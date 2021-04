Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Robert Triggs

La rumeur veut que le Google Pixel 6 lancera le silicium de smartphone personnalisé de Google, dont le nom de code est «Whitechapel». En d’autres termes, le Pixel 6 semble prêt à abandonner la marque Snapdragon de Qualcomm pour quelque chose de construit en interne avec l’aide de la division System Large-Scale Integration (SLSI) de Samsung. Ce sont les gens de Samsung qui intègrent des cœurs de processeur, de la mémoire, des modems et d’autres composants de circuits intégrés dans une seule puce de silicium (SoC).

Les experts n’ont pas tardé à ancrer l’histoire alors que Google prenait enfin la domination d’Apple en matière de traitement. Pendant ce temps, les fans de Pixel imaginent déjà les fonctionnalités de silicium parfaites pour s’adapter à leur téléphone parfait. Comme pour tous les changements potentiellement majeurs de l’industrie, il est important de faire le point sur la situation dans son ensemble, d’évaluer ce qui est possible et de maîtriser ces attentes initiales élevées.

Il existe certainement des possibilités intéressantes pour un processeur d’application mobile dirigé par Google. Cependant, je n’attends certainement rien de trop révolutionnaire de la part du SoC Whitechapel, en particulier dans sa première génération.

Google ne se prépare pas à battre les processeurs personnalisés d’Apple

Commençons par la «mauvaise» nouvelle: le SoC Whitechapel de Google ne sera pas plus puissant que le Qualcomm Snapdragon 888 ou l’A14 Bionic d’Apple. Au moins dans les départements CPU et GPU.

Comment puis-je faire une affirmation aussi audacieuse sans tester la puce? Simple. Google choisira la plupart de ses pièces dans le commerce et, par conséquent, la majeure partie de ses composants de traitement de base arriveront presque certainement sous la forme de composants familiers Arm Cortex et Mali.

Nous le savons parce que Samsung a abandonné ses processeurs Mongoose et que Google n’a pas d’équipe de développement de processeurs mobiles dédiée pour créer son propre noyau compétitif basé sur Arm. Bien que Google ait quelques membres du personnel de conception de puces à bord, ceux-ci sont répartis dans toute l’entreprise. Notez que Qualcomm a récemment amené Nuvia pour l’aider à créer des processeurs Arm personnalisés. Google n’a rien fait de ce genre d’investissement pour aider à attraper Apple.

Rien n’indique que Google emprunte la route personnalisée du processeur et du processeur graphique en silicium.

Les rapports de suivi indiquent que Google opte pour une configuration de processeur tri-cluster éprouvée. Cela pourrait être une affaire familière de Cortex-X1, A78 et A55, mais pourrait également comprendre deux niveaux de performance A78 ou A78 et A76 si le coût et l’efficacité de la zone sont plus importants pour les objectifs de conception de Google.

De même, Google n’a pas de division graphique mobile en interne. Il est très peu probable que Samsung partage les fruits de son partenariat graphique AMD RDNA avant de faire ses débuts dans son propre chipset Exynos en 2022. Au lieu de cela, un bras Mali-G78 ou plus récent semble le plus probable, mais le Mali a historiquement sous-performé contre Adreno de Qualcomm. Un GPU Imagination Technologies est également possible.

En fin de compte, il est très peu probable que Google propose quelque chose de révolutionnaire dans les principaux services de performance au jour le jour.

Le modem 5G est une grande inconnue

Les smartphones phares de 2021 sont enfin livrés avec des modems 5G intégrés à bord du SoC principal, mais ce n’est pas acquis pour le Pixel 6. Apple achète un modem Snapdragon X55 5G externe à coupler avec son A14 Bionic dans la série iPhone 12, par exemple. Si Google veut s’en tenir à la technologie 5G de Qualcomm, elle ne sera certainement pas intégrée, ce qui signifie des coûts et une consommation d’énergie plus élevés.

