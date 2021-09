À quoi s’attendre du minage de Bitcoin d’ici 2022 ?

L’exploitation minière de Bitcoin a montré sa grande force cette année, après avoir surmonté l’agression répressive de la Chine et il est maintenant temps de se préparer pour 2022. Tout semble indiquer que l’entreprise se dirige vers une année très positive de croissance et d’expansion dans le monde. Cependant, il y a des problèmes qui peuvent donner des maux de tête à cette industrie.

Certains de ces barrages sur la voie du minage numérique, c’est l’éternelle accusation de contamination contre le processus. L’autre pourrait être la pénurie de puces semi-conductrices, indispensables à la création d’équipements miniers ASIC. Il est à noter que la pénurie de puces affecte non seulement l’exploitation minière, mais d’autres branches industrielles telles que l’automobile ou la téléphonie mobile.

Mais les points positifs semblent être plus importants. La grande victoire contre la répression chinoise et le danger posé par la chute du hashrate, confortent l’entreprise comme l’une des plus sûres pour les investisseurs. La croissance de la popularité des crypto-monnaies contribuera à la rendre plus rentable qu’elle ne l’est déjà. En quoi 2022 sera-t-il différent pour les entreprises ?

À quoi ressemblera le minage de Bitcoin en 2022 ?

Comme souligné au début, l’exploitation minière de Bitcoin semble avoir une voie positive tracée pour l’année 2022. La décentralisation de l’entreprise a protégé le réseau Blockchain d’éventuelles attaques externes. De même, cela lui donne une plus grande transparence, puisque le nouvel épicentre pourrait être localisé dans des pays avec une plus grande clarté des statistiques publiques.

Avec la gestion de ces données, par exemple, il sera possible de déterminer plus facilement quel est le véritable impact environnemental de l’activité minière. Cette dernière, lorsque l’exploitation minière était concentrée en Chine, était une tâche très difficile. Avec le départ du hashrate de ce pays, les critiques contre l’exploitation minière pour contamination présumée entreront dans l’histoire.

Si l’impact du Bitcoin et de son industrie minière sur l’environnement est indéniable, la transition est tout aussi indéniable. De l’utilisation d’énergie avec une source de combustibles fossiles, l’exploitation minière passe à l’utilisation d’énergies alternatives, qui sont moins chères. Ce dernier est essentiel, car les mineurs dépendent de sources d’énergie bon marché pour des profits plus élevés.

Tout indique une activité minière de Bitcoin très prometteuse pour l’année 2022. Ce qui a d’abord été dépeint comme quelque chose de catastrophique avec la répression en Chine, semble devenir une grande aide pour Bitcoin et pour l’ensemble du marché des crypto-monnaies en général.

L’exploitation minière de Bitcoin est l’une des entreprises avec la plus grande expansion, d’ici 2022, une consolidation y est attendue.

Menaces et potentiel

Bien que le potentiel semble indiquer que l’exploitation minière connaîtra une année 2022 réussie, il existe toujours des menaces qui peuvent nuire à l’entreprise. Il s’agit notamment des règlements. Certains pays intéressés à saisir les fruits de l’entreprise tenteront de contrôler l’activité minière à l’intérieur de leurs frontières. Bien qu’il leur soit difficile d’y parvenir, ils essaieront et cela pourrait être douloureux pour l’exploitation minière.

Parmi les dangers pour l’entreprise, il y a la pénurie de puces susmentionnée. Certains analystes affirment que la limitation de l’offre de ces composants et d’autres rendra difficile la fabrication de meilleurs et de nouveaux modèles d’équipements miniers, nuisant à l’innovation dans le secteur.

En ce sens, le constructeur chinois Bitmain, a assuré qu’à partir de 2022, il augmenterait les prix de ses équipements de 20 %. Par conséquent, la hausse des prix sera l’un des principaux obstacles à l’accès aux machines minières de plus en plus rares.

En revanche, les oligopoles reprennent tous les lots. C’est l’une des grandes préoccupations de la communauté crypto. L’extraction de Bitcoin d’ici 2022 prendra des mesures d’exclusivité, c’est-à-dire qu’elle deviendra plus insaisissable pour les petits et moyens mineurs. Certains des premiers symptômes sont visibles dans les gros lots d’achats anticipés auprès de sociétés puissantes comme Marathon, Riot Blockchain et d’autres.

Popularité et expansion

Avec la croissance de l’adoption des crypto-monnaies, l’exploitation minière sera une activité plus rentable d’ici 2022. Le prix de la crypto-monnaie pionnière devrait atteindre des niveaux importants. Cela pourrait conduire à une augmentation significative de la capitalisation de Bitcoin.

Autrement dit, votre présence dans le monde commercial et financier vous permettra de jouer un plus grand rôle. Le résultat de ceci est l’augmentation des bénéfices pour ceux qui se consacrent à l’exploitation minière.

Bien que cette dernière soit une tendance à long terme, d’ici 2022, une augmentation importante de l’exploitation minière de Bitcoin pourrait être observée.

