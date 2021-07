« À Silverstone, les victoires sont spéciales ; c’est comme la maison de la F1″

05/07/21 à 09:50 CEST

.

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1, est revenu cette saison, après deux absents, dans la catégorie reine du moteur ; avec l’équipe avec laquelle il a fêté ses deux titres (2005 et 2006, alors rebaptisé Renault).

Dans la dernière partie d’une interview exclusive avec l’agence . qui a eu lieu au Red Bull Ring de Spielberg, où le Grand Prix d’Autriche a terminé dixième, Alonso commente à quel point le monde, la F1 et lui-même ont changé depuis ses débuts dans la reine catégorie, il y a 20 ans; et comment vous voyez la prochaine course, dans l’un des « temples » du sport automobile, Silverstone (Angleterre). Où, en plus, le nouveau format de qualification sera publié à travers une course de sprint.

Question : Je vous ai interviewé pour la première fois ici, en Autriche, il y a 20 ans, lorsque j’étais débutant en Formule 1, avec Minardi. Tout a beaucoup changé depuis. Comment percevez-vous le monde et la F1 a-t-elle changé ? Et combien as-tu changé depuis ?

Réponse : Tout a changé, à commencer par la Formule 1. C’est maintenant un sport beaucoup plus robotique. Tout est tellement optimisé, il y a tellement de talent dans les équipes, tellement d’ingénieurs, tellement d’ordinateurs, que c’est beaucoup moins intuitif.

Vous devez faire plus ou moins ce qu’ils vous disent être la meilleure chose à faire ; et comment vous devez conduire. Ce n’est plus comme avant, que vous montiez dans la voiture, que vous mettiez vos ceintures et que tous les dix tours vous vous arrêtiez et commentiez un peu les sensations de la voiture. Maintenant, vous n’avez pas à les commenter ; ils savent déjà exactement comment la voiture fonctionne et ce qui doit être fait pour l’améliorer.

Le monde a changé aussi. En 2001, il n’y avait pas de réseaux sociaux et, peut-être, tellement de superficialité. C’était un monde peut-être plus réel, plus humain. Nous avons maintenant plus de facilités pour rester en contact avec la famille, pour entretenir beaucoup de choses. Mais il y a aussi un peu de bêtise autour de tout ça.

Et puis moi, en tant que personne ou en tant que pilote, parce que sûrement le changement normal que tout le monde subirait de 20 ans à 40 ans, non ? Bon. Vous grandissez en tant que personne, vous rencontrez beaucoup de gens ; et vous évoluez en tant qu’être humain.

Q : La Formule 1 en ce moment, est-ce contre les grands pilotes, les pilotes les plus talentueux, de quelque manière que ce soit ?

R : Oui, sûrement. La Formule 1 actuelle est un peu centrée sur les pilotes qui se préparent déjà au karting, pratiquement ; dans les académies qui ont toutes les équipes, dans les simulateurs… dans un pilote qui optimise un peu ce que disent les ordinateurs, non ?

Avant c’était un peu plus pour trouver un talent, quand Ayrton Senna arrivait ou (Nelson) Piquet arrivait ; ou (Michael) Schumacher est arrivé ; Et ils monteraient dans une voiture et donneraient ces dixièmes supplémentaires, n’est-ce pas ?

Si maintenant quelqu’un arrive et donne ces dixièmes supplémentaires, l’équipe parvient à l’expliquer également à n’importe quel jeune pilote : ce qu’il fait ; comment ce “génie” fait-il, entre guillemets ; et pouvoir le reproduire, avec beaucoup de simulateur ou avec de nombreuses heures de formation. C’est, arriver à copier les conditions de conduite d’un autre.

Q : La prochaine course est à Silverstone en Angleterre, le site du Grand Prix de Grande-Bretagne. Vous y avez gagné deux fois. Que vous suggère l’idée de courir à nouveau à Silverstone en F1 ?

R : Silverstone rappelle toujours de bons souvenirs. C’est un beau circuit, avec de nombreux virages rapides. Les victoires sont spéciales là-bas, car c’est comme la patrie de la Formule 1. Toutes les équipes sont de là-bas. Le sport est très anglais, la F1, et y gagner signifie beaucoup.

Nous aurons deux nouvelles ce week-end. L’un est le retour (total, jusqu’à remplir les tribunes) du public, ce qui va sûrement être étrange ; car maintenant, après tant de mois passés seuls, voir les stands bondés va être un impact visuel important, mais magnifique. Et puis nous avons la course de sprint, ce nouveau format (de qualification) de la F1, comme test. Nous attendons tous un peu, car nous ne savons pas comment cela va fonctionner ; et nous espérons avoir de la chance.

Q : Ce genre de qualification, avec une course de sprint, est-ce une bonne idée ?

R : Oui, tout ce qui change le format actuel et donne un peu de variation au mauvais week-end ne le sera pas.

Q : A Silverstone vous avez gagné en 2006, avec Renault, l’année de votre deuxième titre ; et avec Ferrari, en 2011. Laquelle des deux victoires était la plus belle ?

A: Ils étaient les mêmes, je pense. Cela dépend un peu plus du championnat et de ce que vous combattez à ce moment-là, et de la valeur de ces 25 points, que de la couleur de la voiture elle-même.