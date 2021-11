À seulement une semaine de l’UFC Vegas 44, Rob Font parle de sa motivation pour le combat contre Jose Aldo

A un peu plus d’une semaine de l’UFC Vegas 44, Rob Font ne cache pas son enthousiasme pour son combat contre la légende brésilienne. José Aldo.

Dans une interview avec Le All Star, le poids coq a reconnu la difficulté du combat et a déclaré qu’il était prêt à remporter la victoire samedi prochain.

« Je n’ai pas besoin de beaucoup de motivation pour me lever et m’entraîner, mais quand tu as Aldo, je me réveille un peu plus tôt. Je vais à la gym un peu plus tôt. Je reste un peu plus longtemps dans les sacs et dans les séances de sparring. Ce sera un grand combat », il prétendait Police de caractère.

Le poids coq a reconnu le niveau élevé de son rival et s’est dit prêt à disputer les cinq rounds contre l’ancien champion poids plume.

«C’est un combat difficile. Je prends cela très au sérieux. Dans le monde parfait, je suis entré et je l’ai sorti. Mais évidemment, c’est José Aldo. Il est déjà passé par là, il l’a déjà fait. Il a beaucoup d’expérience, donc je suis prêt à faire cinq rounds et à l’arrêter. Je vais montrer que je suis lisse et droit. Et sinon, un peu plus doux et plus doux que lui », conclu Rob.

Quatrième au classement des poids coq. Rob il est sur une séquence de quatre victoires consécutives. Sa dernière défaite remonte à 2018, de face Raphaël Assuncao. Dans son dernier combat, il a battu l’ancien champion Cody Garbrandt dans l’étoile de UFC Vegas 27.

