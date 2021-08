À seulement 18 ans, Bhad Bhabie de Cash Me Outside révèle qu’elle peut prendre sa retraite avec l’argent qu’elle a gagné avec OnlyFans

Ensuite, Bhad Bhabie a eu 18 ans et a rejoint OnlyFans, où elle a gagné plus d’un million de dollars en un peu plus de six heures, battant un record que Bella Thorne avait fait les gros titres pour avoir frappé des mois auparavant. (Dans le cas de Thorne, elle a gagné plus d’un million en 24 heures.) Maintenant, la star, dont le vrai nom est Danielle Bregoli, a assez d’argent pour payer une maison de 4 millions de dollars, ce qu’elle envisage de faire, et dit qu’elle a assez d’argent qu’elle pouvait prendre sa retraite maintenant, à l’âge vénérable de 18 ans.