Alex Rodriguez n’a pas indiqué son emplacement dans le message ci-dessus, mais c’est certainement un endroit que beaucoup aimeraient voir IRL. Une variété d’habitants sont actuellement au milieu d’une vague de chaleur, et A-Rod prend le temps d’obtenir des rayons et des vues. Lui et Jennifer Lopez semblent certainement aller bien, malgré leurs problèmes très publics.