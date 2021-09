À quoi s’attendre lors de l’événement Apple du 14 septembre : iPhone 13, Apple Watch Series 7 et plus

Apple organise son événement annuel centré sur l’iPhone le mardi 14 septembre et, comme l’année dernière, il sera entièrement numérique. Nous entendons des rumeurs sur ce qui va arriver depuis plusieurs mois maintenant, nous avons donc une bonne idée de ce à quoi nous attendre.

Nous nous attendons à ce que les nouveaux modèles iPhone 13 et Apple Watch Series 7 fassent leurs débuts lors de l’événement, ainsi que de nouveaux bracelets Apple Watch et étuis iPhone. Nous pourrions également obtenir les AirPods 3, et il y a aussi d’autres produits à l’horizon comme les nouveaux iPad et le MacBook Pro M1X, mais avec la rumeur selon laquelle Apple organiserait plusieurs événements au cours des prochains mois, celui-ci pourrait être davantage axé sur l’iPhone. .

Ce guide met en évidence tout ce que nous nous attendons à voir lors de l’événement de septembre sur la base des rumeurs que nous avons entendues jusqu’à présent.

iPhone 13

Apple lancera quatre iPhones en 2021, dont un iPhone 13 mini de 5,4 pouces, un iPhone 13 de 6,1 pouces, un iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces. Si cela ressemble beaucoup à la gamme iPhone 12, eh bien, c’est le cas.



Les modèles d’iPhone 13 seront presque identiques aux modèles d’iPhone 12, et nous nous attendons à peu de changements de conception. Cela dit, les nouveaux modèles pourraient être juste un peu plus épais et il pourrait y avoir de nouvelles couleurs. Une nuance de gris graphite plus foncé et du bronze ont été répandus, mais non confirmés, tout comme une nuance rose.

Le bouton latéral, le bouton de sourdine et les boutons de volume peuvent être un peu plus bas et certains des plus grands changements de conception sont à venir pour l’appareil photo. L’iPhone 13 Pro aura une bosse d’appareil photo plus grande et l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 auront des objectifs disposés en diagonale. Les bosses de l’appareil photo peuvent être plus épaisses, mais les objectifs individuels dépasseront moins.



Sur la face avant, nous nous attendons à une encoche Face ID plus petite avec le haut-parleur se déplaçant vers le bord supérieur de l’écran. Il peut y avoir quelques améliorations à Face ID lui-même, mais nous n’avons pas entendu cela d’une source fiable.

Les modèles d’iPhone 13 Pro auraient un écran “ProMotion” à 120 Hz pour enfin mettre l’iPhone à égalité avec l’iPad Pro. Cela sera rendu possible grâce à la nouvelle technologie de fond de panier LTPO à faible consommation, qui peut également faciliter un affichage permanent similaire à celui que nous avons sur les modèles Apple Watch actuels.

À l’intérieur, les modèles d’iPhone 13 auront une puce A15 de 5 nanomètres et, comme pour toutes les mises à jour de la puce de la série A, elle devrait apporter des améliorations de performances et d’efficacité plus rapides qui augmenteront la durée de vie de la batterie.

Le modem X60 de Qualcomm offrira des vitesses de connexion 5G plus rapides et une meilleure couverture 5G, et Apple devrait apporter une connectivité mmWave ultra-rapide à davantage de pays. En ce qui concerne le WiFi, les modèles d’iPhone 13 peuvent prendre en charge la dernière spécification WiFi 6E.



Apple utiliserait des batteries plus grosses dans tous les modèles d’iPhone 13, ce qui pourrait prolonger la durée de vie de la batterie, mais l’affichage permanent et le taux de rafraîchissement de 120 Hz pourraient en consommer une partie sur les modèles Pro. Nous avons entendu une rumeur selon laquelle la charge filaire pourrait être plus rapide avec une prise en charge jusqu’à 25 W, et la charge sans fil inversée est une possibilité mais n’a pas été confirmée par une source fiable.

La technologie des appareils photo s’améliore chaque année et des rumeurs suggèrent que tous les nouveaux iPhones bénéficient de fonctionnalités mises à jour. Certaines des plus grandes améliorations concerneront l’iPhone 13 Pro, qui devrait être à égalité avec l’iPhone 13 Pro Max cette année avec un meilleur téléobjectif.

