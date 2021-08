À quoi s’attendre sur Apple TV Plus

Le service de streaming mondial Apple TV Plus se prépare pour la deuxième saison de The Morning Show. Le drame original sera de retour le mois prochain, avec plusieurs acteurs nouveaux et anciens.

Le Morning Show était l’une des séries phares d’Apple, annoncée dans le cadre du lancement d’Apple TV Plus et avec d’énormes noms attachés. Avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell et Billy Crudup en tête d’affiche, c’était le drame de prestige à gros prix du streamer débutant.

Avec une nouvelle saison qui approche à grands pas, voici tout ce que nous savons sur la saison 2 de The Morning Show, qui se dirigera vers Apple TV Plus en septembre. Lisez la suite pour les détails de la production, les mises à jour des acteurs et de l’équipe, les dates de diffusion et plus encore.

Où nous nous sommes arrêtés

Inspirée par Brian Stelter’s Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, la première saison de The Morning Show a été créée au cœur du mouvement #MeToo en 2019. En conséquence, la série s’est attaquée de front à l’inconduite sexuelle au travail.

Lorsque l’animateur de télévision populaire du matin Mitch Kessler (Steve Carell) fait face à des accusations d’inconduite sexuelle, son co-animateur Alex Levy (Jennifer Aniston) se démène pour se maintenir à flot. Jusqu’où vont les méfaits de Mitch ? Comment peut-elle rétablir la confiance dans un milieu de travail toxique ? Sa propre position est-elle sûre ? Qui co-animera avec elle maintenant que Mitch est suspendu ?

Vérifier: Les meilleures émissions sur Apple TV Plus

Ces questions ont conduit à des changements majeurs au studio, avec du sang neuf apporté sous la forme du journaliste local Bradley Jackson (Reese Witherspoon) et du directeur nouvellement transféré Cory Ellison (Billy Crudup).

La première saison a reçu des critiques mitigées mais a été un succès d’audience, conduisant à un renouvellement de la deuxième saison.

De quoi parle la saison 2 de The Morning Show ?

Dans la saison deux, Alex a quitté UBA, le réseau derrière The Morning Show. Et Cory veut qu’elle revienne. “Vous êtes la seule chose qui peut nous sauver”, lui dit-il dans la bande-annonce de la saison.

Pendant ce temps, Bradley craint d’être “dépassé”. Elle semble explorer d’autres options, tandis que le réseau a du mal à maintenir les notes au milieu des retombées en cours de l’éviction de Mitch.

La saison deux couvre l’inconduite sexuelle ainsi que la race dans les médias et COVID-19.

Alors que la première saison portait certainement sur la race, la deuxième saison de The Morning Show semble se concentrer autant sur la question des hôtes blancs que la première saison sur l’inégalité des sexes et les abus sur le lieu de travail. Daniel Hendersen (Desean Terry) de The Morning Show est vu dans la bande-annonce appelant UBA pour son racisme systémique alors qu’il continue d’être ignoré pour une promotion.

Et conformément à l’accent mis par l’émission sur les événements actuels, la saison deux abordera également la pandémie de COVID-19 en cours, bien qu’on ne sache pas exactement comment.

Quand et où peut-on le regarder ?

La saison 2 de Morning Show sera lancée le 17 septembre.

De nouveaux épisodes sortiront chaque semaine, le vendredi. La saison est composée de 10 épisodes, comme pour la première saison, la finale de la saison étant fixée au 19 novembre.

Apple n’a pas encore révélé s’il prévoyait une troisième saison de The Morning Show.

Qui est impliqué ?

Les membres de la distribution de retour incluent Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Bel Powley, Karen Pittman, Desean Terry, Janina Gavankar et Marcia Gay Harden.

Gugu Mbatha-Raw, l’un des vedettes de la première saison, ne revient pas. Cela correspond à la sortie de son personnage de la série dans la première saison.

