A-Rod fait une blague sur la séparation de Jennifer Lopez dans l’émission Fox Sports

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont annoncé leur rupture en avril, avec la ligne qu’ils sont « mieux en tant qu’amis ». Maintenant, l’ancien athlète de la MLB plaisante sur son statut de célibataire.

Lors d’une émission de FOX Sports du 7 octobre, la vie amoureuse de Rodriguez a été évoquée alors que lui et ses co-animateurs discutaient d’images des joueurs des Rays de Tampa Bay mangeant du pop-corn de la pirogue lors d’un match contre les Red Sox de Boston.

« Ce n’est pas la première fois que les gens mangent du pop-corn au milieu du jeu », co-présentateur Kevin Burkhardt a dit sur des images de retour de l’actrice Cameron Diaz nourrissant à la main du pop-corn Rodriguez pendant le Super Bowl 2010.

« KB, c’est peut-être pour ça que je suis célibataire », a répondu Rodriguez. Regardez le moment via le clip Twitter ci-dessous.

Rodriguez est sortie avec Diaz de 2010 à 2011 avant de se marier avec un musicien Benji Madden en 2015.

En avril, Rodriguez et Lopez ont partagé une déclaration exclusivement avec The Today Show au sujet de leur rupture, écrivant: « Nous avons réalisé que nous sommes meilleurs en tant qu’amis et sommes impatients de le rester. »

« Nous continuerons à travailler ensemble et à nous soutenir mutuellement sur nos activités et projets communs. Nous souhaitons le meilleur l’un à l’autre et à nos enfants. Par respect pour eux, le seul autre commentaire que nous ayons à dire est merci à tous ceux qui ont envoyé des mots gentils et du soutien. »

Lopez, 51 ans, et Rodriguez, 45 ans, ont commencé à sortir ensemble en 2017 et se sont fiancés en 2019.

Dans une interview de 2018 avec Willie Geist dans un épisode de Today, Lopez a déclaré que l’ambition de Rodriguez correspondait à la sienne.

« Il a apporté quelque chose dans ma vie que je n’avais jamais eu auparavant, qui est un soutien et un amour inconditionnels, une sorte d’appariement d’âmes jumelles », a-t-elle déclaré. « C’est une chose différente pour moi – maintenant je sais ce que c’est que d’être avec moi. Il travaille autant que moi, il est un peu aussi motivé que moi.

Des rumeurs ont circulé en mars selon lesquelles Lopez et Rodriguez avaient rompu, mais ils ont publié une déclaration affirmant qu’ils étaient toujours ensemble et « travaillaient sur certaines choses ».

En août, Rodriguez a discuté de la suite de la rupture.

« J’ai eu cinq ans d’une vie et d’un partenariat incroyables et aussi avec mes filles, nous avons tellement appris », a déclaré Rodriguez à Entertainment Tonight. «Et maintenant, nous avons l’opportunité de saisir cela et d’aller de l’avant et de dire:« Vous savez quoi? Nous sommes tellement reconnaissants pour les cinq dernières années, comment pouvons-nous améliorer les cinq prochaines années grâce aux leçons apprises ? »

Après la fin de ses fiançailles avec Rodriguez, Lopez n’a pas perdu de temps avec son ex Ben Affleck. Les deux sont apparus ensemble sur le tapis rouge pour la première le 9 octobre de son prochain film The Last Duel à New York.

Affleck a jailli plus tôt ce mois-ci de la qualité de sa vie maintenant que lui et Lopez font à nouveau la une des journaux ensemble. Les deux se sont fiancés au début des années 2000 avant de se séparer en 2004.

« Je suis très heureux. C’est un moment très heureux de ma vie. La vie est belle », a déclaré Affleck, 49 ans, à Extra TV lors de la première de The Tender Bar.

En septembre, Lopez et Affleck ont ​​emmené leur romance ravivée en Italie pour la première de The Last Duel à la Mostra de Venise.

Cet article contient des rapports supplémentaires de Biba Adams du GRIO

