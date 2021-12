À quoi sert et à quoi sert un irrigateur buccal : le gadget à la mode pour maintenir la santé de vos dents | Vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous n’avez peut-être pas beaucoup entendu parler des irrigateurs oraux. Non pas qu’ils soient trop sponsorisés et que de nombreuses personnes se contentent de brosses à dents et de fil dentaire traditionnels.

Ces appareils peuvent être très utiles pour diverses raisons, mais surtout parce qu’ils agissent plus efficacement que d’autres articles d’hygiène dentaire. Si vous n’avez pas de dentiste qui vous traitera gratuitement, ces irrigateurs peuvent être la meilleure option.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ces machines, continuez à lire, car nous allons passer en revue leurs caractéristiques. De plus, nous allons également vous donner quelques exemples des meilleurs que vous pouvez trouver sur le marché.

Qu’est-ce qu’un irrigateur buccal ?

Les irrigateurs sont des appareils qui utiliser la force de l’eau sous pression pour nettoyer notre bouche. L’impact de l’eau contre les dents et les gencives provoque l’élimination de la saleté, passant par tous les interstices et crevasses. Il existe des aliments qui peuvent même endommager vos dents, vous devez donc prendre bien soin de vous.

Sont composés de un réservoir d’eau, une pompe à pression et une buse par lequel l’eau sort. Ils sont faciles à utiliser et se sont avérés plus efficaces que les brosses traditionnelles.

Même si nous profiterions tous de son utilisation, ils sont généralement conseillés aux personnes qui ont quelque chose de plus spécialcomme le port d’appareils dentaires ou d’implants. Les supports et couvercles nécessitent des soins particuliers et ces machines veillent à ce qu’il n’y ait aucun manque d’hygiène qui puisse endommager notre bouche.

Il est aussi généralement indiqué pour les personnes atteintes de maladies bucco-dentaires telles que la gingivite ou la parodontite. Ces maladies peuvent causer des douleurs et des dommages irréversibles si vous ne prenez pas particulièrement soin des gencives.

Types d’irrigateurs oraux

Ces machines peuvent être divisées en trois types principauxà savoir : irrigateurs dentaires, irrigateurs portatifs et irrigateurs mixtes.

Irrigateurs dentaires.- Ce sont les plus faciles à trouver. Ce sont de petits centres de nettoyage dentaire qui ont des réservoirs entre 600 et 1 000 ml. Ils ont également plusieurs buses et la pompe à pression. Ils ont un mécanisme simple et il existe de nombreux modèles sur le marché.

Irrigateurs portables.- Ce sont des versions plus petites avec des dépôts beaucoup plus petits. Ceux-ci peuvent être compris entre 200 et 400 ml. Parmi leurs avantages, citons leur petite taille et le fait qu’ils sont généralement sans fil. Ils sont parfaits pour ceux qui voyagent beaucoup ou qui ont peu d’espace dans la salle de bain.

Irrigateurs mixtes.- C’est la variante complète qui vient avec une brosse intégrée. Ses buses sont équipées d’accessoires avec des poils qui sont utilisés pour le brossage avant l’irrigation.. Ils sont généralement plus chers, mais vous auriez tout ce dont vous avez besoin pour votre nettoyage buccal dans un seul appareil.

Le fait qu’il existe différents types nous donne plus d’options. Si nous allons beaucoup voyager, les irrigateurs portables sont bons pour nous. En revanche, si nous avons déjà un pinceau qui nous plait, nous n’aurons peut-être pas besoin d’un modèle mixte.

Que devons-nous rechercher lors de l’achat d’un?

Comme pour tous les appareils électriques, nous devons prendre en compte une série de facteurs qui nous aident à choisir celui qui nous convient le mieux. Ce sont des machines à l’intérieur simple, mais le diable est dans les détails et il faut savoir différencier les bons produits.

Dépôt.- La quantité d’eau qui pénètre dans votre récipient est ce qui nous permettra de savoir à quelle fréquence le remplir. Il est toujours préférable d’avoir beaucoup d’eau afin de ne pas interrompre votre traitement de nettoyage. Chaque type d’irrigateur buccal est différent, mais nous conseillons que le réservoir ne soit pas inférieur à 300 ml.

