Le premier événement d’automne d’Apple de 2021 s’est concentré sur l’iPhone et l’Apple Watch, mais le second, qui se tiendra le lundi 18 octobre, devrait être centré sur Mac. L’événement à venir verra le lancement des modèles très attendus de MacBook Pro 14 et 16 pouces, et nous pourrions également obtenir des AirPod actualisés et un nouveau Mac mini.

Ce guide met en évidence tout ce que nous pourrions voir lors de l’événement d’octobre sur la base des rumeurs que nous avons entendues jusqu’à présent.

Modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces

Cela fait deux ans que les modèles MacBook Pro 16 pouces ont été actualisés pour la dernière fois, et nous attendons depuis longtemps une mise à jour. Nous entendons depuis plusieurs mois des rumeurs concernant des modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces considérablement repensés, ce qui en fait l’une des mises à jour les plus attendues de l’année.



Apple devrait introduire de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec une mise à jour de conception qui présente le même aspect à bords plats que nous avons vu introduit pour l’iPhone 13, l’iPad Pro, l’iPad Air et l’iPad mini, mais sur le MacBook Pro, ne vous attendez pas à ce que les nouvelles machines soient trop différentes.

Les nouveaux MacBooks auront des lunettes plus minces et n’auront pas le libellé « MacBook Pro » en bas pour économiser de l’espace. Dans un rappel aux MacBook Pro d’antan, Apple prévoit de réintroduire les ports manquants depuis l’actualisation de 2016. Nous attendons un emplacement pour carte SD et un port HDMI, qui rejoindront les ports USB-C et la prise casque.

Les machines 2021 verront également le retour de MagSafe et comprendront un port de charge MagSafe‌ séparé qui n’est pas trop différent du port ‌MagSafe‌ utilisé par Apple pour les machines antérieures à 2016. La technologie ‌MagSafe‌ peut apporter des vitesses de charge plus rapides que celles disponibles avec l’USB-C, mais les détails spécifiques ne sont pas encore connus. Comme prévu, ‌MagSafe‌ nécessitera une nouvelle conception de câble de charge et un adaptateur secteur mis à jour.

Poursuivant le retour à un design classique, les modèles de MacBook Pro 2021 n’auront pas de barre tactile OLED interactive, Apple optant plutôt pour une rangée standard de touches de fonction.

Une rumeur de dernière minute de Weibo a suggéré que les prochains modèles de MacBook Pro comporteront une encoche en haut qui abrite la webcam, ce qui pourrait suggérer des lunettes très fines. Cette encoche, dit le leaker, sera de taille similaire à l’encoche de l’iPhone 12.



Cette rumeur peut sembler invraisemblable, mais en regardant les résolutions des deux machines, ce n’est pas hors de portée. Les modèles MacBook Pro présentent des résolutions de 3024 par 1964 et 3456 par 2234, et si vous soustrayez 74 pixels de la hauteur des deux pour l’encoche présumée, les résolutions résultantes de 3024 par 1890 et 3456 par 2160 sont équivalentes à un rapport hauteur/largeur 16:10 .

Tous les MacBook existants d’Apple présentent un rapport hauteur/largeur de 16:10, donc une encoche de 74 pixels pourrait théoriquement se produire, mais on ne sait pas comment cela fonctionnerait avec l’interface macOS. La barre de 74 pixels en haut pourrait être utilisée à d’autres fins qu’une encoche, mais nous ne savons pas quoi. Parallèlement à l’encoche, la même rumeur prétend que toute la zone du clavier du nouveau MacBook Pro est noire plutôt que seulement les touches, et que les nouvelles machines seront plus épaisses avec des ventilateurs plus gros.

En ce qui concerne la technologie d’affichage, Apple devrait utiliser des mini-LED, et les modèles MacBook Pro seront les deuxièmes appareils Apple à proposer des écrans mini-LED après le ‌iPad Pro‌ 2021 de 12,9 pouces. La technologie ‌Mini-LED‌ permettra une conception plus fine et plus légère, tout en offrant de nombreux avantages de type OLED tels qu’une gamme de couleurs étendue améliorée, un contraste et une plage dynamique élevés, et des noirs plus vrais.



Les rumeurs suggèrent que les taux de rafraîchissement « ProMotion » de 120 Hz sont également une possibilité, bien que ce ne soit pas encore une chose sûre. Avec ProMotion, les modèles MacBook Pro offriraient un taux de rafraîchissement variable. Le taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz apporterait un défilement, un gameplay et d’autres avantages plus fluides, tandis qu’à l’extrémité inférieure, un taux de rafraîchissement plus lent économiserait de l’énergie lorsque des fréquences d’images élevées ne sont pas nécessaires, préservant ainsi la durée de vie de la batterie.

De véritables résolutions de rétine 2x semblent également arriver sur la base des détails d’affichage divulgués dans une récente mise à jour de macOS Monterey. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient présenter une résolution d’affichage de 3024 x 1964 et 3456 x 2234, respectivement.

Avec les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces mis à jour, Apple éliminera les puces Intel de la gamme MacBook. Les nouvelles machines seront équipées d’une puce « M1X » plus rapide et plus puissante qui s’appuie sur la technologie introduite avec le M1. Le M1X devrait comporter un processeur à 10 cœurs avec huit cœurs hautes performances et deux cœurs économes en énergie, ainsi que des options GPU à 16 ou 32 cœurs.



