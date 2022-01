A-Rod a oublié Jennifer Lopez pour le Nouvel An avec une autre femme

Álex Rodríguez a fait ses adieux à Jennier Lopez en cette nouvelle année 2022 | .

Malgré avoir passé quelques années en couple, l’ancien joueur Alex Rodriguez aurait vite oublié Jennifer Lopez, elle a reçu le nouvel An à côté d’une belle femme.

Etant très bien accompagnée pour recevoir cette nouvelle année, il semble que l’ex-fiancée de la Diva du Bronx, ait renoncé à ses projets de reconquête Jennifer Lopez l’une des célébrités les plus célèbres du show-business.

Après avoir rompu ses fiançailles de quatre ans, A-Rod pourrait appliquer la même technique JLo et ils se donneraient une seconde chance en amour.

Cela peut vous intéresser : Jennifer Lopez résume toute son année 2021 dans une vidéo coquette

Vous vous demandez sûrement de quoi parle le commentaire et c’est que l’ancien joueur de la MLB ne lui donnerait pas seulement le bienvenue en 2022 à côté de ses filles, il le ferait aussi à côté de son ex-femme.

Cependant, ce ne serait pas précisément son ex-femme avec qui il a été vu et associé avec lui dans un bar il y a quelques jours, tout semble indiquer que cette femme apparemment belle aux proportions parfaites serait le nouvel amour de Rodríguez.

Álex Rodríguez à côté d’une de ses deux filles | Instagram Arod

En plus d’être vus ensemble dans ce bar, ils n’étaient pas perçus comme extrêmement affectueux, pratiquement la seule chose que le célèbre homme d’affaires a faite a été de mettre sa main sur l’une des cuisses de la jeune femme.

Comme Jennifer Lopez Son ex-partenaire a décidé de partager une vidéo avec un résumé de toute son année, curieusement dans aucune des vidéos l’ex n’apparaît, malgré le fait que leur relation s’est terminée en mai, ils ont décidé d’ignorer la présence de chacun.

Au contraire, dans la vidéo de JLo, Ben Affleck apparaît, tous les deux très caramélisés et extrêmement amoureux, comme on les voit depuis le début.

Relation entre Álex Rodríguez et Jennifer Lopez

L’ex-partenaire a commencé à avoir une relation en 2017, et deux ans plus tard en 2019, ils ont annoncé leurs fiançailles, le couple a commencé à reporter leur mariage pour diverses raisons, l’une d’entre elles était la pandémie.

Malgré le fait qu’ils semblaient heureux côte à côte, leurs personnalités ne correspondaient pas parfaitement, comme on le remarque immédiatement lorsque Jennifer est à côté de Ben Affleck.

On a beaucoup spéculé sur l’ex-partenaire et leur rupture, on dit que c’était dû à une infidélité commise par l’ex-joueur de baseball, la jeune femme est même apparue en demandant à être remerciée d’avoir été l’amante d’Alex, puisqu’en conséquence Bennifer était à nouveau ensemble.

C’est Jennifer Lopez elle-même qui a décidé de partager une publication sur Instagram où elle a confirmé la rupture de leur relation, comme beaucoup l’avaient déjà spéculé, en déclarant qu’ils étaient devenus de grands amis et qu’ils voulaient finir en bons termes.

C’est aussi parce que le couple avait des affaires ensemble, nous parlons de montants millionnaires, donc apparemment la chose la plus prudente était de mettre fin à leur relation de la meilleure façon.