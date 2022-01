À quoi s’attendre de Bitcoin en 2022 ?

2021 a été une excellente année pour le marché de la cryptographie, malgré les hauts et les bas qu’il a traversés. Maintenant, Bitcoin commence 2022 avec une certaine incertitude à court terme, mais défend toujours une forte tendance haussière majeure.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 48 079,09 $, accumulant un léger gain de 1,55% au cours des dernières 24 heures, mais maintenant une perte de 6,27% au cours des 7 derniers jours.

Ce sera un début d’année difficile pour la plus grosse crypto-monnaie, en raison du manque de détermination de la part des acheteurs. Mais, ce comportement déterminera-t-il ce qui s’en vient pour le reste de 2022 ? Découvrez-le ci-dessous.

À court terme, il semble que nous puissions avoir quelques problèmes, alors que les soldes BTC sur les échanges augmentent légèrement. Cinq des oscillateurs techniques examinés par CryptoQuant, trois sont actuellement baissiers.

Malgré cela, les mesures qui suivent le comportement des grands investisseurs (tels que les mineurs et les baleines) sont optimistes. Cela nous indique que ces participants s’attendent à des bénéfices plus élevés au cours de cette nouvelle année.

Revue hebdomadaire des métriques Bitcoin. Source : CryptoQuant.

Sur le graphique journalier de BTC, nous voyons le négativisme à court terme et l’incertitude dessinés. Le prix a été bloqué dans un côté fort, avec une résistance à 51 200 $ et un support à environ 45 650 $.

Bitcoin vient de défendre à nouveau le support, mais la faible détermination des acheteurs nous indique que l’on peut encore voir le marché de la crypto en difficulté durant ces premières semaines de 2022. Le prochain support est à 43 116 $.

Nous ne pouvons pas encore exclure un possible rallye fort, mais cela ne serait vraiment pertinent que si la résistance à 51 200 $ était franchie, ce qui ouvrirait la voie à 58 960 $.

Possible augmentation des flux de capitaux des investisseurs institutionnels vers Bitcoin en 2022 ?

En 2021, nous avons vu comment le capital-risque de fonds institutionnels a afflué en grande quantité sur le marché des crypto-monnaies, atteignant un maximum de 30 000 millions de dollars, battant tous les records des années précédentes, et montrant un grand intérêt de la part de ces investisseurs pour ce type d’actifs.

C’est sans aucun doute le signe que les grandes capitales voient de belles opportunités sur ce marché.

Voyant la grande force que cette tendance apporte, il est extrêmement probable qu’elle se poursuive en 2022, ce qui continuera sans aucun doute à profiter à Bitcoin.

Rappelons comment en octobre 2021, le lancement d’un ETF Bitcoin approuvé par la SEC, a sponsorisé le plus haut historique de cette crypto-monnaie.

Les ETF s’adressent aux fonds d’investissement et aux entreprises américaines qui n’ont pas été autorisés à négocier avec BTC, en raison du cadre réglementaire qu’ils doivent suivre.

De plus en plus de fournisseurs de ces types de produits continuent de demander l’approbation, ce qui continuerait de favoriser l’exposition des actifs cryptographiques sur le grand marché boursier américain.

Les sociétés de gestion de capital-risque ont investi plus de 30 milliards de dollars sur le marché de la cryptographie. Source : CryptoQuant.

Marché inondé de liquidités

Outre l’intérêt croissant des institutions à investir dans les crypto-monnaies, une grande partie de l’incroyable liquidité monétaire qui existe (principalement en dollars) cherche toujours où investir, un facteur qui pourrait profiter à ce marché.

À la suite de la grave crise qui a provoqué la pandémie, il est bien connu comment différentes banques centrales ont commencé à injecter des liquidités sur les marchés pour éviter des pertes plus graves. Cependant, maintenant, la quantité d’argent sur le marché est plus grande, tandis que l’offre de biens et d’actifs reste la même, voire moins.

Avec un Bitcoin très rare, une demande croissante et beaucoup d’argent à investir, une seule chose peut arriver.

Prévisions pour BTC en 2022

Pour terminer cet article, faisons une prévision de prix, basée sur une analyse du graphique mensuel BTC vs USDT.

À partir de cette période, nous voyons que le prix a réussi à rester solidement haussier ces derniers mois, malgré les turbulences observées à la mi-2021.

On peut aussi observer comment un double top s’est créé sur la résistance à 64 895$. Ce chiffre chartiste annonce un possible changement de tendance, mais il ne se confirme qu’une fois le décolleté franchi. Dans ce cas, ce cou est à 35 000 $.

Pour le moment, nous continuons de voir un Bitcoin totalement haussier, donc le scénario le plus probable pour 2022 est de continuer à établir de nouveaux sommets historiques.

Le grand renversement des prix au milieu de l’année semble avoir atteint un plancher à 50 % de Fibonacci. Désormais une dynamique se développe, qui pourrait bien viser 100 000$ à moyen terme (-61,8%).

Nous avons vu comment le prix a clôturé 2021 avec une force baissière pertinente, mais laissant un rejet sur un support à 43 834 $. Ce rejet peut être le signe du début d’un nouveau rallye.

Il n’est pas encore confirmé que les taureaux ont repris le contrôle. Nous pourrions voir Bitcoin en difficulté au cours de ces premières semaines de 2022.

Mais, la vue d’ensemble nous dit que les chances à moyen/long terme restent du côté des acheteurs.

À quoi s’attendre de Bitcoin en 2022 ?. Analyse du graphique mensuel BTC vs USDT. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