N’oubliez pas que Qualcomm détient également l’exclusivité des brevets CDMA aux États-Unis. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les smartphones Galaxy de Samsung disposent de chipsets Snapdragon aux États-Unis et d’Exynos ailleurs. Certes, cela n’affecte que Verizon et les anciens réseaux Sprint, et le CDMA est enfin en cours de suppression. Mais cela reste un casse-tête juridique qui pourrait maintenir Google lié à la technologie de modem de Qualcomm, même si cela n’est peut-être pas essentiel aux plans de Google.

La personne auprès de laquelle Google se procure un modem 5G pourrait être un gros problème.

Qualcomm dispose également d’un solide portefeuille de brevets 5G, mais les modems 5G de Samsung sont apparus aux États-Unis pour des solutions haut débit et commerciales. En théorie, Samsung pourrait fournir sa technologie de modem 5G intégrée à Google pour Whitechapel. Dans ce cas, cela pourrait s’avérer être une percée pour les SoC 5G fabriqués par Samsung sur le sol américain.

Bien sûr, il sera également très intéressant de voir quelles bandes 4G et 5G le chipset de Google prend en charge et si la technologie mmWave fait partie de l’image.

Attendez-vous à une concentration sur la sécurité

Puce de classe serveur Titan de Google (à gauche) et puce de sécurité pour smartphone Titan M (à droite)

Vous vous souvenez de la puce de sécurité Titan M de Google qui a fait ses débuts dans le Pixel 3? Moi non plus jusqu’à aujourd’hui. L’idée était clairement destinée à Secure Enclave d’Apple et des rumeurs suggèrent que l’idée pourrait refaire surface en tant que partie intégrée du silicium Whitechapel de Google.

Pour récapituler, l’idée générale est de proposer un environnement de traitement sécurisé totalement séparé du CPU principal. Cela protège les informations et le traitement sensibles des attaques exploitant le processeur. Titan M peut également être utilisé pour héberger des informations sensibles telles que la biométrie et vérifier l’état de démarrage de votre appareil lorsque vous l’allumez. C’est une idée solide dans un monde numérique qui devrait de plus en plus valoriser l’accent mis sur la sécurité.

Cependant, des enclaves de sécurité similaires sont déjà disponibles dans SecureBoot et Secure Processing Unit de Qualcomm, qui existent depuis des années. Bien que Google fasse certaines choses différemment, réinventer la roue ne semble guère utile. L’approche matérielle distincte pourrait également devenir redondante l’année prochaine, car les processeurs améliorent leur capacité à isoler le code entre les applications et les processus.

Apprentissage automatique, caméras et mises à jour – ceux à surveiller

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

Assez de pessimisme, il y a sûrement au moins une bonne raison pour que Google poursuive ses propres ambitions de chipset? Eh bien, en fait, il y en a au moins un couple.

Le premier est l’expertise et les ambitions de Google en matière d’apprentissage automatique, et par extension ses capacités de traitement d’image. Le chipset sera prétendument livré avec l’unité de traitement de tension interne (TPU) de Google. Rappelez-vous que Google a un Edge TPU que Coral a déjà emballé dans un petit chipset. Une version intégrée des prouesses Cloud TPU de Google est la prochaine étape logique.

Ce TPU s’appuiera presque certainement sur le Pixel Neural Core introduit avec le Pixel 4 (qui a remplacé le Visual Core du Pixel 3), améliorant les capacités d’apprentissage automatique de l’image et de la voix de Google. Des fonctionnalités Google Assistant donc plus intelligentes pourraient être sur les cartes. De même, l’apprentissage automatique est la pierre angulaire des capacités de photographie de la série Pixel et il y a de bonnes raisons d’être enthousiasmé par le nouveau matériel et logiciel de photographie avec Whitechapel.

