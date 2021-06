À quoi s’attendre de la WWDC d’Apple et comment regarder en ligne | La technologie

Nous vous disons ce que nous attendons de la WWDC 21, la conférence annuelle d’Apple axée sur les développeurs et les logiciels, mais dans laquelle nous avons également pu voir le nouveau MacBook Pro redessiné sans TouchBar et avec puce M1X.

Une semaine d’énormes surprises et beaucoup de consommation de caféine commence pour pouvoir voir tout ce que nous avons devant nous. Et c’est ça, Aujourd’hui commence la WWDC21, l’événement d’Apple axé sur les logiciels et les développeurs, mais le 10, nous avons le Summer Game Fest 2021 et à la fin de la semaine, l’E3 2021 commence.

Eh bien, ce sera une semaine au cours de laquelle vous ne pourrez pas perdre de vue ce site Web ou HobbyConsolas si vous êtes intéressé par la technologie et les jeux vidéo, mais nous allons commencer par le premier événement, Apple, car il peut avoir des choses très intéressantes .

Et, bien qu’il s’agisse d’un événement axé sur les logiciels et les développeurs, il se murmure que nous verrons du matériel sous la forme d’un renouveau aussi nécessaire qu’attendu.

iOS 15 et macOS 12

La première chose que nous verrons, sûrement, sera les nouvelles versions d’iOS et de macOS. Le système iPhone et iPad est celui qui, en volume de ventes, a sûrement le plus d’intérêt, mais il ne faut pas s’attendre à une énorme nouveauté ou à une refonte.

Selon différentes sources comme Engadget ou Bloomberg, voici ce que l’on peut attendre d’iOS 15 :

Nouvelles notifications qui s’adaptent à notre façon d’utiliser le mobile. Par exemple, ils ne sortiraient pas de la même manière et ne seraient pas notifiés de la même manière si nous utilisons le mobile en mode normal, en conduisant, en travaillant ou en dormant. Améliorations de la sécurité et de la confidentialité continuer à lutter contre ces applications qui se nourrissent de nos données. Refonte du message IM pour lutter contre WhatsApp, Facebook et contre lesquels Apple est en croisade. Sur notre territoire, WhatsApp est sans égal, mais dans des pays comme les États-Unis, iMessage est l’une des applications les plus populaires.

Sur iPadOS 15 Nous aurions ces nouveautés, mais aussi des améliorations pour profiter du M1 dans plus d’applis et, surtout, quelque chose que nous attendions depuis des mois : l’utilisation de widgets sur tous les écrans et pas seulement dans la barre latérale des raccourcis.

Sur macOS 12, la vérité est que les rumeurs sont plutôt calmes. On ne sait pas s’il s’appellera macOS 12 Mammoth ou Monterey et ni s’il y aura de bonnes nouvelles.

Tout semble indiquer que non, puisque BigSur a été un changement de paradigme, mais on s’attend à ce que davantage d’applications passent à M1 et que tout se concentrera sur cette puce qui est déjà un grand changement en soi au niveau logiciel.

HomeOS pour les appareils domestiques ?

Maintenant, il pourrait y avoir un quatrième système d’exploitation sur la table, puisque ces derniers jours nous avons lu le nom ‘HomeOS’. C’est grâce à une offre d’emploi publiée par Apple elle-même qu’elle a été effacée à la vitesse de Thunderbolt 4, mais qui, bien sûr, a été stockée dans le cache Internet.

Très probablement une refonte de Homekit pour contrôler les appareils domestiques, mais qui sait s’il s’agit d’autre chose et ceux de Cupertino ouvrent le parapluie pour que l’application fonctionne avec des appareils désormais compatibles avec Alexa ou Home.

Refonte du MacBook Pro sans TouchBar et avec le SoC M1X

La WWDC n’est pas un événement dans lequel le matériel est le protagoniste, mais Apple a le devoir de continuer à montrer les améliorations de l’écosystème ARM par rapport à l’écosystème traditionnel des ordinateurs et, par conséquent, de nombreuses rumeurs parient sur une refonte qui sonne depuis des mois.

Oui, les MacBook Pro avec un processeur M1 sont sortis à la fin de l’année dernière, mais il ne s’agissait pas d’un changement de conception. Maintenant, il semble qu’Apple va franchir le pas et redessiner son ordinateur portable le plus populaire à l’intérieur comme à l’extérieur.

Il semble que nous aurons une nouvelle puce ARM, un M1X avec plus de cœurs CPU et surtout plus de puissance GPU pour qu’on puisse l’appeler ‘MacBook Pro’.

En plus de ce changement interne, on s’attend à ce que le lecteur de carte qui n’aurait jamais dû laisser dans un ordinateur comme celui-ci revienne, un port de charge similaire au MagSafe et, en plus, on espère aussi la disparition de la TouchBar.

Nous verrons si cela est réalisé, mais il y a déjà des voix qui affirment que l’annonce ira au second semestre.

Comment regarder la WWDC21 en direct

De quelque manière que ce soit et de présenter ce qu’ils présentent, il est clair que Il y aura beaucoup d’yeux en attente sur la WWDC 2021 et vous pourrez voir la conférence en direct à partir de 19h00, heure de la péninsule espagnole, par cette fenêtre :

Et, comme toujours, nous vous dirons tout ce qu’Apple présente sur le web.