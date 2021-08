À quoi s’attendre de Marco Asensio dans un rôle de milieu de terrain

Le retour de Carlo Ancelotti cette saison a apporté un certain nombre de changements au Real Madrid, l’Italien apportant des modifications au style de jeu et à la tactique du club par rapport à la façon dont Los Blancos avait précédemment joué sous Zinedine Zidane. Parallèlement à ces changements tactiques, il semble qu’Ancelotti soit également prêt à essayer certains des joueurs du Real Madrid dans des rôles dans lesquels ils n’étaient pas utilisés sous Zidane.

L’un de ces joueurs est Marco Asensio. Aujourd’hui âgé de vingt-cinq ans, Asensio n’a pas atteint le plafond de talents élevé qui lui avait été prédit après ses campagnes percutantes 2016/2017 et 2017/2018 avec le Real Madrid, où il a marqué 21 buts et aidé 10 dans toutes les compétitions. Après cela, la forme d’Asensio a commencé à baisser, à la fois en raison de blessures et de styles d’entraînement qui ne correspondaient pas à ses propres forces.

Asensio a passé la majeure partie de sa carrière à jouer comme ailier dans une formation 4-3-3, partageant à peu près son temps à jouer sur les flancs gauche et droit. Cependant, en raison de l’effectif limité auquel Ancelotti est confronté au début de la campagne 2021/2022, il semble qu’Asensio pourrait être converti d’un ailier créatif traditionnel à un milieu de terrain central.

Cette décision d’Ancelotti ne découle pas complètement de la conviction qu’une transition vers le milieu de terrain sera la meilleure pour Asensio, mais du point de vue que l’ajout d’un milieu de terrain à l’équipe est nécessaire à des fins de profondeur. Martin Ødegaard a récemment quitté l’équipe de Premier League d’Arsenal, Dani Ceballos est mis à l’écart avec une déchirure des ligaments de la cheville qu’il a subie lors des Jeux olympiques de Tokyo et Toni Kroos est absent jusqu’à fin septembre avec un problème à l’aine. Cela laisse Luka Modric, Fede Valverde et Isco comme les seuls joueurs qui peuvent convenablement jouer dans un rôle de milieu de terrain central dans le 4-3-3 d’Ancelotti.

Actuellement, Luka Modric est également discutable pour les deux prochains matchs (également un problème d’aine, mais moins grave que celui de Kroos), laissant Fede Valverde, Isco et le joueur de Castilla Antonio Blanco comme les seuls joueurs capables de jouer devant Casemiro au milieu de terrain. . David Alaba pourrait également entrer au milieu de terrain, car il a déjà joué avec le Bayern Munich, mais il restera très probablement à l’arrière gauche car Ferland Mendy est également toujours blessé. Il y a évidemment un manque flagrant de profondeur au milieu de terrain pour le Real Madrid, et avec le club susceptible de ne pas dépenser d’argent pour un milieu de terrain pendant la fenêtre de transfert actuelle, Ancelotti se retrouvera avec les joueurs qu’il a actuellement.

Comme Ancelotti n’a que trois options viables au milieu de terrain central dans un avenir prévisible, il a reconnu qu’il devait trouver un autre milieu de terrain compétent au sein de son équipe actuelle. Comme Asensio est loin dans l’ordre hiérarchique des places sur l’aile (derrière Vinicius Jr. et Eden Hazard à gauche, et Gareth Bale et Rodrygo à droite) et il a de l’expérience dans le milieu de terrain central ainsi que dans un rôle de milieu de terrain offensif , il est logique qu’Ancelotti se tourne vers lui pour combler le vide.

Asensio a joué 1 066 minutes (près de douze matches complets) dans un rôle de milieu de terrain central depuis ses débuts avec l’Espanyol en 2015. Asensio a accumulé 3 buts et 2 passes apparitions sous forme de camées courts à la fin des matchs), un décompte supérieur à la moyenne pour un joueur dans ce rôle. Il est sorti du banc pour jouer au milieu de terrain central lors des deux matches du Real Madrid cette saison, terminant quarante-trois minutes dans le rôle jusqu’à présent cette campagne.

De toute évidence, Asensio apporterait sa créativité habituelle au milieu de terrain central, mais que pourraient exactement les Madridistas attendre de l’Espagnol si Ancelotti s’engageait à le faire jouer au milieu de terrain? J’ai utilisé les données des apparitions antérieures d’Asensio au milieu de terrain ainsi que les observations que j’ai faites pour théoriser dans quelle mesure il ferait la transition vers un rôle plus profond dans l’attaque.

