À quoi s’attendre de la dernière saison de The Expanse

J’ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que la série de science-fiction préférée des fans The Expanse est de retour. Les mauvaises nouvelles? La saison six de The Expanse sera la dernière sortie de la série lors de son lancement sur Amazon Prime Video.

L’une des meilleures émissions en streaming du moment, The Expanse a parcouru une route rocheuse pour arriver ici. Annulé à mi-chemin de sa course chez Syfy, il a depuis été repris par Amazon.

Maintenant, avec la sortie du dernier livre de la série sur laquelle il est basé, The Expanse revient. Ci-dessous, vous trouverez tout ce que nous savons sur la dernière saison de The Expanse.

Récapitulatif de l’histoire de The Expanse : Là où nous nous sommes arrêtés

The Expanse, basé sur la nouvelle série de James SA Corey, se déroule dans un futur où les humains ont colonisé l’ensemble du système solaire. Tout au long, nous suivons divers personnages appartenant à différentes factions. Il s’agit notamment d’un policier, de politiciens, de soldats et de personnes prises au mauvais endroit au mauvais moment.

Au cours des cinq dernières saisons, la série a inclus une escalade des hostilités entre Mars et la Terre, ainsi que des colonies d’humains vivant sur la ceinture d’astéroïdes et diverses lunes.

Les personnages principaux de la série sont l’équipage de l’hélicoptère de combat martien le Rocinante et l’homme politique des Nations Unies Chrisjen Avasarala et son entourage.

Les événements des premières saisons ont conduit à une énorme expansion des mondes habitables, avec la formation de nouvelles factions politiques. À la fin de la saison cinq, un contingent croissant de Belters – des peuples historiquement marginalisés – se rassemblaient sous la direction du chef rebelle Marco Inaros.

De quoi parle la saison 6 de The Expanse ?

Les morceaux ont été dispersés à la fin de la saison cinq.

Les grandes villes de la Terre ont été bombardées et les alliances sont rompues. Le teaser de la saison suggère que Marco Inaros et son insurrection occuperont le devant de la scène. Avec cela vient l’arc de l’histoire de son fils Filip.

La mère de Filip est Naomi Nagata, l’un des héros de la série et membre de l’équipage du Rocinante. Naomi a fui Marcos alors que Filip était encore un garçon et a retrouvé son fils en tant que prisonnier de Marcos au cours de la saison cinq. Alors que Filip se tient aux côtés de son père, il est clair qu’il est en conflit. Les tentatives de Naomi pour sauver son fils et l’amener à ses côtés seront presque certainement incluses ici.

Une description de l’intrigue d’Amazon se lit comme suit : « Marco Inaros et sa Marine libre continuent de lancer des attaques dévastatrices d’astéroïdes sur la Terre et sur Mars. Alors que les tensions de la guerre et les pertes partagées menacent de séparer l’équipage du Rocinante, Chrisjen Avasarala fait un geste audacieux et envoie l’ancien Martien Martien Bobbie Draper en mission secrète qui pourrait renverser le cours du conflit. Pendant ce temps, dans la Ceinture, Drummer et ce qui reste de sa famille sont en fuite après avoir trahi Marco. Et sur une planète lointaine au-delà des Anneaux, une nouvelle puissance commence à s’élever.

Où regarder The Expanse saison 6

La saison six de The Expanse présentera son premier épisode le 10 décembre.

La saison se déroulera chaque semaine le vendredi pendant six semaines, avec la finale de la série en streaming le 14 janvier.

Leviathan Falls, le neuvième et dernier livre de la série Expanse, sera lancé le 30 novembre. On ne sait pas à quel point Leviathan Falls informera la dernière saison de The Expanse, mais les fans des livres et de la série auront un peu de temps pour terminer le roman avant de commencer la saison.

La dernière saison sera disponible exclusivement sur Amazon Prime Video dans le monde entier dans plus de 240 pays et territoires.

Il s’agit de la troisième saison à diffuser exclusivement sur Amazon après que la société a récupéré les droits des saisons futures de Syfy, qui a annulé The Expanse après sa troisième saison en 2018.

Après une campagne de fans qui comprenait du financement participatif, des pétitions et une bannière « #SaveTheExpanse » au-dessus du siège d’Amazon Studios, Amazon l’a repris, publiant la saison quatre en décembre 2020.

Qui est impliqué ?

Les personnages principaux (survivants) de The Expanse sont tous de retour. Cas Anvar, qui joue un personnage principal depuis la première saison, ne revient pas. À la suite d’une série d’allégations d’inconduite sexuelle, il a été retiré de la série au cours de la saison cinq, son personnage mourant brusquement. Cela marque un écart par rapport aux romans, et cela peut signifier que son rôle dans le récit sera repris par un nouveau personnage, ou bien que certains points de l’histoire seront modifiés.

Parmi les acteurs de retour figurent les suivants, ainsi que leurs personnages respectifs :

Steven Strait comme James Holden Dominque Tipper comme Naomi Nagata Wes Chatham comme Amos Burton Shohreh Aghdashloo comme Chrisjen Avasarala Cara Gee comme Camina Drummer Frankie Adams comme Roberta ‘Bobbie’ W. Draper Nadine Nicole comme Clarissa Mao Keon Alexander comme Marco Inaros Jasai Chase Owens comme Filip Inaros

Mark Fergus et Hawk Ostby ont développé la série, y compris sa dernière saison. Les producteurs exécutifs sont Naren Shankar, Andrew Kosove, Broderick Johnson, Laura Lancaster, Sharon Hall, Sean Daniel, Jason Brown, Daniel Abraham, Ty Franck et Dan Nowak.

Les réalisateurs de la saison six sont Breck Eisner, Jeff Woolnough et Anya Adams.

La saison 6 de The Expanse est produite par Alcon Television Group pour Amazon Prime Video.

C’est ce que nous savons de la saison six de The Expanse, qui se dirigera vers Amazon Prime Video en décembre.

