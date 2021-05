À quoi s’attendre de Saunders et à quoi s’attendre de «Canelo»?

Billy Joe Saunders et Saúl ‘Canelo’ Álvarez ont réussi la pesée et étaient prêts pour leur combat ce samedi à Dallas, au Texas. Un combat qui a finalement réussi à éveiller les attentes et où la possibilité que le Britannique soit un digne rival augmente. En d’autres termes, les chances sont plus élevées que Canelo affronte enfin un rival qui est une véritable opposition. Bref, que les Britanniques ne sont ni Avni Yildirim ni Callum Smith.

Saunders a eu suffisamment de temps pour terminer sa préparation, il a l’air en forme, sans problèmes de déshydratation, il n’y a aucune clause (pour autant que l’on sache) qui pourrait affecter sa performance, il semble motivé, il a l’air confiant et cela s’ajoute à sa boxe. style. Mal à l’aise et compliqué pour le Mexicain.

À tout cela s’ajoute le fait qu’on lui a accordé l’exigence d’un grand ring, ce qui ferait une différence en faveur de son style de boxe. Si, comme nous nous y attendons, Saunders est Saunders, nous assisterions à un combat compétitif et légitime qui donnera nécessairement au gagnant le bénéfice du crédit.

Dans cette vidéo, nous abordons précisément l’analyse approfondie de la réalité antérieure des alternatives tactiques du combat.

* Le plan Billy Joe Saunders

* Le plan de Saúl ‘Canelo’ Álvarez

* Les ajustements nécessaires pour s’adapter à la boxe de chacun

* Possibles surprises dans le rôle de Canelo

* Forces et faiblesses de chacun

* Rôle et expérience des trois juges

* Résultat du combat

* Que se passera-t-il après Canelo vs. Saunders?