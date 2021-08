À Rs 2643 crore, les revenus du BJP provenant de sources inconnues sont cinq fois supérieurs à ceux du Congrès

Le BJP a reçu une part massive de ces revenus à Rs 2642,63 cr, soit 3,5 fois plus que l’ensemble des revenus de sources inconnues déclarés par les 6 autres partis. (PTI)

Le parti au pouvoir Bharatiya Janata a déclaré plus de trois fois plus de revenus provenant de sources inconnues que six autres partis nationaux. Le montant reçu par le BJP est plus de cinq fois supérieur à celui reçu par le Congrès, selon une analyse de l’Association of Democratic Reforms. Le rapport ADR a montré que les partis nationaux ont collecté 3377,41 crores de roupies auprès de sources inconnues au cours de l’exercice 2019-2020, ce qui représente 70,98 % du revenu total des partis. Le BJP a reçu une part massive de ces revenus à Rs 2642,63 cr, soit 3,5 fois plus que l’ensemble des revenus de sources inconnues déclarés par les 6 autres partis.

« À l’heure actuelle, les partis politiques ne sont pas tenus de révéler le nom des individus ou des organisations donnant moins de Rs 20 000 ni ceux qui ont fait des dons via des obligations électorales. En conséquence, plus de 70 % des fonds ne peuvent pas être localisés et proviennent de sources inconnues. Alors que les partis politiques nationaux ont été soumis à la loi RTI par la décision de la CIC en juin 2013, ils ne se sont toujours pas conformés à la décision. Une transparence totale n’est malheureusement pas possible en vertu des lois actuelles, et seule la RTI peut tenir les citoyens informés », a déclaré le rapport de l’ADR.

Le rapport a montré qu’entre les exercices 2004-05 et 2019-20, les partis nationaux ont collecté 14 651,53 crores de roupies auprès de sources inconnues. «Au cours de l’exercice 2019-2020, le BJP a déclaré Rs 2642,63 cr comme revenu de sources inconnues, soit 78,24 % du revenu total des parties nationales de sources inconnues (Rs 3377,41 cr). Ce revenu du BJP est 3,5 fois supérieur au total des revenus de sources inconnues déclarés par les 6 autres partis nationaux (Rs 734,78 cr) », a-t-il déclaré.

Le Congrès de l’opposition a déclaré Rs 526 crore comme revenu de sources inconnues, soit 15,57% du revenu total des partis nationaux de sources inconnues.

«Sur Rs 3377,41 cr en tant que revenus de sources inconnues, la part des revenus des obligations électorales était de Rs 2993,826 cr ou 88,643%. Le revenu combiné de l’INC et du NCP provenant de la vente de coupons entre les exercices 2004-05 et 2019-20 s’élève à Rs 4096.725 cr. Selon les rapports sur les dons (contenant des détails sur les dons supérieurs à 20 000 Rs) de l’exercice 2019-2020, 3,18 lakhs Rs ont été reçus en espèces par les partis nationaux », indique le rapport.

Le revenu total de 7 partis politiques nationaux au cours de l’exercice 2019-2020 était de Rs 4758,206 crore. Le revenu total des partis politiques provenant de donateurs connus était de 1013,805 crore de roupies, soit 21,31 % du revenu total des partis.

Selon un autre rapport de l’ADR, le revenu total du BJP en 2019-2020 était de 3 623,28 crores de roupies. Le rapport de l’ADR a également indiqué qu’au cours de la même période, le Congrès de l’opposition a reçu 682,21 crores de roupies sous forme de dons, cinq fois moins que le BJP.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.