Les nouveaux ajouts au casting incluent Greta Lee, Julianna Margulies, Hasan Minhaj et Will Arnett.

Mimi Leder, qui a réalisé de nombreux épisodes de la première saison, réalise le premier épisode de la deuxième saison de The Morning Show.

Le spectacle a été créé par Jay Carson et développé par Kerry Ehrin. Il a été écrit par Carson et Ehrin, avec Jeff Augustin, Ali Vingiano, Erica Lipez, Adam Milch, Kristen Layden, JC Lee et Torrey Speer.

Les producteurs exécutifs sont Kerry Ehrin, Mimi Leder, Michael Ellenberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Kristin Hahn et Lauren Neustadter.

Le COVID-19 a-t-il affecté la production ?

En mars 2020, après seulement 13 jours de tournage, Apple a interrompu la saison 2 de The Morning Show en raison de problèmes de sécurité. Avec divers blocages et autres restrictions dues à COVID-19, la production de nombreux spectacles et films a dû s’arrêter.

Le tournage a repris en octobre suivant, avec des mois de retard. Alors que deux épisodes ont déjà été tournés, les producteurs ont choisi d’inclure COVID-19 dans le scénario de la saison, de sorte que des éléments de ces deux épisodes ont été réécrits.

Comme l’acteur de la série Mark Duplass l’a déclaré à Deadline, la première saison a également fait l’objet de réécritures majeures pour tenir compte du mouvement #MeToo alors en développement, qui est devenu une préoccupation centrale de la série.

Les retards de COVID-19 sont au centre d’un procès avec la compagnie d’assurance de The Morning Show.

Les retards de tournage de la saison 2 de The Morning Show ont en fait fait l’objet d’un procès. Always Smiling Productions a porté plainte contre Chubb National Insurance Company. La poursuite prétend que même si Chubb a payé 1 million de dollars en raison de la fermeture mandatée par le gouvernement, la société doit toujours plus de 100 millions de dollars en couverture de casting – les grands noms de la série viennent avec de gros chèques de paie.

Les autres séries Apple TV Plus affectées par l’arrêt de la production incluent See, Foundation, Servant, For All Mankind, Lisey’s Story et Mythic Quest: Raven’s Banquet.

A quoi d’autre pouvez-vous vous attendre ?

Apple n’a pas révélé grand-chose sur la saison 2 de The Morning Show. La bande-annonce officielle de la saison en révèle cependant un peu. Et cela laisse aussi beaucoup de questions ouvertes.

Voici quelques conseils et questions ouvertes de la bande-annonce :

Où est Mitch ? Il semble se cacher dans un endroit magnifique et pittoresque. Est-il bloqué quelque part à cause de COVID-19? Se cache-t-il pour éviter les enquêtes médiatiques suite à sa disgrâce ? Pourquoi Alex a-t-il quitté UBA ? La dernière fois que nous l’avons vue, Alex tenait tête à la culture d’abus qui a permis à Mitch de s’épanouir en premier lieu. Elle et Bradley ont pris position à l’antenne avant d’être coupés. A-t-elle démissionné ? Si elle a été licenciée, pourquoi pas Bradley ? Obtenir plus d’informations sur le départ d’Alex aidera à ajouter un contexte bien nécessaire aux tentatives de Cory pour la reconquérir. A qui joue Julianna Margulies ? L’actrice des urgences et de la bonne épouse semble être un cadre d’une émission rivale. Elle encourage Bradley à se défendre et à exiger plus. Mais quelles sont ses motivations exactement, et pourquoi Alex ne l’aime-t-elle pas ? Que fait Cory ? L’exécutif de l’UBA semble avoir un don pour choisir des combats avec les hauts gradés, et maintenant il mène “une bataille pour l’âme de l’univers”. Qu’est-ce que ça peut être ?

C’est tout ce que nous savons, et quelques petites choses que nous ne savons pas, à propos de la saison deux de The Morning Show. Vous pouvez le vérifier sur Apple TV Plus le 17 septembre.