A-Rod vend un immeuble de placement à Bay Point pour 6,3 millions de dollars

Alex ‘A-Rod’ Rodriguez vient de décharger l’une de ses propriétés à Miami pour 6,3 millions de dollars… un prix qui se qualifie comme la vente de lot la plus élevée jamais enregistrée dans la région.

La maison, située dans le quartier des arts, dispose de beaucoup d’espace dans la cour – avec une piscine et une zone de grillades – et à l’intérieur, 3 chambres et 3,5 salles de bains … et un modeste (au moins pour A-Rod) 3k-sq- pi de surface habitable.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, le pad n’est qu’à quelques pas de l’eau… mais ce genre de chose n’est pas nouveau pour A-Rod, qui vit à Miami depuis des années.

L’ancien cogneur de la MLB a fait un bon retour sur la propriété, étant donné qu’il l’a achetée pour 5,5 millions de dollars en mars, il était représenté par sa sœur et agent Arlene Susy Dunand de Coldwell Banker … l’acheteur a été remplacé par l’agent Compass Julianna Castro.

A-rod possède plusieurs maisons luxueuses dans la région de Miami… l’année dernière, lui et son ex J Lo ont acheté un immense domaine riverain de 40 millions de dollars sur l’île Star – la zone super exclusive et super chère pour les célébrités et magnats des affaires.

Nous verrons ensuite où A-Rod décide d’acheter ou d’investir.