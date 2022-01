À quoi s’attendre du produit phare pliable d’Honor avant le lancement de la semaine prochaine

Complet avec dos en similicuir

Les téléphones pliables sont probablement l’avenir, il n’est donc pas surprenant que presque tous les fabricants testent les eaux en lançant un. Samsung est actuellement le leader des pliables, mais Motorola, Huawei, Oppo et d’autres ont également lancé des téléphones pliables avec différents facteurs de forme. L’ancienne sous-marque Honor de Huawei sautera également dans le train la semaine prochaine pour annoncer son premier produit phare pliable, le Magic V. Avant cette grande révélation, les spécifications détaillées et les rendus de l’appareil ont déjà fait leur chemin sur Internet, nous disant presque tout ce que nous voudrions savoir sur le téléphone.

Les rendus (via MySmartPrice) montrent le premier pliable de Honor dans les coloris orange, blanc et noir. La variante orange semble avoir une finition en similicuir, ce qui pourrait aider le Magic V à se démarquer. Honor lui-même a également partagé une image promotionnelle pratique du Magic V détenu par l’actrice Song Yi et montrant ce même panneau arrière d’aspect cuir dans la dernière édition chinoise du magazine Esquire sur Weibo (via GSMArena).

En ce qui concerne les spécifications, l’extérieur du téléphone comportera un écran de couverture de 120 Hz de 6,45 pouces avec une résolution de 2560×1080. Le dépliage révèle l’écran principal de 7,9 pouces à 90 Hz avec une résolution de 2272 x 1984. L’énorme bosse de caméra verticale à l’arrière consistera apparemment en un tireur principal 50MP f/1.9, 50MP f/2.2 ultra-large et un capteur 50MP f/2.0 « Spectrum Enhanced ». Il y aura également une caméra selfie 42MP f/2.4 à l’avant.

Comme l’a révélé la fuite, d’autres matériels incluent une toute nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 (avec GPU Adreno 730), 12 Go de RAM, des options de stockage de 256 ou 512 Go et une batterie de 4 750 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 66 W. Le Magic V mesurera 160,4 x 72,7 x 14,3 mm une fois plié et 160,4 x 141,1 x 6,7 mm déplié, pour un poids de 293 grammes. Côté logiciel, il devrait exécuter Android 12 prêt à l’emploi.

Étant donné que l’événement de lancement sera une affaire uniquement en Chine, les chances que le produit phare pliable de Honor se rende sur les marchés internationaux sont assez minces. Néanmoins, plus de concurrence dans le segment pliable est toujours bonne, contribuant à faire baisser les prix et à alimenter l’innovation.

