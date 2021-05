À quoi s’attendre du prochain téléphone d’Apple – fuites, rumeurs, plus

David Imel / Autorité Android

Le lancement de l’iPhone 12 a été l’une des plus grandes introductions de smartphones d’Apple à ce jour, avec quatre modèles distincts, la 5G, et une refonte importante qui comprenait même une nouvelle approche de la recharge sans fil. Comment, alors, l’entreprise peut-elle poursuivre ce succès avec l’iPhone 13 ?

Dès les premières indications, la réponse pourrait être simple : en cochant de nombreuses cases laissées vides des années passées. Les rumeurs suggèrent que l’iPhone 13 représentera une mise à niveau importante qui s’attaquera à quelques lacunes connues et pourrait bien le placer devant la concurrence Android dans certains domaines, ou au moins rattraper son retard. Voici ce que nous attendons des nouveaux téléphones phares d’Apple sur la base des premières rumeurs et fuites, ainsi que de quelques éléments de la liste de souhaits qui pourraient être longs.

L’iPhone 13 peut se concentrer sur un affichage permanent à 120 Hz

Demandez à de nombreux fans ce qu’ils attendent le plus de l’iPhone 13 et ils indiqueront probablement un affichage amélioré. Alors que les iPhones sont souvent rapides et réactifs, ils sont restés bloqués avec des taux de rafraîchissement d’écran de 60 Hz tandis que leurs homologues Android sont passés à 90 Hz, 120 Hz et au-delà. Ils n’ont pas non plus d’écrans permanents. Apple a peut-être eu de bonnes raisons de transmettre la technologie auparavant (des taux de rafraîchissement élevés et une technologie toujours active nuisent souvent à la durée de vie de la batterie), mais les omissions sont de plus en plus flagrantes chaque jour qui passe.

Heureusement, il semble de plus en plus probable qu’Apple résoudra ces problèmes avec au moins certains modèles. L’analyste Ming-Chi Kuo, le leaker Max Weinbach et d’autres ont cité des sources affirmant que les modèles d’iPhone 13 Pro comprendront des écrans à 120 Hz basés sur la technologie LTPO (oxyde polycristallin à basse température) économe en batterie que l’on trouve dans des téléphones comme le Galaxy Note 20 Ultra. La mise à niveau peut également activer un affichage permanent.

Comme avec certains appareils Android, l’écran permanent de l’iPhone 13 afficherait l’horloge, la batterie et les notifications sans avoir à réveiller votre appareil. Bien qu’Apple ne semble pas essayer quoi que ce soit de radical, cela pourrait toujours être extrêmement utile pour repérer un e-mail ou un texte important en un coup d’œil.

Au revoir énorme encoche (et bonjour les ports)

L’iPhone 13 ne devrait pas impliquer une refonte externe radicale. Kuo et d’autres pensent toujours qu’il y aura quatre modèles, dont un iPhone 13 Mini de 5,4 pouces, un modèle standard de 6,1 pouces, une version Pro de 6,1 pouces et un Pro Max de 6,7 pouces. Ils peuvent être légèrement plus épais et plus lourds que l’iPhone 12, probablement en raison de batteries et d’appareils photo plus gros. Cependant, l’aspect plat et usiné de la série iPhone 12 resterait intact.

Cependant, il peut y avoir un changement visible et sans doute bienvenu : une encoche plus petite. MacOtakara, iRepair et d’autres sources affirment qu’Apple optimise les composants pour réduire l’encombrement à l’avant du téléphone. Cela déplacerait le haut-parleur jusqu’au bord tout en réduisant la zone nécessaire pour les caméras avant et les capteurs. Il y aurait toujours une encoche visible (pas de perforation ni de caméra sous l’écran ici), mais cela libérerait plus d’espace à l’écran et donnerait à l’iPhone 13 un look plus moderne.

Le design peut également être remarquable pour ce qu’il laisse intact. Malgré les rumeurs, Apple serait sur le point de conserver le port Lightning et de transmettre le concept sans port que certains avaient prévu. Ce n’est pas tout à fait surprenant lorsque la recharge sans fil reste chère et relativement lente. Même ainsi, cela pourrait être un soulagement si vous craigniez de devoir trimballer un tampon MagSafe juste pour garder votre téléphone en vie.

Mises à niveau de la caméra pour tous

Les mises à niveau de l’appareil photo de la série iPhone 12 n’étaient pas particulièrement démocratiques. Vous deviez acheter au moins le 12 Pro pour obtenir un téléobjectif et un LiDAR, et vous deviez acheter le 12 Pro Max pour obtenir à la fois les meilleurs capteurs et la stabilisation la plus avancée.

