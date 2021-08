À quoi s’attendre du combat et quel résultat imaginons-nous

Manny Pacquiao affrontera enfin Yordenis Ugás. La surprise de la publicité est terminée et il faut penser que ce sera le plat à consommer. Et bien sûr il faut jeter un œil au type de combat que l’on va voir.

Il est également nécessaire de replacer le dessin tactique possible, les alternatives changeantes et leur issue dans un contexte préalable. C’est de cela dont parle cette vidéo, sans oublier deux détails fondamentaux et incontournables. A quel point est-il juste que ce combat reste à l’affiche avec seulement 11 jours de temps à préparer par les deux rivaux. Quelque chose qui – comme nous allons l’expliquer – qui fait le plus mal est le champion cubain.

L’autre détail est le doute qui subsistera jusqu’à la dernière seconde : y aura-t-il une bagarre ? Ce n’est pas une utopie d’avertir que ce panneau d’affichage est en danger pour plus d’une raison. Quelque chose que nous verrons également dans cette vidéo.

Mais sans aucun doute, le plus important sera d’imaginer le combat et son résultat. Comprendre comment Yordenis Ugás boxe et comment nous attendons de lui qu’il le fasse cette fois. Manny Pacquiao Qui aura le contrôle initial ? Comment Ugás devrait-il contrer la vitesse de frappe et la mobilité des Philippins ? Quelles erreurs le Cubain ne devrait-il pas commettre ? Comment Manny Pacquiao va-t-il travailler le combat et comment ne le fera-t-il pas ? Y aura-t-il KO ? Quelle sera notre prévision ?

Les réponses, toutes, dans cette vidéo approfondie sur Manny Pacquiao vs. Yordenis Ugas.