À seulement 45 minutes de trajet! L’autoroute Delhi-Meerut ouvre aujourd’hui au public; détails ici

Projet d’autoroute Delhi-Meerut: Bonne nouvelle pour les voyageurs sur l’autoroute! Désormais, voyagez entre Delhi et Meerut en seulement 45 minutes. L’autoroute Delhi – Meerut est maintenant achevée et ouverte au public. Avec cette ouverture de ce grand projet infra, le temps de trajet entre la capitale nationale et la ville de Meerut est passé de 2,5 heures à seulement 45 minutes. Le projet Delhi – Meerut Expressway de 82 km de long, qui relie Delhi à Meerut dans l’ouest de l’Uttar Pradesh, a été développé au coût de Rs 8346 crore. L’ambitieux projet Delhi – Meerut Expressway a été mis en œuvre en quatre paquets.

Ces quatre colis comprenaient une autoroute à six voies de 8,72 kilomètres de long / NH 24 à huit voies de Sarai Kale Khan dans la capitale nationale à la frontière de Ghazipur qui était déjà achevée en juin 2018, une autoroute à six voies de 19,28 kilomètres de long / NH 24 à huit voies de la frontière de Ghazipur. à Dasna dans l’État de l’Uttar Pradesh, 22,23 kilomètres de long de la NH 24 à six voies avec des routes de service à 2 + 2 voies de chaque côté de Dasna à Hapur dans l’Uttar Pradesh, et une autoroute à six voies de 31,78 kilomètres de long de Hapur à Meerut. En décembre 2015, le Premier ministre Narendra Modi a posé la première pierre du projet Delhi – Meerut Expressway à accès contrôlé, vert et intelligent.

Le projet de l’autoroute Delhi – Meerut comprendra un pont majeur sur le canal supérieur du Gange, onze passages souterrains pour véhicules, six carrefours majeurs, un survol au contournement de Hapur, sept nouveaux ponts mineurs, deux passages inférieurs pour piétons et jusqu’à 105 carrefours mineurs. Le projet d’autoroute a été développé dans le but de décongestionner le trafic dans la région de la capitale nationale (NCR) ainsi que de réduire le niveau de pollution. La National Highways Authority of India (NHAI) avait précédemment déclaré catégoriquement que le projet de l’autoroute Delhi-Meerut avait été conçu pour une vitesse de 120 à 100 km par heure.

