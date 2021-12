À quoi s’attendre de la performance de vacances de Camila Cabello à la Maison Blanche

Quant à sa tradition de vacances préférée, Cabello a déclaré qu’elle célébrait le réveillon de Noël. « Les Latinos célèbrent Noël le 24, et c’est quelque chose que nous appelons Nochebuena », a-t-elle déclaré. « C’est à ce moment-là que nous organisons une sorte de fête et qu’il y a du riz, des haricots et un tas de nos plats traditionnels des pays. »

La star de Cendrillon a également déclaré que l’anniversaire de sa grand-mère était le 24 décembre et que celui de sa mère était le 25 décembre.

« Donc, il se passe beaucoup de choses au cours de ces deux jours », a noté Cabello, « donc nous célébrons aussi leurs anniversaires. »

Cabello n’est pas le seul à se produire dans la spéciale musicale. Andrea Bocelli avec son fils Matteo Bocelli et fille Virginie Bocelli, Église Éric, la Hermanos Jonas, Norah Jones, Pentatonix et Billy Porter sont également prêts à chanter.