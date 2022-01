A-Rod repéré à un rendez-vous avec une femme mystérieuse au bar de Londres

Une tige et Kanye ouest ont quelque chose en commun — LE JEU DE RENDEZ-VOUS !!!

A-Rod a pris rendez-vous au Langham Hotel à Londres samedi soir. Des témoins oculaires ont dit à TMZ… qu’ils sont arrivés ensemble vers 21h45 et sont devenus super confortables… pendant qu’ils parlaient J LoL’ex a mis sa main sur sa cuisse alors qu’il sirotait une boisson non alcoolisée.

Les gens au bar disent qu’ils ne cherchaient pas à attirer l’attention … en fait, à un moment donné, ils ont déménagé dans une autre partie du bar qui était plus éloignée des autres. Il n’y a eu ni baiser ni étreinte, mais ils étaient clairement affectueux et l’un dans l’autre… ainsi disent les témoins.

Personne ne s’est approché d’A-Rod, mais certaines personnes dans le bar l’ont clairement reconnu.

A-Rod et Kanye ont vraiment des choses en commun : ils sont tous les deux célibataires depuis peu, et pas de leur propre initiative. Mais, A-Rod et Ye semblent être aller de l’avant … un bon début d’année 2022.