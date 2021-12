À Rs 3,39 lakh crore, dette NHAI à 14 fois le niveau FY15

La monétisation des actifs existants se fera par trois voies : le transfert d’exploitation à péage, la titrisation des péages et les fiducies d’investissement dans les infrastructures (InvIT).

La dette de la National Highways Authority of India (NHAI) a augmenté de 14 fois depuis 2014-15 pour s’élever à 3 38 570 crores de roupies, comme le 31 novembre 2021, le Parlement a été informé mercredi.

Répondant à une question écrite à Rajya Sabha, le ministre des Transports routiers et des autoroutes Nitin Gadkari a déclaré que puisque NHAI est un organisme autonome, sa dette n’est pas comptabilisée dans la dette du gouvernement de l’Union, mais dans les livres de NHAI.

Dans une réponse au Lok Sabha le 12 mars de l’année dernière, Gadkari avait déclaré qu’à la fin de 2014-15, NHAI avait une dette totale en cours de Rs 24 188 crore.

La dette cumulée de NHAI a continué de s’accumuler pour s’élever à 44 567 crores de Rs à la fin de 2015-16 et est passée à 77 742 crores de Rs en 2016-17, 1 21931 crores de Rs en 2017-18, 1 78 867 crores de Rs en 2018-19. En février 2020, NHAI avait une dette totale de 2 28 252 crores de Rs, qui a encore augmenté pour atteindre 3,17 lakh crore à la fin de 2020-2021.

Pour rembourser la dette et développer de nouvelles autoroutes, NHAI monétise des projets routiers financés par le gouvernement depuis 2018. Il s’est fixé un objectif ambitieux de monétiser 21 700 km de tronçons routiers opérationnels en trois ans à partir de 2022-2023, un plan qui pourrait l’aider à lever environ Rs. 2 lakh crore.

La monétisation des actifs existants se fera par trois voies : le transfert d’exploitation à péage, la titrisation des péages et les fiducies d’investissement dans les infrastructures (InvIT).