Un traitement multi-images plus rapide pour les prises de vue HDR + et nocturnes, un flou bokeh amélioré avec une vidéo en temps réel, une meilleure segmentation des objets et sémantique, et plus encore pourraient être sur les cartes. Un matériel amélioré peut également permettre au Pixel 6 de travailler sa magie avec une résolution beaucoup plus élevée ou plusieurs capteurs d’image à la fois. Il pourrait également étendre ses effets à la vidéo 4K et même 8K.

Le SoC personnalisé de Google tirera principalement parti de son matériel d’apprentissage automatique TPU interne.

Cela étant dit, Google a déjà porté ses impressionnantes techniques de photographie informatique sur le silicium de milieu de gamme de Qualcomm, bien que fonctionnant un peu plus lentement qu’auparavant. Reste à savoir si le TPU de Google dépasse ou non les capacités d’apprentissage automatique et de traitement d’image déjà présentes dans les SoC mobiles haut de gamme.

Enfin, les SoC tiers sont le maillon faible de la chaîne de mise à jour Android. Une fois que les fabricants cessent de prendre en charge leurs puces, les concepteurs de produits chez Google, Samsung et d’autres ne peuvent plus fournir de mises à jour de base aux appareils. Avec une conception de SoC personnalisée, Google obtient un contrôle total sur ce processus et pourrait égaler ou même dépasser la feuille de route de mise à jour quinquennale d’Apple. Bien que cela ne semble pas être un problème aussi urgent en 2021, étant donné que Google et Qualcomm se sont déjà associés pour étendre les mises à jour Android à quatre ans.

Processeur Google Pixel 6: à quoi s’attendre

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Bien sûr, tous les détails officiels sur le SoC Whitechapel de Google restent inconnus. Je pense que la chose la plus importante à noter est que Google construit cette puce en collaboration avec Samsung, nous ne cherchons donc rien de proche d’un effort entièrement interne. Cela signifie presque certainement que la majorité du chipset sera conçu à l’aide de pièces facilement disponibles sous licence d’Arm et de Samsung.

Si vous vous attendez à des performances surpuissantes de l’Apple A14 Bionic, préparez-vous à être déçu. Franchement, Google n’a pas les ressources ou l’expertise pour aller de l’avant avec des performances de pointe et cette stratégie ne cadrerait pas non plus avec son approche plus abordable de la tarification des smartphones.

Si vous vous attendez à des performances à la hauteur d’Apple, préparez-vous à être déçu. Whitechapel est le moyen de Google de prendre ce que nous avons aimé du Pixel 5 et de le rendre encore meilleur.

Google a appuyé sur le bouton de réinitialisation de sa stratégie avec le Pixel 5 et un retour à 180 degrés à la tarification premium semble peu probable. Cela est en partie dû au fait que l’approche la plus abordable semble fonctionner, en plus des mises en garde susmentionnées sur ce que Google peut réaliser avec du silicium personnalisé. Whitechapel est le moyen pour Google de faire passer sa vision du smartphone de milieu de gamme gonflé au niveau supérieur.

Le Big G a précédemment augmenté les capacités des chipsets Qualcomm avec des idées telles que Neural Core, Titan et Soli. L’évolution logique consiste à profiter des avantages du silicium intégré personnalisé, même si la puce n’est pas conçue pour se battre avec les rois de référence. Des performances quotidiennes «assez bonnes», augmentées d’un matériel interne qui complète les logiciels de pointe de Google, pourraient prendre ce que nous avons aimé du Pixel 5 et le rendre encore meilleur.

La mise en réseau et les capacités 5G sont peut-être les spécifications les plus difficiles à deviner en connaissance de cause. Les coûts de conception et de construction du chipset, la disponibilité des puces et ce que cela signifie pour la tarification sont particulièrement importants pour le Pixel 6. Nous découvrirons tout cela assez tôt.

Qu’attendez-vous de la première percée de Google dans l’espace des SoC mobiles?