À quoi s’attendre de l’annonce de l’iPhone 13

La prochaine annonce de l’iPhone est dans moins d’une semaine. Le mardi 14 septembre, l’événement “California Streaming” d’Apple mettra fin à toutes les rumeurs concernant l’iPhone 13. Jetons un coup d’œil à ce que nous attendons de l’annonce de l’iPhone 13.

Refléter la gamme iPhone 12

On ne s’attend pas à de grosses surprises ici. Il y aura quatre modèles d’iPhone 13, tout comme pour l’iPhone 12. Apple annoncera l’iPhone 13 standard ainsi qu’une version Mini, Pro et Pro Max. Un récent dépôt pour le chargeur MagSafe révisé auprès de la FCC le confirme. Dans le dossier, Apple fait référence à quatre nouveaux modèles d’iPhone aux côtés des quatre modèles «anciens» d’iPhone 12.

Naturellement, Apple n’a pas révélé le prix exact de la gamme iPhone 13. La structure des prix devrait être la même que celle que nous avons vue avec l’iPhone 12. L’iPhone Mini coûtera probablement environ 100 $ de moins que le modèle de base, tandis que l’iPhone 13 Pro commencera probablement 200 $ de plus que l’iPhone 13 standard.

Cependant, les prix de départ pourraient être augmentés jusqu’à 20 % pour les « technologies de processus avancées et matures ». Cela signifierait l’iPhone 13 de base à partir de 829 $, au lieu de 799 $. Un rapport d’août de DigiTimes le suggère, mais nous devrons attendre et voir.

Bien sûr, tout le monde veut savoir quelles couleurs seront disponibles pour l’iPhone 13. Un détaillant ukrainien a peut-être divulgué tout cela tôt. Sa bévue suggère que l’iPhone 13 Mini et l’iPhone 13 seront disponibles en six couleurs : noir, bleu, violet, rose, blanc et Product RED. L’iPhone 13 Pro et Pro Max, selon le détaillant, seront disponibles en noir, argent, or et bronze. Plus de Pacific Blue, apparemment.

L’annonce de l’iPhone 13 devrait comporter des mises à niveau de l’affichage et de l’appareil photo

Ming-Chi Kuo prédit que les modèles iPhone 13 Pro et Pro Max offriront un meilleur taux de rafraîchissement que nous n’avons jamais vu sur un iPhone. L’analyste pense que ces modèles auront la technologie LTPO offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’autres smartphones haut de gamme l’ont déjà fait, notamment le Samsung Galaxy S21 et le OnePlus 9 Pro.

Les modèles iPhone 13 Pro et Pro Max pourraient offrir plusieurs mises à niveau des caméras. Mark Gurman de Bloomberg pense qu’une version vidéo du mode Portrait est à venir, ainsi qu’une option de meilleure qualité pour enregistrer des vidéos appelée ProRes. Il suggère également un nouveau système de filtrage pour intensifier l’apparence des photos entrantes, mais uniquement sur les iPhone 13 Pro et Pro Max. Les nouveaux téléphones pourraient également voir une puce A15 améliorée avec plus de performances.

Nous avons également vu des rumeurs selon lesquelles tous les modèles d’iPhone 13 seraient livrés avec le scanner LiDAR introduit sur l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Des spéculations plus récentes disent que cela ne se produira pas.

Nous pouvons voir une encoche plus petite sur l’iPhone 13 par rapport aux modèles précédents. Nous avons entendu dire qu’Apple se penchait sur une nouvelle technologie d’affichage et de caméra selfie lui permettant de réduire la taille de cette encoche ennuyeuse sur l’écran.

Attendez-vous à des batteries plus grosses sur l’iPhone 13

Toutes les caractéristiques et fonctionnalités supplémentaires signifient plus de besoin de puissance. Apple ne veut probablement pas que ses appareils subissent une durée de vie de la batterie plus courte, nous nous attendons donc à une augmentation de la taille de la batterie. Une fuite suggère ce qui suit pour les tailles de batterie de l’iPhone 13 :

iPhone 13 Mini : 2 406 mAh (au lieu de 2 227 mAh)iPhone 13 : 3 095 mAh (au lieu de 2 815 mAh)iPhone 13 Pro : 3 095 mAh (au lieu de 2 815 mAh)iPhone 13 Pro Max : 4 325 mAh (au lieu de 3 687 mAh)

Comprenez que ces tailles de batterie accrues peuvent ne pas signifier une durée de vie de la batterie plus longue. Si le nouvel iPhone a faim ou quatre batteries, ces augmentations pourraient simplement maintenir la durée de vie de la batterie de la génération précédente.

Se préparer pour l’événement iPhone 13

Bien sûr, ce ne sont encore que des rumeurs. Dans quelques jours, l’événement sera à nos portes et nous continuerons à offrir une couverture ici à TMO de l’actualité.