L’iPhone 13 est peut-être une autre histoire. Les analystes pensent qu’au moins les modèles Pro recevront des caméras ultra-larges améliorées. Ils peuvent également bénéficier d’un mode d’astrophotographie automatique. Les photographes dévoués devraient toujours acheter le Pro Max pour la meilleure qualité (l’objectif principal aurait une ouverture f/1,5 plus lumineuse), mais une meilleure qualité d’image devrait être un thème commun à toute la gamme iPhone 13.

Kuo ne s’attend cependant pas à ce que l’enregistrement vidéo 8K et le capteur haute résolution requis atteignent l’iPhone 13. Cela devra peut-être attendre jusqu’en 2022. Apple n’est pas vraiment pressé alors que les écrans et le contenu 8K sont encore rares, mais ce sera quelque chose dont des rivaux comme Samsung pourront se vanter à l’avenir.

Plus de performances à tous les niveaux

Ce ne serait pas un lancement majeur d’iPhone sans de nouvelles puces, et l’iPhone 13 ne fera pas exception. Pratiquement tout le monde s’attend à ce qu’Apple présente une puce A15 qui améliore la vitesse et la durée de vie de la batterie. Il n’est pas certain de l’amélioration que représenterait l’A15, mais l’A14 était déjà globalement plus rapide que ses homologues Android.

Les mises à niveau peuvent ne pas non plus se limiter à la puissance de calcul brute. Apple utilise actuellement le modem Qualcomm Snapdragon X55 dans la gamme iPhone 12, et la gamme iPhone 13 utilisera probablement le Snapdragon X60 de cette année. Les chercheurs de Barclays ont également prédit la prise en charge du Wi-Fi 6E, qui amène la technologie du Wi-Fi 6 sur la bande de 6 GHz plus rapide et à faible décalage.

La liste de souhaits : USB-C, un lecteur d’empreintes digitales et iOS 15

Tous ces ajouts rumeurs susmentionnés pourraient faire de l’iPhone 13 une mise à jour bienvenue, mais il y a quelques éléments qui seraient souhaitables – bien que nous considérions ces caractères génériques qui ne sont pas susceptibles de se produire.

Comme vous l’avez sans doute remarqué plus tôt, vous devrez peut-être renoncer à l’espoir d’un iPhone 13 avec USB-C. Apple semble toujours déterminé à conserver son connecteur Lightning vieux de neuf ans. Nous aimerions voir Apple adopter l’USB-C pour adopter une norme véritablement à l’échelle de l’industrie, et nous ne pouvons pas l’exclure, mais nous ne comptons pas sur un changement de port de sitôt.

Des murmures chez Bloomberg et le Wall Street Journal ont également suggéré qu’Apple teste un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran qui compléterait Face ID sur l’iPhone 13, mais nous n’élevons pas nos espoirs pour cela non plus. Les tests ne signifient pas une utilisation garantie, et Apple a jusqu’à présent investi son énergie dans l’amélioration de Face ID malgré la pandémie. La récente mise à jour iOS 14.5 permet à Face ID de fonctionner avec un masque si vous avez une Apple Watch, par exemple. Ce serait merveilleux si vous aviez Touch ID sous l’écran comme sauvegarde, mais un pari plus sûr serait un système Face ID amélioré qui fonctionne plus rapidement ou vous reconnaît à des angles plus nets.

Et puis il y a iOS. Ce n’est un secret pour personne que les fans d’Android ont souvent une longue liste de choses qu’ils changeraient dans le logiciel d’Apple avant d’envisager un changement, mais nous ne nous attendons pas à ce que iOS 15 et l’iPhone 13 répondent à bon nombre de ces préoccupations. Les sources de Bloomberg s’attendent principalement à ce que iOS 15 améliore les notifications iPhone, iMessage et l’écran de verrouillage. Ne prévoyez pas de charger des applications tierces, de modifier toutes les valeurs par défaut de vos applications ou d’installer des lanceurs personnalisés.

Apple est plein de surprises, cependant, et cela vaut la peine de garder un certain optimisme. N’oubliez pas qu’iOS 14 a apporté des widgets d’écran d’accueil et des modifications par défaut des applications limitées que beaucoup pensaient ne jamais voir le jour. Si iOS 15 apporte plus de changements comme ceux-ci, l’iPhone 13 pourrait tenter plus de fans d’Android même si le matériel n’est qu’une modeste mise à niveau. Nous espérons en apprendre davantage à la WWDC 2021.