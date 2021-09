A quoi servent vraiment les carottes ? Est-il conseillé de manger les feuilles ?

09/10/2021 à 13:01 CEST

Les carottes, comme la plupart des légumes, sont faibles en calories et riches en nutriments, mais sont-elles vraiment bonnes pour vous ? Et pour les diabétiques ? Votre teneur en sucre est trop élevée ? Est-il vrai qu’ils améliorent la vue ?

Essayons de répondre à ces questions pour avoir une meilleure idée de la valeur santé des carottes. Elles toutes. Orange, violet, jaune ou rouge.

Cela peut vous intéresser : La saison des champignons commence, un aliment sans gras ni cholestérol qui fait aussi maigrir

Doit-on se soucier du sucre ?

Pas spécialement.

Il est vrai que les carottes sont légèrement plus riches en sucre que de nombreux légumes, c’est pourquoi certains régimes recommandent de réduire et de limiter leur consommation.

Ce sont avant tout des régimes comme le régime « cétogène », riche en graisses et surtout pauvre en glucides, ou ces régimes amaigrissants axés sur l’index glycémique.

Mais si on les mange crues, elles ont l’avantage de nous apporter une bonne quantité de vitamine C sans qu’il soit nécessaire de manger des fruits, qui peuvent contenir plus de sucre que les carottes.

Dans le cas où nous voulons les prendre cuits en tranches, une tasse contient beaucoup plus de sucre, environ 5 grammes et 12 grammes de glucides totaux. Pour nous donner une idée comparative, une tasse de brocoli haché cuit contiendrait 2 grammes de sucres et 11 grammes de glucides.

De plus, dans la même proportion, les carottes nous apporteraient 5 grammes de fibres, soit un cinquième des besoins quotidiens. Et il satisfait en apportant très peu de calories à l’alimentation.

Le pouvoir des carottes est-il dans la couleur ?

Une grande partie de la valeur nutritionnelle de ce légume provient des caroténoïdes, que l’on trouve dans des milliers de plantes mais qui sont fortement concentrés dans les carottes, en particulier les oranges et les jaunes.

De nombreux caroténoïdes sont convertis en vitamine A dans le corps humain, et une tasse de carottes cuites nous fournirait cinq fois la quantité que nous devrions consommer en une journée.

Améliorent-ils la vue ?

C’est précisément en raison de leur teneur élevée en vitamine A que la plupart des gens pensent que les carottes améliorent la vue.

Mais ce n’est pas très vrai. Car bien qu’elle soit un apport nécessaire pour avoir des yeux et une vision en bonne santé, la vitamine A ne corrigera pas la myopie ni n’améliorera la vision nocturne.

Cela peut vous intéresser : Chrononutrition : Vous maigrissez tôt le midi et le soir ?

Quels avantages ont-ils pour la santé ?

La clé des bienfaits que les carottes apportent à notre santé se trouve dans les caroténoïdes, qui sont responsables de la couleur attrayante de nombreux fruits et légumes.

Ces composés agissent comme de puissants antioxydants, renforçant la capacité du corps à réparer les dommages cellulaires.

C’est pourquoi des études suggèrent qu’ils peuvent aider à réduire le risque de développer certains types de cancer, à contrôler le type d’inflammation que certaines maladies peuvent provoquer et à renforcer le système immunitaire.

On a également dit à plusieurs reprises que les carottes étaient particulièrement bénéfiques pour la santé cardiaque.

Et ils le sont parce qu’ils peuvent abaisser le cholestérol et aider à réguler la pression artérielle, avec les conséquences que cela suppose même pour prévenir un éventuel accident vasculaire cérébral.

Les carottes font-elles brunir ?

Pas exactement, mais des recherches montrent que les fruits et légumes riches en caroténoïdes peuvent améliorer votre teint et votre apparence générale en donnant à votre peau un éclat sain.

Mais attention, car abuser d’aliments riches en caroténoïdes pourrait faire jaunir ou oranger notre peau.

C’est une condition prouvée qui répond au nom de caroténose. La bonne nouvelle, c’est que le remède est si simple qu’il suffit de réduire la consommation de fruits et légumes oranges et jaunes.

Mieux cuit ou cru ?

Sauf pour les diabétiques, les nutritionnistes recommandent de les manger cuits car notre corps absorbe plus facilement les caroténoïdes.

La cuisson brise les parois cellulaires des légumes et rend leurs nutriments plus disponibles.

Bien sûr, la façon dont vous les cuisinez est importante :

– Il est préférable de les cuire à la vapeur, les sauter ou les rôtir.

– Faire bouillir les légumes peut filtrer les nutriments. Mais si vous préférez, jetez-les entiers dans l’eau afin qu’ils retiennent le plus de nutriments.

– Cuit (ou cru) avec un peu de matière grasse, comme l’huile d’olive ou le houmous, améliore encore l’absorption des caroténoïdes.

Que fait-on des feuilles ?

Il n’est pas habituel de manger les feuilles de carottes. Mais cela peut et doit presque être fait, ne serait-ce que pour réduire le gaspillage alimentaire.

Il est vrai qu’on a longtemps dit qu’ils étaient vénéneux, mais la réalité est qu’ils sont comestibles et nutritifs.

De plus, les feuilles contiennent beaucoup plus de vitamine C que la racine et elles sont également riches en potassium, en calcium et en protéines supplémentaires.

Mais cela ne semble pas être une bonne idée de les manger crus, car ils seront probablement très amers pour vous. Mais les faire sauter dans un peu d’huile d’olive et de sel adoucira toute saveur forte. Et vous pouvez en profiter.