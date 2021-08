À quoi s’attendre de la nouvelle star du budget?

TL;DR

Les spécifications et les rendus du Redmi 10 ont fuité en ligne. Les spécifications montrent un téléphone avec un écran à 90 Hz et un appareil photo principal de 50 MP. Il n’y a aucun mot sur les prix ou la disponibilité en ce moment.

La série de numéros Redmi est l’une des familles de téléphones Xiaomi les plus populaires, faisant partie de la famille Redmi Note mais offrant toujours une expérience solide. Le Redmi 9 était la version la plus récente à cet égard, mais il semble que le Redmi 10 ait maintenant été largement divulgué.

Quoi qu’il en soit, la liste suggère que nous examinons deux améliorations notables par rapport au Redmi 9. D’une part, l’appareil photo principal est passé d’un jeu de tir de 13 MP à un capteur de 50 MP. Vraisemblablement, il s’agit de l’appareil photo économique Samsung JN1 50MP (0,64 micron pixels). Sinon, le reste du système de caméra arrière comprend un capteur 8MP et une paire de tireurs 2MP. Un objectif 8MP dans un trou de perforation monté au centre gère les selfies.

L’autre amélioration importante est le passage d’un écran LCD 6,53 pouces 60 Hz (FHD+) à un écran LCD FHD+ 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ainsi, ceux qui souhaitent un affichage plus fluide avec un budget limité voudront peut-être garder un œil sur cet appareil.

Sinon, il semble que le reste du Redmi 10 soit similaire à son prédécesseur. On dit qu’il propose un SoC Helio G88 avec un GPU Mali-G52 MC2 (donc potentiellement juste une mise à niveau mineure par rapport au Helio G80), une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 18 W. Le téléphone est répertorié avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais nous pouvons supposer qu’il ne s’agit que de la variante haut de gamme.

Il n’y a aucun mot sur le prix ou la disponibilité, mais le Redmi 9 avait un prix de lancement d’environ 9 000 Rs (~ 121 $) en Inde et 149 € (~ 175 $) en Europe. Nous pouvons donc nous attendre à une fenêtre de prix similaire si ou quand le Redmi 10 arrivera sur ces marchés.