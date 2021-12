À quoi s’attendre de VCT 2022

La chaîne Youtube du Valorant Champions Tour vient de publier une vidéo retraçant les changements les plus importants pour l’année à venir.

Même si les tout premiers champions Valorant ne sont pas encore terminés; Riot Games et l’équipe Valorant se préparent déjà pour 2022. Exprimant leur joie de la croissance de l’esport Valorant cette année, et ajoutant qu’ils veulent faire passer les choses au niveau supérieur.

Tout d’abord, Anna Donlon, productrice exécutive de Valorant, a annoncé son intention d’intégrer l’esport dans le client du jeu. Inclure des informations telles que les horaires des matchs dans le menu principal ou l’amélioration de l’outil Observer, afin que les diffusions puissent être plus excitantes et que les casters puissent apporter encore plus à la table.

Ils ont également mis en lumière de nouvelles façons de soutenir nos équipes préférées. Cela pourrait signifier un contenu cosmétique spécifique à l’équipe, similaire aux skins CDL de Call of Duty. Le premier segment de la vidéo s’est terminé par la promesse d’améliorer l’aspect compétitif du jeu pour tous les joueurs, afin que nous puissions prouver notre maîtrise même au-delà du classement.

Suivant Whalen Rozelle, responsable des opérations mondiales d’esports de Riot, a expliqué le nouveau système VCT amélioré qui sera mis en service l’année prochaine. Les Challengers, Masters et Champions reviennent en 2022, mais le calendrier sera un peu différent et ils ont apporté quelques modifications à la composition des Challengers.

Les Challengers débuteront par une qualification ouverte à chaque étape, suivie de quelques semaines de compétition entre les meilleures équipes de chaque région, et se terminant par un tournoi qui déterminera les participants des Majors, ou Valorant Masters. L’année prochaine, Valorant Challengers Stage 1 débutera en février 2022 et durera jusqu’à fin mars. En avril aura lieu le premier tournoi Masters, qui nous donnera notre première équipe championne de l’année.

L’étape 2 des Challengers commencera en mai et se terminera en juin, puis les meilleures équipes du monde entier s’affronteront lors du deuxième tournoi Masters en juillet. Après une pause en août, Valorant Champion aura lieu où les champions du monde seront couronnés, et après les finales la saison 2022 de VCT se terminera.

De la place pour le neuf

Cela rend le Valorant Champions Tour considérablement plus court l’année prochaine que cette année, mais Riot a pensé à remplir la salle supplémentaire avec plus de compétitions. Premièrement, ils ont annoncé qu’ils financeraient et aideraient de nouvelles ligues régionales, qui seront similaires à la série Ignition de l’année dernière. Ces événements visent à aider de nouvelles équipes et de nouveaux joueurs à monter, tout en donnant également une chance aux équipes de reconstruire pour tester leurs nouveaux alignements. Les systèmes ERL de League of Legends sont très réussis, et le nouveau circuit de tournoi devrait être quelque chose de similaire.

En raison de l’immense succès de Game Changers cette année, 2022 se terminera par un événement très spécial. Les changeurs de jeu mondiaux de Valorant, mettant en vedette les meilleures équipes féminines de toutes les régions. Au cours de la saison, des tournois régionaux Game Changers auront lieu, se terminant par un dernier Game Changers ; et nous donner une équipe féminine championne du monde après les finales.

L’année prochaine de Valorant esports s’annonce très brillante; avec Riot Games mettant des ressources que le jeu et la scène méritent définitivement. ESTNN attend avec impatience le mois de février, date du coup d’envoi de la prochaine saison du VCT !