À ses niveaux actuels, l’action APXT commence à ressembler à un vol

Comme Acquisition de la technologie Apex (NASDAQ:APXT) s’approche de son prix d’offre SPAC de 10 $ par action, il commence à paraître bon marché. En fait, l’action APXT peut être trop bon marché pour être ignorée à ce niveau.

Dans de nombreux cas, je pense que le bébé collectif est jeté avec l’eau du bain dans certains SPAC aujourd’hui. ces véhicules de capital-risque (ce qu’ils sont vraiment) aident les entreprises en démarrage à arriver sur le marché plus tôt qu’elles ne le pourraient autrement via une introduction en bourse traditionnelle. Et souvent, cela signifie que les entreprises qui ne devraient pas entrer en bourse ou qui le sont trop tôt arrivent sur les marchés via les SPAC.

Cependant, dans le cas de AvePoint, l’objectif de fusion annoncé d’Apex, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. AvePoint est une entreprise de logiciels en tant que service (SaaS) établie avec un partenariat de longue date avec Microsoft (NASDAQ:MSFT). Ce partenariat offre aux investisseurs d’AvePoint des flux de trésorerie récurrents extrêmement stables. Ces types de revenus récurrents de haute qualité reçoivent une prime sur le marché pour une raison. En conséquence, il y a un nombre croissant d’investisseurs qui commencent à voir une valeur assez décente dans l’action APXT aujourd’hui.

L’intérêt pour les SPAC a diminué récemment. Un rapport récent de Barrons indique que les primes associées aux SPAC ont considérablement diminué. Depuis début mars, les investisseurs premium étaient prêts à payer pour les SPAC passant de 27% à moins de 4% à la fin du mois dernier. C’est une forte baisse.

Pour les investisseurs désireux d’être un peu contrariants et d’acquérir des actions de croissance de haute qualité qui ont été injustement battues par le marché, le moment est venu. Voici pourquoi je pense qu’Apex Technologies est l’un de ces titres à considérer aujourd’hui.

L’évaluation de l’action APXT semble attrayante par rapport à ses pairs à forte croissance

Selon la présentation aux investisseurs d’AvePoint en novembre, les données financières de la société semblent assez intéressantes pour les investisseurs de croissance à long terme.

Un taux de croissance ARR de 30%, une marge EBIT de 14% et des capitaux frais à investir dans sa propre croissance sont les trois piliers de la performance 2020 de la société sur lesquels l’équipe de direction d’AvePoint aimerait que les investisseurs se concentrent. En effet, ces facteurs attirent des statistiques de haut niveau que tout investisseur de croissance aimera voir.

Sur une base prospective, AvePoint est évalué à environ 7,5 fois ses ventes. Ce n’est pas bon marché, mais ce n’est pas extrêmement coûteux pour une entreprise avec un modèle commercial de revenus récurrents comme celui d’AvePoint. Je pense que les investisseurs qui auraient acheté Apex Technologies au niveau de 17 $ devraient certainement aimer cette action en dessous de 11 $ par action.

Le marché boursier a été appelé le seul marché où les acheteurs ne veulent pas faire leurs achats dans l’allée des bonnes affaires. Dans le marché actuel, axé sur la dynamique, cela semble plus vrai que jamais.

En effet, l’incroyable passage de l’euphorie à la peur parmi les SPAC aujourd’hui a fourni des opportunités d’achat intéressantes pour les investisseurs de valeur. Je ne mettrais certainement pas encore AvePoint dans le seau de valeur. Cela dit, je classerais l’action APXT comme un jeu de croissance à un prix raisonnable aujourd’hui.

Conclusion

Le modèle commercial SaaS d’AvePoint, son taux de croissance impressionnant et son énorme marché total disponible de 33 milliards de dollars suggèrent que la piste de ce stock est suffisamment longue pour supporter des décennies de croissance supplémentaire à ce rythme. Pour les investisseurs qui recherchent une croissance de haute qualité à ce qui semble être un prix raisonnable, ce SPAC particulier est un bon nom à considérer.

Il reste à voir comment AvePoint se comportera après sa fusion. Je pense que le marché accordera une attention particulière à la performance de cette action au cours de ses premiers trimestres en tant qu’entité cotée en bourse. Cela dit, si les résultats d’AvePoint dépassent les attentes, je m’attendrais à ce que les investisseurs puissent à nouveau voir le niveau de 17 $, à court terme. Nous sommes toujours dans un marché qui favorise les investisseurs de croissance. En attendant que cela change, des entreprises comme AvePoint devraient continuer à bien se comporter.

Aujourd’hui, je pense que les gains potentiels de l’action APXT sont bien supérieurs à son risque de baisse. La société a une valorisation intéressante par rapport à ses pairs SaaS. En effet, le stock AvePoint / Apex pourrait être l’un des meilleurs SPAC actuellement disponibles.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.