Les nouveaux modèles de MacBook Pro devraient prendre en charge jusqu’à 64 Go de RAM, et les deux peuvent avoir la parité des fonctionnalités en raison des plans d’Apple d’utiliser la même puce M1X pour les tailles 14 et 16 pouces. Étant donné que les deux machines seront similaires, les différences de prix entre les deux tailles seront moins prononcées que les générations précédentes. Les modèles de base devraient comporter 16 Go de RAM et 512 Go de stockage avec des mises à niveau disponibles à des prix plus élevés.

Il y a une autre caractéristique notable dont les utilisateurs de Mac seront ravis d’entendre parler – les améliorations de la webcam. On dit que les nouvelles machines disposent d’une webcam 1080p mise à jour, ce qui serait la première amélioration significative de la webcam introduite dans un MacBook. Les modèles actuels utilisent une technologie 720p vieille de plusieurs années, mais le besoin d’améliorer la qualité vidéo s’est accru en raison de la prévalence du travail en ligne au cours des deux dernières années.

Pour en savoir plus sur ce à quoi s’attendre du MacBook Pro, nous avons un guide dédié au MacBook Pro qui regroupe toutes les rumeurs que nous avons entendues sur les machines à venir.

AirPod 3

Apple développe une nouvelle version des AirPods‌ et les rumeurs disent qu’ils sont prêts à partir, il est donc possible que nous voyions une annonce lors de l’événement d’octobre. Cela dit, nous nous attendions également à ce que les « AirPods » soient introduits en septembre aux côtés des nouveaux iPhones, ce qui ne s’est pas produit, de sorte qu’Apple pourrait également reporter le lancement à plus tard dans l’année.



Les ‌‌AirPods‌‌ 3 devraient présenter un design plus proche des ‌‌AirPods‌‌ Pro avec des tiges plus courtes et un boîtier de charge repensé, mais ils continueront d’être disponibles à un prix plus abordable et n’auront pas de fonctionnalités haut de gamme comme la suppression active du bruit . Vous trouverez plus d’informations sur ce à quoi s’attendre des AirPods‌ 3 dans notre guide dédié.

Mac mini

Apple travaille sur une version haut de gamme du Mac mini‌ avec un design mis à jour et la même puce « M1X » qui devrait être utilisée dans le MacBook Pro, il est donc possible que nous voyions un nouveau ‌Mac mini‌ lors de l’événement.



Selon les rumeurs, la nouvelle machine aurait un design similaire à celui du ‌Mac mini‌ actuel, mais avec un encombrement réduit et un « dessus semblable à du plexiglas » qui repose sur le boîtier en aluminium. Il comportera quatre ports Thunderbolt, deux ports USB-A, un port Ethernet et un port HDMI, un peu comme les modèles actuels, mais il devrait basculer sur le même port d’alimentation magnétique qu’Apple a introduit pour la première fois pour l’iMac 24 pouces. .

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré en août que le Mac mini‌ actualisé arriverait dans les « prochains mois », ce qui correspond bien au mois d’août. Le ‌Mac mini‌ devrait remplacer l’Intel ‌Mac mini‌ qu’Apple vend toujours, et il sera vendu aux côtés de l’actuel ‌M1‌ ‌Mac mini‌.

iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 ont tous été lancés en septembre, mais nous attendons toujours ‌macOS Monterey‌, qu’Apple continue de tester en version bêta.



Les nouvelles versions de macOS arrivent souvent plus tard que les autres mises à jour logicielles, et lors de l’événement d’octobre, nous nous attendons à connaître une date de sortie. Les prochains modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces d’Apple seront probablement livrés avec ‌macOS Monterey‌, donc le logiciel doit être lancé avant eux.

En préparation mais pas encore attendu

Il existe également plusieurs autres appareils en cours de développement, mais la plupart d’entre eux sont annoncés pour 2022. Cela dit, Apple pourrait nous surprendre ou faire des annonces préalables, nous avons donc pensé que ces appareils à venir pourraient également mériter d’être mentionnés.

Macbook Air – La rumeur veut qu’il ait un mini écran LED, une nouvelle puce de silicium Apple et plusieurs options de couleurs, le rafraîchissement du MacBook Air est attendu en 2022.

ipad air – L’‌iPad Air‌ de prochaine génération peut comporter un écran OLED et des fonctionnalités de niveau professionnel telles que la connectivité 5G, le LiDAR et de nouveaux appareils photo et haut-parleurs, mais il n’est pas prévu que cela arrive avant 2022.

AirPods Pro – Apple travaille sur une nouvelle version des AirPods Pro avec un design sans tige et une nouvelle puce sans fil, et ceux-ci pourraient arriver en 2022.

iMac plus grand – Il y a un autre ‌iMac‌ en préparation qui a un écran plus grand et une puce de silicium Apple plus rapide, mais on en sait peu à ce sujet et ce n’est pas prévu en 2021.

Mac Pro – Apple développe deux versions du Mac Pro, dont l’une comportera un châssis redessiné et plus petit. Les nouveaux modèles ‌Mac Pro‌ comprendront des options de puces en silicium Apple haut de gamme avec 20 ou 40 cœurs de calcul, composés de 6 cœurs hautes performances ou 32 cœurs hautes performances et de quatre ou huit cœurs haute efficacité. Nous ne savons pas encore quand les nouveaux modèles ‌Mac Pro‌ arriveront.

Comment regarder

L’événement « Unleashed » débutera le lundi 18 octobre à 10 h 00, heure du Pacifique. Apple diffusera l’événement en direct sur son site Web et sur YouTube.

Pour ceux qui ne peuvent pas regarder, MacRumors aura une couverture en direct de l’événement à la fois sur MacRumors.com et via notre compte Twitter MacRumorsLive.