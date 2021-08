À quoi s’attendre de l’Apple Watch Series 7

Apple devrait sortir l’Apple Watch Series 7 dans quelques semaines aux côtés de nouveaux modèles d’iPhone 13, et il semble que cela pourrait être l’une des mises à jour de conception les plus excitantes que nous ayons eues pour l’Apple Watch depuis quelques années.

Nous ne nous attendons pas à de nouvelles fonctionnalités de santé cette année, et s’il y a de nouveaux capteurs de santé, Apple les a gardés secrets, mais plusieurs rumeurs ont indiqué que l’Apple Watch Series 7 obtient un nouveau design.

La prochaine Apple Watch pourrait présenter un design à bords plats similaire à celui de l’iPhone 12 et de l’iPad Pro. Les rendus divulgués qui seraient basés sur des dessins CAO ont représenté des courbes plates de style iPhone-12, une couronne numérique plus fine et un nouveau design de haut-parleur sur le côté gauche de la montre.

Apple Watch Series 7 rendu de 91Mobiles

Bloomberg dit que l’Apple Watch aura des cadres d’écran plus minces avec l’écran utilisant une nouvelle technique de stratification qui le rapproche du capot avant, et avec cette nouvelle technologie de boîtier et d’affichage, les prochains modèles devraient être disponibles en 41 mm et 45 mm, juste un peu plus grand que les options de taille actuelles de 40 mm et 44 mm.

L’écran du modèle 45 mm mesure 1,8 pouces selon les rumeurs, contre 1,73 pouces dans le modèle précédent. Nous ne connaissons pas encore la taille du modèle 41 mm, mais il est probable qu’une petite taille similaire augmente.

Les rumeurs ont été mitigées sur l’épaisseur. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que l’Apple Watch pourrait être un peu plus épaisse dans l’ensemble, mais pas d’une manière perceptible par les utilisateurs, mais les fuites de rendu suggèrent qu’elle serait plus fine de 1,7 mm, ce qui représente une diminution d’épaisseur décente. Il faudra attendre de voir sur les dimensions exactes du boîtier.

Selon les rumeurs, Apple envisage de nouvelles options de couleur pour la série 7 et elle pourrait être disponible dans une teinte en aluminium vert. L’année dernière, Apple a présenté l’Apple Watch Series 6 en aluminium bleu.

À l’intérieur, l’Apple Watch Series 7 comportera une puce S7 améliorée qui pourrait utiliser la technologie double face pour réduire sa taille. La puce S7 plus petite pourrait laisser plus de place pour une durée de vie supplémentaire de la batterie et d’autres composants, et la nouvelle Apple Watch devrait bénéficier d’une connectivité sans fil améliorée et d’une meilleure puce U1 Ultra Wideband.

Il est possible que nous puissions obtenir une nouvelle version plus durable de l’Apple Watch cette année. Bloomberg dit qu’Apple envisage une version robuste de l’Apple Watch destinée aux athlètes, randonneurs et autres personnes plus susceptibles d’endommager leurs montres Apple. Cependant, il n’est pas clair si ce modèle arrivera en 2021 ou 2022.

En ce qui concerne les nouveaux logiciels, l’Apple Watch Series 7 exécutera watchOS 8, qui ajoute le mode Focus, de nouvelles fonctionnalités Mindfulness, des améliorations pour la maison et le portefeuille, etc. Apple ajoutera également de nouvelles fonctionnalités “Time to Run” et “Audio Meditation” qui rejoindront la fonctionnalité “Time to Walk” publiée plus tôt cette année.

Sur la base des dates de lancement passées, la date la plus probable de l’événement qui verra le dévoilement des modèles Apple Watch Series 7 et ‌iPhone 13‌ est le mardi 14 septembre, mais la semaine d’après est également une possibilité. Quoi qu’il en soit, nous n’avons plus beaucoup à attendre avant qu’Apple ne dévoile le premier de sa gamme de lancement d’appareils d’automne.