Buses.- Le nombre de buses varie également d’un modèle à l’autre. Il faut dire qu’ils doivent toujours en avoir plusieurs et, dans le cas des irrigateurs qui ne sont pas portables, au moins 3. Tout dépend du nombre de personnes qui vont utiliser l’appareil à la maison, mais il est bon d’avoir des pièces de rechange.

Niveaux de puissance.- Il n’est pas conseillé de toujours se brosser les dents avec la même pression d’eau. Peut être trouvé irrigateurs avec jusqu’à 5 niveaux de puissance, qui nous semblent les plus appropriées. Si nous voulons un bon nettoyage, plus il y a d’options, mieux c’est.

Taille.- Si nous voulons avoir une étagère appropriée, la taille ne nous dérange pas excessivement. Mais bien sûr, nous devrons réfléchir à ce qui est le mieux pour nous. Ils nous semblent mieux ceux qui ne sont pas très gros. Même s’il faut aussi tenir compte du fait que beaucoup sont amovibles et facilitent leur rangement.

Les meilleurs irrigateurs oraux du marché

Maintenant, nous allons voir les meilleurs produits que nous avons trouvés. Nous allons passer en revue tous les types d’irrigateurs buccaux afin que vous puissiez en trouver un qui correspond à vos besoins.

Ces produits ont été choisis parmi les meilleures marques dédiées à ces soins. Il existe d’autres marques qui peuvent être moins chères, mais nous voulions trouver les meilleures. Sans plus tarder, voyons les irrigateurs buccaux qui nous ont le plus plu.

Système d’eau Pro-HC, des buses à revendre pour tous

Cet irrigateur buccal est l’un des moins chers et des plus utiles. Il dispose d’un réservoir d’eau d’une capacité d’un litre, ce qui vous garantit au moins 3 minutes de lavage. Cette capacité n’est pas atteinte par d’autres marques et est grandement appréciée.

Cela peut sembler encombrant pour sa taille, mais il a du punch. La possibilité de retirer le réservoir afin que l’irrigateur puisse être stocké dans des espaces confinés.

Cet appareil apporte un nombre important de buses qui nous préparent à tout. Vient avec 11 buses de 6 types différents et un dépôt de stockage.

Ce petit réservoir est particulièrement utile. Avec autant d’accessoires, ne pas avoir ce petit conteneur rendrait tout très encombrant.

Avec cet irrigateur buccal vous pourrez vous laver les dents avec de l’eau sous pression longue et efficace, grâce à son grand réservoir. Vous pouvez également varier entre 5 niveaux de puissance et ses 11 buses vous permettront d’aller n’importe où sans souci.

Son contrôleur de pression est situé sur la même poignée que l’irrigateur et a jusqu’à 5 niveaux de puissance. C’est un avantage car de cette façon vous pouvez contrôler la force du jet de la main qui fait le nettoyage.

C’est l’une des machines les plus abordables et les plus complètes que l’on puisse trouver. Il peut être chez vous pour 50,87 euros et donne beaucoup pour très peu.

Panasonic EW1511W503, plus de pression malgré sa taille

Cet irrigateur appartient à la gamme portable. Il est de petite taille bien que sa poignée soit large pour offrir un ergonomie supérieure et manipulation plus facile.

Il dispose de 5 niveaux de pression différenciés. Deux d’entre eux ont un système d’injection de bulles pour un lavage plus complet et approfondi.

Bien qu’il soit portable, cet irrigateur peut atteindre 1 500 impulsions par minute, avec une force énorme. Jusqu’à 6 kilos de force par centimètre carré peut générer, rendant le nettoyage total.

Votre batterie peut durer une demi-heure de fonctionnement entre les charges. L’irrigateur est chargé par sa base, vous pouvez donc le recharger lorsque vous ne l’utilisez pas sans craindre qu’il soit dans une mauvaise position.

Cet irrigateur buccal portable se glisse dans n’importe quelle valise ou trousse de toilette pour que vous puissiez l’emmener en voyage sans aucun problème. Malgré sa petite taille, il a une pression d’eau très élevée qui nettoiera tout résidu entre les dents ou même les appareils dentaires. Il a cinq pouvoirs différents, dont deux avec injection de bulles pour une plus grande hygiène.