L’iPhone 13 Pro et le Pro Max devraient obtenir des capteurs avec des pixels plus grands pour améliorer les photos dans des conditions de faible luminosité, et l’appareil photo Ultra Wide de ces modèles sera doté d’une mise au point automatique et d’une ouverture f/1.8 améliorée pour des améliorations par faible luminosité. La fonction de stabilisation par déplacement du capteur disponible dans les modèles Pro devrait être intégrée à l’ensemble de la gamme iPhone 13 pour une bien meilleure stabilité de la caméra Wide. Sur les modèles Pro, la caméra Ultra Wide peut également utiliser la stabilisation par déplacement du capteur.

Un nouveau mode vidéo cinématique fonctionnera comme le mode Portrait mais pour la vidéo, et Apple ajoute la prise en charge ProRes aux modèles Pro, qui est l’équivalent vidéo de ProRAW. Les filtres de l’appareil photo intégrés seront améliorés et seront appliqués aux objets et aux personnes avec plus de précision plutôt que d’être superposés sur l’ensemble de la photo. De plus, le mode nuit pourrait obtenir de meilleures couleurs et de nouvelles fonctionnalités pour reconnaître le ciel nocturne.

Les modèles d’iPhone 13 peuvent prendre en charge jusqu’à 1 To de stockage pour la première fois, contre 512 Go maximum auparavant.

Il y avait des rumeurs d’une conception sans port et d’un Touch ID sous-affichage, mais celles-ci n’ont pas abouti et nous n’attendons plus ces fonctionnalités. Pour plus de détails sur ce qui arrive dans la gamme iPhone 13, nous avons un tour d’horizon dédié à l’iPhone 13.

Apple Watch série 7

Aucune nouvelle fonctionnalité de santé n’est attendue pour l’Apple Watch cette année, mais il s’agit de la première refonte que nous ayons vue depuis 2018. L’Apple Watch Series 7 correspondra mieux à l’iPhone 13 car il adopte le même design à bords plats, qui est un changement majeur par rapport aux bords incurvés de l’Apple Watch depuis son introduction en 2015.



L’Apple Watch Series 7 sera disponible dans de nouvelles options de taille 41 mm et 45 mm, au lieu de 40 mm et 44 mm. Combiné à des lunettes plus fines, cela permettra des écrans beaucoup plus grands qui comprendront également une nouvelle technique de stratification qui rapproche l’écran de la surface de la montre.

Nous avons pu voir de nouvelles options de couleur, comme une couleur verte qui pourrait rejoindre ou remplacer la teinte bleue introduite l’année dernière. Les rumeurs ont été mitigées quant à savoir si le nouveau design rendra la série 7 plus épaisse ou plus mince, nous devrons donc attendre pour voir.



Une puce S7 mise à jour sera incluse dans la série 7, et comme elle est plus petite, elle laisse plus de place pour d’autres composants comme une batterie plus grosse. Une nouvelle connectivité sans fil est attendue, tout comme une version améliorée de la puce U1 Ultra Wideband actuelle.

Apple conçoit de nouveaux cadrans de montre exclusifs à la série 7 pour aller avec les écrans plus grands, notamment un cadran Modular Max, un cadran Continuum et un nouveau cadran d’heure mondiale. Parallèlement au lancement de la nouvelle montre, Apple lance de nouvelles fonctionnalités “Time to Run” et “Audio Meditations” qui accompagneront l’option “Time to Walk” introduite plus tôt cette année.



Apple aurait eu des difficultés à accélérer la production en série de l’Apple Watch Series 7, alors même si nous nous attendons à voir une introduction lors de cet événement, son lancement réel pourrait être un peu retardé par rapport à l’iPhone 13 ou initialement disponible uniquement en très petit nombre. quantités.

Pour en savoir plus sur l’Apple Watch Series 7, nous avons un guide dédié qui regroupe tout ce que nous savons à ce sujet jusqu’à présent.

