A-Rod donne une réponse A+ après avoir raté une invitation à une fête organisée par l’ami de Jennifer Lopez

Une rupture est une rupture est une rupture. Dans les mots immortels de A Bug’s Life, “Ils viennent, ils mangent, ils partent.” Ce cycle de vie serait le cas pour la plupart – sauf lorsque les deux ex sont des méga-célébrités. Ensuite, cela devient plus compliqué. Prenez, par exemple, la séparation d’Alex Rodriguez et Jennifer Lopez après avoir été fiancés pendant près de deux ans. Il s’avère que A-Rod a récemment raté l’invitation à une grande fête organisée par l’ami de JLo. Mais pas de soucis, car il a eu une assez bonne réponse pour masquer tout type de FOMO.