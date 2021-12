À quoi s’attendre des prochains écouteurs haut de gamme d’Apple

Les AirPod standard sont d’excellents écouteurs, mais ceux qui veulent un ajustement plus serré et des fonctionnalités haut de gamme comme la suppression du bruit se sont tournés vers les AirPods Pro. Les écouteurs AirPods Pro sont un peu plus chers que les écouteurs standard, mais pour beaucoup, ils en valent la peine. Bientôt, cependant, Apple lancera un modèle de deuxième génération, provisoirement appelé AirPods Pro 2.

Bien sûr, la dénomination dans Apple-land est fluide. Les écouteurs peuvent finir par s’appeler AirPods Pro de deuxième génération. Ou peut-être qu’ils conserveront simplement le nom AirPods Pro et remplaceront simplement les anciens.

Quoi qu’il en soit, cependant, les rumeurs indiquent qu’ils pourraient être une sortie passionnante. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les écouteurs sans fil AirPods Pro 2.

Conception des AirPods Pro 2

Il y a un débat sur la conception des écouteurs AirPods Pro 2 de nouvelle génération. Certaines rumeurs suggèrent que la conception globale sera à peu près la même que le modèle actuel. D’autres rumeurs indiquent cependant qu’Apple souhaite apporter un design sans tige aux écouteurs AirPods Pro. Bloomberg indique qu’Apple vise un design plus compact avec une forme plus arrondie, ce qui pourrait donner aux bourgeons un design similaire aux Google Pixel Buds.

Bien sûr, cela changerait beaucoup le fonctionnement actuel des AirPod. Les tiges permettent aux utilisateurs de contrôler les bourgeons avec une pression, et cela les rend plus immédiatement plus reconnaissables.

Fonctionnalités des AirPods Pro 2

Les AirPods Pro ont toujours été un peu plus riches en fonctionnalités que les AirPod standard, et le modèle de nouvelle génération ne sera probablement pas différent. Mis à part les fonctionnalités de suivi de la condition physique, dont nous parlerons ensuite, les nouveaux AirPods Pro n’offriront probablement pas de nouvelles fonctionnalités radicales. Cependant, ils auront toujours la suppression du bruit, la recharge sans fil, le mode transparence, etc.

Les nouveaux AirPods Pro 2 peuvent cependant avoir un meilleur support pour Find My. Les écouteurs prennent déjà en charge Find My, mais une rumeur indique que le boîtier pourrait avoir son propre support pour Find My en dehors des écouteurs.

Suivi de la condition physique AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 peuvent jouer un rôle dans la grande poussée d’Apple dans le suivi de la condition physique. Selon de nombreuses rumeurs récentes, les AirPods Pro 2 offriront une sorte de suivi de la condition physique, via les capteurs intégrés. Cela dit, nous ne savons pas encore exactement ce que ces capteurs suivront via les AirPods Pro 2.

Alors, quand aurons-nous enfin les écouteurs AirPods Pro 2 en personne ? Eh bien, nous ne savons pas encore exactement. Selon le rapport Bloomberg, Apple vise un lancement en 2022, et l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo s’attend à ce que les écouteurs soient lancés au quatrième trimestre 2022. Ils pourraient être lancés parallèlement à la série iPhone 14 en octobre 2022.

Le prix reste également à voir. Nous nous attendons à ce que les nouveaux AirPods Pro aient un prix similaire à celui des AirPods Pro actuels, ce qui signifie qu’ils devraient coûter environ 250 $. Cependant, si Apple parvient à intégrer davantage de fonctionnalités dans les écouteurs, cela pourrait finir par augmenter le prix des écouteurs.