La BTC doit désormais maintenir un support à 48 588 $ afin que le scénario haussier à court terme ne soit pas compromis.

Après avoir franchi la résistance à 51 200 $, le terrain sera libre à près de 59 000 $.

Graphique hebdomadaire

Sur ce graphique, nous voyons également une perspective technique assez haussière. Le Bitcoin n’a cessé de reculer fortement depuis la mi-novembre. Maintenant, avec le rejet des prix bas et une forte pression d’achat cette semaine, il semble possible qu’un nouveau grand élan commence.

Aujourd’hui, le prix tente de franchir la résistance immédiate observée dans cette période, située à 50 000 $. En cas de succès, ce qui est le plus probable, nous pouvons alors voir des achats jusqu’à la zone laissée par le précédent record historique. Il n’est même pas déraisonnable de penser à de nouveaux records.

Bitcoin vous fait espérer des bénéfices à Noël. Déjà avec lequel il cède, les détenteurs commencent à se réjouir, et bien qu’il soit probable que l’on assiste à quelques corrections au milieu de la hausse attendue, le scénario général nous indique que l’on peut voir se développer un rallye majeur en 2022.

À quoi s’attendre de Bitcoin à Noël ?. Graphique hebdomadaire BTC vs USDT. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