Quiconque regarde le Real Madrid sait à quel point Asensio est techniquement fort en ce qui concerne ses capacités de dribble et de passe (bien qu’il privilégie un peu trop son pied gauche dominant). Asensio aime dribbler contre les défenseurs et dans l’espace, bien que la fréquence de ses courses ait diminué au fil de la saison. Au cours de toute sa carrière à l’aile, nous avons vu Asensio en moyenne 4,72 dribbles contre l’opposition par match, ce qui est proche de la moyenne pour un ailier créatif. Pendant son séjour au milieu de terrain, son taux de portage ne baisse pas tant que ça, car il a en moyenne 4,39 tentatives de dribbles depuis le milieu de terrain central. C’est un taux très élevé pour quelqu’un dans cette position, et il y a certainement des facteurs externes qui contribuent à cette valeur élevée.

Le premier facteur à prendre en compte lors de l’évaluation des données d’Asensio lorsqu’il joue au milieu de terrain est la courte période pendant laquelle il y a joué. Comme dix matchs complets (900 minutes) sont largement considérés comme le temps le plus court pour évaluer avec précision les performances globales d’un joueur, les conclusions tirées ici seront fiables (puisque Asensio a terminé l’équivalent de près de douze matchs complets dans un rôle central de milieu de terrain) . Cependant, comme la plupart des apparitions d’Asensio à la place « 8 » l’ont vu sortir du banc pour faire de courtes apparitions d’une dizaine de minutes, il n’a jamais vraiment pris un rythme confortable pour jouer le rôle. De plus, comme la plupart de ses apparitions sont survenues tardivement dans les matchs, le fait qu’il affrontait une opposition fatiguée doit être pris en compte.

Un autre domaine dans lequel Asensio se classe assez bien depuis son passage au milieu de terrain était ses touches dans la surface de réparation adverse. Il a touché en moyenne 2,53 touches dans la surface de réparation de son adversaire par match, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne d’Isco dans ce rôle (2,42), et bien plus que ce que le membre le plus avancé du Real Madrid du trio de milieu de terrain Modric-Kroos-Casemiro a jamais mis. en place, avec Modric prenant un peu plus d’une touche dans la surface adverse à chaque match. Il est sûr de dire qu’Asensio serait certainement impliqué dans la préparation des attaques du Real Madrid depuis le milieu de terrain, ainsi que dans la finition des mouvements.

Asensio effectue 1,86 tirs par match depuis la position du milieu de terrain (22 au total), la moitié de ses tirs provenant de l’extérieur de la surface de réparation (la plupart de ces tirs provenant du demi-espace droit). Avoir un milieu de terrain qui est prêt à conduire les défenseurs avec rythme et à tirer à distance est un atout très précieux pour toute équipe. Asensio prospère sur la contre-attaque, et sa capacité à porter le ballon combinée à sa volonté de tirer lui-même pourrait être très utile pour le Real Madrid, car Ancelotti semble privilégier un style rapide de contre-attaque.

(De Wyscout.com) La carte de tir de Marco Asensio de son temps passé à jouer au milieu de terrain central. Les points roses représentent les buts, les points bleus représentent les tirs enregistrés et les croix représentent les échecs.

Bien que les compétences de dribble et de tir d’Asensio soient précieuses s’il doit être utilisé au milieu de terrain, je pense que l’atout le plus précieux que l’Espagnol pourrait apporter au rôle “8” est sa portée de passe. Asensio est un excellent passeur de ballon et est particulièrement doué pour créer des occasions via des passes. Sa capacité de croisement est l’une de ses plus grandes forces, et il est l’un des meilleurs de l’équipe du Real Madrid à jouer des passes à travers les défenses adverses.

Qu’il ait joué à gauche ou à droite du trio de milieu de terrain d’Ancelotti, Asensio n’aura aucun mal à créer des occasions pour ses coéquipiers. S’il joue sur le côté gauche, il sera capable de jouer des centres élancés avec son pied gauche depuis de larges zones, et s’il joue sur la droite, il sera capable de couper dans le demi-espace et de livrer. lancer des balles dans la surface de réparation (un exemple d’un groupe de ces passes peut être vu dans le passmap ci-dessous).

