À quoi s’attendre de Troy Deeney à Birmingham City

Troy Deeney a effectué un déménagement soudain dans son club d’enfance, Birmingham City, et a envoyé de joyeuses ondes de choc à travers la base de fans de Bluenose le jour de la date limite. Après une incroyable carrière de 11 ans à Watford, le natif de Chelmsley a décidé de rentrer chez lui. Quelle histoire c’est.

Un garçon de la région a été catapulté dans une carrière fulgurante au sommet du football mondial, pour ensuite terminer sa carrière décorée au club qui l’a fait tomber amoureux du sport. C’est vraiment une histoire que tout le monde peut comprendre.

Troy Deeney et son déménagement à Birmingham City

Expérimenté

Bien qu’il ait joué en Premier League pendant la majeure partie de sa carrière senior, Deeney a toujours gardé son lien avec la deuxième ville d’Angleterre. Entretenir des relations avec d’éminents joueurs et fans de Birmingham, jusqu’au blason du club gravé dans sa jambe droite. Il ne fait aucun doute que l’homme est un Bleu de part en part.

Cependant, les récits réconfortants ne gagnent pas les matchs de football, et certains fans de Blues se demandent pourquoi exactement le manager Lee Bowyer a pensé que c’était une décision nécessaire. Ces questions sont-elles justifiées ? Troy Deeney peut-il encore faire de son mieux à 33 ans ? Et où se situe exactement l’ex-capitaine de Watford dans les plans de Bowyer pour l’avenir ?

Deeney est le leader naturel

Plutôt que d’être simplement une autre partie de la ville réformée de Birmingham, Troy Deeney pourrait en fait faire partie intégrante de leur poussée pour le top six. Sa présence peut être ressentie en dehors du terrain encore plus que sur celui-ci. Deeney est bien connu des fans de Watford et des autres joueurs comme force vocale dans les vestiaires.

C’est un homme qui n’a pas peur de le dire comme c’est et qui insuffle le cœur et la passion à ses coéquipiers. Craig Gardner l’a parfaitement résumé dans une récente interview avec le club : « Troy est entré, et vous voyez cette méchanceté à son sujet. C’est ce qui nous a manqué. C’est ce dont nous avons besoin.

Les tactiques peuvent aller loin, mais ne peuvent vous mener que jusqu’à présent. Birmingham l’a découvert à ses dépens sous l’ancien entraîneur Aitor Karanka. L’homme qui a servi aux côtés de Jose Mourinho au Real Madrid, ainsi qu’une réussite de sept ans à Middlesbrough, ne pouvait pas tout à fait le couper dans les West Midlands.

Son approche complexe du gameplay à laquelle il était habitué était loin du style brut et prêt auquel Birmingham a toujours été associé. Lee Bowyer, et maintenant Troy Deeney, sont synonymes de ce style de combat. Deeney est cette figure sur le terrain qui manquait à Birmingham. Et en tant que fan du club, vous pouvez être sûr qu’il se battra bec et ongles pour chaque point et exigera la même chose de son entourage.

Les sceptiques

Derrière la jubilation, il y a aussi beaucoup de doutes de la part des neutres et même de certaines parties de la base de fans de Birmingham. Comme pour tous les attaquants qui déplacent des équipes dans la mi-trentaine, Troy Deeney a ses qualités de star en question. Un joueur de 33 ans peut-il vraiment pousser une excellente ville de Birmingham au-delà de la ligne?

Il est juste de dire que les Blues n’obtiendront pas un attaquant de premier plan en Premier League au sommet de sa forme physique ou de ses capacités. Mais l’idée que les joueurs des échelons supérieurs ne peuvent conserver qu’une valeur « tout ou rien » est ridicule. Bien qu’il n’ait pas cinq ans de moins, ce que Troy Deeney peut actuellement offrir est quelque chose dont tous les clubs de championnat bénéficieraient.

Sa tendance à intimider même les défenseurs centraux les plus coriaces va toujours être utilisée. Sans parler d’un joueur qui met vraiment son cœur et son âme dans chaque contact vaut son pesant d’or pour n’importe quelle équipe.

Cependant, l’endroit où Deeney s’intégrera dans la configuration tactique actuelle de Lee Bowyer est une réponse plus floue. Lukas Jutkiewicz est un attaquant qui est devenu un héros culte à St Andrews, qui se trouve également être en forme brillante. Possédant des attributs similaires à ceux d’un attaquant « durci », cela pourrait causer des problèmes pour l’implication immédiate de Troy Deeney dans le 11 de départ de Birmingham.

Scott Hogan est un autre attaquant qui voit régulièrement un rôle de titulaire depuis un certain temps. Offrant une alternative différente à la ligne de front de Birmingham, cet attaquant rapide peut porter le ballon beaucoup plus rapidement et efficacement, ce qui en fait l’accompagnement parfait d’un joueur comme Jutkiewicz ou Deeney. Prendre l’un de ces deux attaquants pour Deeney pourrait devenir problématique.

Bowyer laisse-t-il de côté un Lukas Jutkiewicz crucial pour Deeney dans un échange à l’identique? Ou remplace-t-il Scott Hogan et risque-t-il de changer son plan de match pour diviser les défenses ?

La décision de Bowyer

La réponse probable à cela est, en fait, ni l’un ni l’autre. Il est probable que les trois attaquants travailleront par rotation. Avec des équipes de championnat qui voient 46 matchs en une saison, ainsi que des compétitions de coupe supplémentaires, la fatigue devient évidente dans toute la ligue. Birmingham ne fait pas exception, l’endurance de Jutkiewicz ayant été particulièrement critiquée auparavant.

Dans cet esprit, ainsi que ses qualités de leader établies, Troy Deeney pourrait être le chaînon manquant entre Birmingham City et une poussée de promotion 2021/22.

