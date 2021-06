A-Rod traîne-t-il avec son propre ex après les retrouvailles de Jennifer Lopez et Ben Affleck ?

C’est une image saine de deux ex qui s’entendent, mais il est probable qu’Alex Rodriguez et son ex-femme ne se reconnectent pas aussi bien que JLo et Ben Affleck semblent l’être. Les deux ont divorcé en 2008, quelques mois seulement après la naissance de leur deuxième fille, et c’était assez controversé. À l’époque, l’épouse d’A-Rod l’avait accusé d’« abandon émotionnel » et de « relations extraconjugales », avec des rumeurs impliquant Madonna dans les allégations. Cela ne ressemble pas au genre de relation dans laquelle on replonge simplement parce que son ex est de retour avec son autre ex. Là encore, des choses étranges (et des couples) arrivent tout le temps…