Carte de passage de Marco Asensio lors de ses quatre dernières apparitions en tant que milieu de terrain central (22/8/2021 à Levante, 14/8/2021 à Alaves, 10/4/2021 contre Barcelone, 14/1/2021 contre l’Athletic Club en Supercoupe d’Espagne ). Ces apparitions totalisent 80 minutes de temps de jeu.

Asensio réalise en moyenne 2,62 tentatives de centre par match depuis le poste de milieu de terrain central, ce qui est bien au-dessus de ce que l’on attend généralement d’un milieu de terrain créatif occupant un poste central. Il a également joué 1,52 passes qui mènent directement à un tir du milieu de terrain, avec une moyenne de 0,25 passes décisives attendues par 90 minutes jouées.

Un problème avec Asensio jouant au milieu de terrain qu’Ancelotti devra résoudre est le positionnement d’Asensio lorsque le Real Madrid est en possession. Comme on peut le voir dans le passmap de précédemment, la majorité des actions d’Asensio (en particulier dans le dernier tiers du terrain) se déroulent dans des zones plus larges. Il faut s’y attendre, car Asensio aura des tendances inhérentes à vouloir s’éloigner de son temps passé à jouer sur l’aile tout au long de sa carrière.

Un autre problème qui devra être réglé est la participation d’Asensio au jeu de construction du Real Madrid. Bien que je suppose que d’autres milieux de terrain (plus expérimentés) assumeraient davantage la responsabilité de faciliter la construction du Real Madrid, nous avons vu Isco porter ce fardeau contre Levante en l’absence de Luka Modric et de Toni Kroos. Isco est beaucoup plus impliqué lorsqu’il joue dans un milieu de terrain à trois qu’Asensio ne l’est habituellement, avec l’ancien joueur de Malaga avec une moyenne de 67,5 passes par match contre 44,16 pour Asensio (Isco a cependant beaucoup plus d’expérience dans ce rôle, il a joué plus de 6 000 minutes en tant que milieu de terrain central). Isco se trouve également être un passeur beaucoup plus progressif qu’Asensio, car il tente 19,31 passes avant par match (avec 9,71 de ces passes entrant dans le dernier tiers du terrain), ce qui éclipse les 12,5 passes avant d’Asensio et 6,75 passes dans le dernier tiers.

Enfin, je voulais examiner le potentiel défensif d’un transfert au milieu de terrain pour Asensio. Bien qu’Asensio ne soit pas un grand défenseur (et il a peu de raisons de l’être car il joue traditionnellement dans une position qui n’exige pas que vous soyez solide défensivement), il devrait être capable de se débrouiller contre une opposition qui, espérons-le, sera plus concentrée sur défendre en profondeur plutôt que d’attaquer rapidement sur le comptoir. Je supposerais également qu’Asensio jouerait au milieu de terrain serait un rôle de débutant, et Asensio serait confronté à une opposition fatiguée qui aura moins d’énergie pour générer des attaques que ce qu’elle aurait au début d’un match.

Dans les quelques apparitions que nous l’avons vu faire au milieu de terrain, ses contributions défensives ont été supérieures à la moyenne. Il tente 5,57 duels défensifs, un nombre assez élevé, un témoignage méritant du rythme de travail d’Asensio en défense. Il tente également 2,36 duels de balles libres (également appelés défis cinquante-cinquante), et réalise 2,2 interceptions et 4,81 récupérations de balles par match. Il serait plus que capable sur le plan défensif, surtout en fin de match.

En résumé, jouer Marco Asensio en tant que milieu de terrain central pourrait être très bénéfique pour Carlo Ancelotti, car il offre un profil différent des autres milieux de terrain que possède actuellement le Real Madrid. Si le Real Madrid recherche quelqu’un pour faire des courses hors du milieu de terrain et s’impliquer dans le jeu dans le dernier tiers, Asensio serait une excellente option. Bien qu’il ne soit définitivement pas en position de se battre pour une place de titulaire au milieu de terrain, je pense qu’il pourrait être un grand atout en sortant du banc au milieu de la seconde moitié des matchs. Espérons qu’Ancelotti puisse rassembler toutes les pièces et trouver le meilleur endroit pour Asensio, car ce serait formidable (et peut-être nécessaire pour le succès de la saison du Real Madrid) de voir Asensio s’épanouir à nouveau.