Étant portable, il n’a pas beaucoup de dépôt, n’atteignant que 200 ml. Mais sa pression et ses petites buses ne sont pas destinées à un lavage complet, mais plutôt spécialisé dans le nettoyage interdentaire et bracket.

Un appareil puissant et petit, conçu pour compléter votre lavage quotidien. Il peut être obtenu pour 68,99 euros et appartient à une bonne marque en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Waterpik WP660, avec minuterie incluse

L’irrigateur suivant est une machine très complète qui appartient à une des marques spécialisées dans ce type d’appareil. Ajoutez quelques accessoires qui peuvent être ce que nous recherchons.

Pour commencer, a un réservoir de 650 ml. Il est plutôt bon et nous permettra un lavage complet en une seule séance. Il est recommandé pour tous les types de nettoyages, mais il est particulièrement bon pour ceux qui ont des appareils dentaires ou des implants.

Il dispose de 7 têtes de 5 types différents et permet une contrôle de la pression avec 10 niveaux. Cela lui donne pas mal de polyvalence, même si le régulateur de force est à la base, le rendant moins intuitif.

Bien qu’il offre pas mal de puissance, ce qui est bon pour se nettoyer totalement la bouche, son niveau le plus élevé crée un certain bruit. En plus, apportez un récipient pour les buses qui peut être très utile.

Avec cet appareil, vous pouvez nettoyer plus facilement vos dents, vos gencives et même vos appareils dentaires. Il dispose de 7 buses différentes et jusqu’à 10 niveaux de puissance afin que vous puissiez varier le type de lavage que vous souhaitez effectuer. Ensuite, vous pouvez stocker les buses utilisées dans le conteneur pour le laver plus tard. Son réservoir de 650 ml vous permettra de vous nettoyer complètement la bouche pendant une minute sans coupure.

Son plus grand avantage est que a une technologie de massage par impulsion qui améliore le processus de nettoyage. Il intègre également une minuterie afin que nous puissions savoir combien de temps nous passons à notre hygiène dentaire.

C’est un appareil assez complet que l’on peut trouver pour 69,99 euros. Sa technologie de massage et ses embouts le rendent parfait pour les personnes aux gencives sensibles.

Oral-B Smart 5000, le plus complet

Cet irrigateur buccal est sans aucun doute le plus complet de la liste. Il appartient à une très bonne marque bien connue, qui a pris grand soin d’apporter un appareil de bonne qualité. En fait, sa principale revendication est la technologie Oxyjet, qui crée des microbulles qui nettoient en profondeur l’espace interdentaire.

Il comprend un système d’irrigation rotatif qui enrichit l’eau en massant doucement les gencives. En outre, ses têtes intègrent une brosse ronde qui élimine plus de plaque et couvre toute la dent à chaque passage.

C’est un des modèles d’irrigateurs mixtes qu’ils nous proposent une brosse électrique à côté des buses d’irrigation. Il a également des pièces de rechange pour les têtes, afin que nous ne manquions pas de notre séance de nettoyage dentaire.

Il peut être obtenu pour 89,99 euros. Il bat les autres en prix, mais nous offre une brosse à dents électrique et un irrigateur de haute qualité sur un pied d’égalité sur la même base. Il existe d’autres modèles plus basiques, mais ils ont un prix similaire et nous aimons davantage celui-ci.

Cet irrigateur mixte vous apporte une brosse à dents électrique à tête ronde et un irrigateur buccal complet avec plusieurs buses et recharges pour être toujours prêt à vous brosser les dents. L’irrigateur est doté de la technologie de microbulles Oxyjet pour un nettoyage plus en profondeur et un massage doux qui améliorera le brossage.

Comme vous pouvez le constater, les irrigateurs buccaux sont un véritable bond en avant en matière de nettoyage dentaire. N’en avoir qu’une nous permettra d’avoir des gencives plus saines pour qu’elles durent longtemps.

Maintenant que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, il n’y a plus d’excuse pour ne pas bien traiter votre bouche avec l’une de ces machines. Ne tardez pas et achetez votre irrigateur buccal pour avoir un sourire parfait.

