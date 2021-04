À Rs 1,24 lakh crore, mars GST éponger un nouveau record

Sur les collections brutes de TPS en mars, la CGST était de 22 973 crores de Rs, tandis que la TPS et la I-GST de l’État s’élevaient à 29 329 crores de Rs et à 62 842 crores de Rs, respectivement. La collection de cess de compensation était de Rs 8 757 crore.

Les collections de la taxe sur les produits et services bruts (TPS) se sont chiffrées à 1,23902 crore de Rs en mars (ventes de février), le plus haut nettoyage mensuel depuis le lancement de la taxe en juillet 2017, et en hausse de 27% par rapport au mois de l’année précédente, selon aux données officielles publiées jeudi.

Les recouvrements de TPS dépassant la barre de 1 lakh crore de Rs pour le sixième mois consécutif et dépassant les niveaux d’il y a un an pour le septième mois consécutif reflétaient la résilience de l’économie. En effet, une partie des revenus supplémentaires pourrait être attribuée à des mesures anti-évasion plus fortes et à un déplacement des entreprises du secteur informel.

Alors que d’autres données à haute fréquence, y compris la production et les exportations du secteur de base enregistrées en février ne corroborent pas tout à fait la reprise rapide et les volumes de transactions plus élevés suggérés par le recouvrement de la TPS, la croissance relativement plus élevée des revenus de la TPS provenant de l’importation de marchandises au cours des derniers mois – en hausse un impressionnant 70% sur un an en mars – est la preuve que Corporate India a été en mode de réinitialisation. Le souci est de savoir si la deuxième vague de Covid a perturbé la hausse.

Pour le gouvernement, l’accélération des recettes de TPS pourrait augmenter ses recettes fiscales; Parallèlement à l’augmentation des recettes fiscales des sociétés et des particuliers, les recettes plus élevées de la TPS centrale (C-GST) signifient que les recettes fiscales pour l’exercice 21 seront beaucoup plus élevées que l’estimation révisée (ER) annoncée dans le budget le 1er février.

Selon une estimation récente de FE, le Centre peut récolter des recettes fiscales nettes supplémentaires (post-révolution) d’environ Rs 1,2 crore lakh en FY21 sur l’ER de Rs 13,4 crore lakh. Comme le ministère des Finances a déclaré jeudi que le Centre avait libéré Rs 45 000 crore en tant que déconcentration supplémentaire aux États au cours de l’exercice 21, en hausse de 8,2% par rapport aux RE, il était en phase avec l’estimation.

Sur les collections brutes de TPS en mars, la CGST était de 22 973 crores de Rs, tandis que la TPS et la I-GST de l’État s’élevaient à 29 329 crores de Rs et à 62 842 crores de Rs, respectivement. La collection de cess de compensation était de Rs 8 757 crore.

«Le gouvernement a réglé Rs 21 879 crore à la CGST et Rs 17 230 crore à SGST de l’IGST en tant que règlement régulier. En outre, le Centre a également réglé Rs 28 000 crore en tant que règlement ad-hoc IGST dans un rapport de 50:50 entre le Centre et les États / UT. Le revenu total du Centre et des États après des règlements réguliers et ad hoc en mars est de Rs 58 852 crore pour la CGST et de Rs 60 559 crore pour le SGST. le Centre a également débloqué une compensation de Rs 30 000 crore au cours du mois de mars 2021 », selon un communiqué officiel. Le CGST collecté en mars était beaucoup plus élevé que le nettoyage mensuel moyen de l’année; le RE pour les recettes de TPS du Centre en FY21 n’est que de Rs 5,15 lakh crore, par rapport à l’estimation initiale de Rs 6,9 lakh crore.

Le pic précédent des collectes de la TPS était de 1,19 875 crore Rs en janvier (transactions de décembre). Les recettes de la TPS ont connu un taux de croissance de (-) 41%, (-) 8%, 8% et 14% au cours des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de cet exercice, respectivement, par rapport à la même période l’an dernier.

«Une surveillance plus étroite contre la fausse facturation, une analyse approfondie des données utilisant des données provenant de sources multiples, notamment des systèmes informatiques de TPS, d’impôt sur le revenu et des douanes et une administration fiscale efficace, ont également contribué à l’augmentation régulière des recettes fiscales au cours des derniers mois», a déclaré le gouvernement.

La production de huit secteurs d’infrastructure a reculé de 4,6% en février, le charbon, le pétrole brut, le gaz naturel, les produits de raffinage et les engrais ayant enregistré une baisse. De même, la croissance des exportations de marchandises a ralenti à 0,7% sur un an en février, après un sommet de 22 mois de 6,2% en janvier. Les importations de base, qui sont un indicateur de la demande d’investissement, ont augmenté de 9,5% en décembre et de 8,4% en janvier, indiquant que les entreprises avaient effectivement prévu de redémarrer, mais la croissance est tombée à 6,5% en février.

