A rencontré le corps de la Tamise à la recherche de Harvey Parker, 20 ans, porté disparu – l’identification attend | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le RNLI a alerté la police métropolitaine de Londres mardi à 11 h 51 du matin des informations faisant état d’un corps dans la rivière près de Embankment. Des officiers de l’unité de soutien maritime du Met ont récupéré le corps et la mort est considérée par la force comme inexpliquée.

Les agents impliqués dans la recherche de M. Parker ont été informés. L’identification formelle du corps n’a pas encore été effectuée.

L’inspecteur-détective en chef Lucy O’Conner de l’unité de commandement sud du Met a déclaré: « Malheureusement, un corps a été retrouvé dans la Tamise près de l’endroit où Harvey a été vu pour la dernière fois.

« Nous fournissons à la famille de Harvey toutes les informations disponibles.

« Nous demandons également aux médias de bien vouloir respecter la vie privée de la famille en cette période difficile et difficile. »

M. Parker, 20 ans, a été vu pour la dernière fois en train de quitter la discothèque Heaven près de la gare de Charing Cross vers 2 h 15 le 17 décembre.

Il avait assisté à un concert de Lil Simz à l’O2 Academy de Brixton le 16 décembre puis est retourné dans sa maison familiale à Waterloo pour se changer avant de se rendre au club LGBTQ+.

Des images de vidéosurveillance diffusées par la police de Lambeth l’ont montré quittant la boîte de nuit et entrant dans Craven Street avant de marcher vers le sud en direction d’Embankment.

La police a commencé à fouiller la Tamise le 22 décembre après avoir suggéré que M. Parker était peut-être entré dans l’eau près du Golden Jubilee Bridge.

Cependant, elle a contacté la police après qu’il ne soit pas revenu dans la soirée et qu’il ne soit pas allé travailler.

S’adressant à la BBC à Londres en décembre, elle a déclaré: « Il souffre d’autisme de haut niveau, il est donc vraiment amusant d’être avec lui, mais il ne reçoit peut-être pas d’informations ou n’en fait pas la même chose que les autres.

« Cela le rend vulnérable dans certaines situations. »

Faisant appel à son fils à l’époque, elle a déclaré: « Si vous voyez cela, s’il vous plaît, rentrez à la maison. »

Elle a déclaré: « Harvey est très accompli musicalement et très doué sur le plan académique et très confiant. La flûte est le premier instrument de Harvey, avec le hautbois, le piano et l’orgue.

« Harvey est un musicien phénoménal. Harvey est très attachant, a beaucoup d’amis et est excentrique.

« En même temps, Harvey est très vulnérable et peut mal interpréter une situation et être submergé.

« Harvey ne peut pas nécessairement lire les situations sociales et est extraverti – et c’est à ce moment-là que l’autisme entre vraiment en jeu, car ce qu’il faut faire ensuite serait un véritable défi. »

Un rapport doit être rédigé pour le coroner, selon le Met.