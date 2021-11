A quoi sert l’anneau de canettes de soda ou de bière | La vie

La créativité a donné de nombreuses utilisations alternatives aux anneaux sur les canettes de soda. Ils ont servi à confectionner des colliers, des jeux ont été créés autour d’eux… Cependant, les anneaux cachent une fonction qui est passée inaperçue et qui permet de boire tout en préservant l’hygiène de ses lèvres.

Que fait-on de l’anneau d’une canette de soda une fois qu’on l’a utilisé pour l’ouvrir ? Peut-être avez-vous déjà assemblé suffisamment de bagues pour faire un collier ou un accessoire similaire. Ou avez-vous passé du temps avec The Alphabet Game (plier l’anneau pendant que les lettres de l’alphabet sont entonnées pour voir combien de temps l’anneau tient jusqu’à ce qu’il se brise).

Cependant, il existe une fonction secrète des anneaux avec un objectif très important: prenez soin de votre hygiène. Pouvez-vous penser à quelque chose avec cette piste?

Vous connaissez déjà la fonction principale de la bague : tu le plies pour ouvrir le sceau hermétique de la canette et pouvoir accéder au contenu à l’intérieur.

Maintenant, avez-vous déjà remarqué comment les anneaux ou les sceaux des boîtes de conserve sont automatiquement jetés pendant le processus d’ouverture, tandis que les anneaux de soda restent normalement après avoir été pliés une fois ? Cette différence n’est pas accidentelle, et la fonction secrète connexe y est pour beaucoup.

Un autre indice pendant que vous méditez dessus. Comment boire dans une canette de soda ? Il existe 2 types de personnes : celles qui boivent directement à la canette (nez) et celles qui versent leur liquide dans un autre verre. De quel côté es-tu Si vous faites partie des seconds, vous décidez sûrement de boire avec un verre pour des raisons d’hygiène. Cependant, il existe une solution hygiénique plus efficace, rapide et biologique.

Abandonnez-vous ou pensez-vous avoir déduit où vont les coups ? Attentif à l’explication.

La fonction secrète des anneaux de canette de soda

En fait, l’anneau est la solution offerte par la canette de soda pour empêcher le consommateur de poser ses lèvres directement sur le métal. Gardez à l’esprit que, depuis sa naissance en usine jusqu’à son arrivée au réfrigérateur, la canette a traversé beaucoup d’endroits et le tout a accumulé beaucoup de germes et de microbes. Boire par le nez n’est pas la manière la plus hygiénique.

C’est peut-être cette préoccupation qui vous a poussé à préférer verser le liquide de la canette dans un verre. C’est une bonne alternative, ouais mais pas très optimal car vous gaspillez un verre que vous devrez nettoyer plus tard. Ou que se passe-t-il si vous décidez d’ouvrir une canette lorsque vous êtes loin de chez vous et que vous n’avez pas de verre ?

L’idée est que, selon Cope, après avoir utilisé l’anneau pour ouvrir la boîte, celui-ci doit être tourné pour le placer sur l’ouverture par laquelle le nez devait être bu. Ensuite, une paille (biodégradable si possible) est insérée dans le plus grand cercle extérieur de l’anneau.

A quel âge avez-vous découvert que le soda ring est utilisé pour cela ?

Avec ces gestes simples, vous buvez de la manière la plus hygiénique possible. La paille d’un côté permet de consommer le soda sans entrer en contact avec la plaque de fer blanc (évitant ainsi d’éventuelles infections) et l’anneau maintient fermement ladite paille pour qu’elle ne finisse pas par flotter à cause des bulles à l’intérieur.

C’est pourquoi boire avec une simple paille n’est pas la solution hygiénique la plus optimale : l’anneau de support sous-évalué manquait.

Vous connaissez maintenant la deuxième fonction de l’anneau sur les canettes de soda (et la raison de ce gros trou en son centre). Si vous ne le saviez pas, Avez-vous l’intention de l’utiliser de cette façon?

