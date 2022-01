A rencontré le Premier ministre Modi pour discuter du problème des agriculteurs, il était très arrogant : Meghalaya Guv Satya Pal Malik

Satya Pal Malik a attaqué le gouvernement central et le leadership du BJP sur les lois agricoles et a répété à maintes reprises qu’il n’avait pas peur d’être invité à démissionner de son poste.

Poussant son offensive contre le Centre et la direction du BJP un peu plus loin, le gouverneur du Meghalaya, Satya Pal Malik, a déclaré dimanche qu’il était allé rencontrer le Premier ministre Narendra Modi pour discuter de la question des agriculteurs récemment, qu’il avait fini par se battre avec le Premier ministre, qui était « très arrogant ».

Malik a déclaré lorsqu’il a déclaré au Premier ministre Modi que 500 agriculteurs sont morts (lors de la manifestation contre les lois agricoles), ce dernier lui a demandé « sont-ils morts pour moi? »

S’adressant à une fonction sociale à Dadri dans l’Haryana, Malik a déclaré : « Main jab kisano ke mamle me Pradhan Mantri ji se milane gaya, to meri panch minute mein ladai ho gayi unse. Woh bahut gamand mein le. Jab maine unse kaha, hamare 500 log mar gaye… à usne kaha, mere liye mare hain? (Maine) kaha aapke liye salut à jument le, jo aap raja bane huye ho… Mera jhagda ho gaya. Unhone kaha aab aap Amit Shah se mil lo. Main Amit Shah se mila… (Quand je suis allé rencontrer le Premier ministre pour discuter de la question des agriculteurs, j’ai fini par me battre avec lui dans les cinq minutes. Il était très arrogant. Quand je lui ai dit que 500 de nos (agriculteurs) étaient morts … il a dit : » Sont-ils morts pour moi ? » Je lui ai dit oui, puisque tu es le roi. J’ai fini par me disputer avec lui. Il m’a dit de rencontrer Amit Shah et je l’ai fait. «