AirPod 3

Les écouteurs les plus abordables d’Apple reçoivent une mise à jour en 2021, et cela pourrait arriver lors de l’événement de septembre, bien que nous soyons un peu moins certains qu’il le sera lors de cet événement que nous le sommes avec l’iPhone et l’Apple Watch. Chaque fois qu’ils arrivent, les AirPods 3 recevront une refonte de la conception avec un look plus proche des AirPods Pro.



Nous nous attendons à un design AirPods Pro avec des tiges plus courtes, et il y a des rumeurs mitigées sur le fait que les nouveaux AirPods auront ou non les mêmes embouts en silicone ou s’ils conserveront le design actuel sans embout, mais il semble qu’ils vont être un hybride sans pointe des AirPods et AirPods Pro actuels.

Le boîtier est plus court et plus large que le boîtier AirPods actuel et est plus similaire au boîtier AirPods Pro.

Un nouveau matériel interne avec une puce sans fil mise à jour est une possibilité, et nous pourrions voir des améliorations de la portée et de la durée de vie de la batterie. Les AirPods 3 ne bénéficieront pas des fonctionnalités AirPods Pro telles que la suppression du bruit, et ils resteront les AirPod les plus abordables.

Apple devrait lancer iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 quelques jours seulement avant la disponibilité des nouveaux modèles d’iPhone.



Si les modèles d’iPhone sont annoncés le 14 et devraient être lancés le 24, par exemple, nous pourrions voir le lancement des mises à jour logicielles le 22.

Alternativement, certaines des mises à jour logicielles pourraient arriver dès le 15 si Apple répète le calendrier de l’année dernière. Quoi qu’il en soit, Apple nous communiquera les dates de lancement du logiciel le jour de l’événement.

Si Apple suit son modèle récent de versions, macOS Monterey pourrait sortir un peu après iOS 15 et ses mises à jour sœurs, nous ne verrons donc peut-être Monterey que plus tard en septembre ou en octobre.

Attendu plus tard cette année

L’année dernière, Apple a organisé des événements en septembre, octobre et novembre, et c’était une extravagance d’événements d’automne. Plusieurs événements ont été couronnés de succès, et c’est quelque chose sur lequel nous comptons également cette année.

2020 était une situation particulière en raison du retard de l’iPhone, nous n’aurons donc peut-être que deux événements cette année, mais trois est toujours possible. Voici ce que nous pouvons voir lors d’événements organisés en octobre et/ou novembre :

Macbook Pro – Apple travaille sur une version mise à jour du MacBook Pro qui sera disponible en 14 et 16 pouces. Il aura des lunettes plus fines et un écran plus grand, ainsi qu’un châssis repensé. Cela marquera le retour de la connectivité MagSafe sur USB-C, et Apple ramène également le port HDMI et la fente pour carte SD. Les nouveaux modèles de MacBook Pro supprimeront la Touch Bar au profit d’une rangée de touches de fonction, et à bien des égards, cette refonte marquera un retour au MacBook Pro pré-2016. Plus particulièrement, les prochains modèles de MacBook Pro utiliseront une nouvelle puce “M1X” qui est une mise à niveau vers le M1.

Mac mini – Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille sur une nouvelle version du Mac mini qui comportera une puce M1X. Ce nouveau Mac mini remplacera la version Intel actuelle du Mac mini et il arrivera “dans les prochains mois”.

iPad 9 – Une nouvelle version de l’iPad à bas prix est en cours de développement et son lancement est prévu avant la fin de l’année. Il continuera à avoir un bouton Accueil, mais il obtiendra un écran 10,5 pouces mis à jour et il pourrait être plus fin et plus léger que les modèles précédents. Une puce de série A plus rapide est également attendue.

iPad mini 6 – Apple a prévu des changements majeurs pour l’iPad mini 6, qui devrait être mis à jour avec un design tout écran. Comme l’iPad Air, il n’aura pas de bouton d’accueil et pourrait comporter un bouton d’alimentation Touch ID.

Comment regarder

L’événement iPhone 13 débutera le mardi 14 septembre à 10h00, heure du Pacifique. Apple diffusera l’événement en direct sur son site Web et sur YouTube.

Pour ceux qui ne peuvent pas regarder, MacRumors aura une couverture en direct de l’événement à la fois sur MacRumors.com et via notre compte Twitter MacRumorsLive.