A-Smith 3 TDs, Baylor bat le futur ennemi B12, n ° 19 BYU 38-24

Abram Smith a couru pour 188 verges avec trois touchés, le secondeur de Baylor et l’arrière à temps partiel Dillon Doyle ont marqué sur ses deux touches offensives et les Bears ont battu le futur ennemi Big 12 et BYU 38-24 classé 19e samedi.

Baylor (6-1) menait par seulement trois points à mi-chemin du troisième quart avant que Doyle ne capte une passe de 2 verges au touché de Gerry Bohanon. Smith a couru pour un score de 7 verges environ 3 minutes et demie plus tard pour porter le score à 31-14, après le sac de TJ Franklin qui a forcé un échappé du quart-arrière des Cougars Jaren Hall.

« C’était un match standard… Je pense que c’est une grande chose pour nous, que ça vienne de l’intérieur, que l’on soit intrinsèquement capable de se dépasser », a déclaré l’entraîneur de deuxième année des Bears, Dave Aranda. « C’est un grand pas dans la bonne direction. »

BYU (5-2) le mois dernier a accepté une invitation à rejoindre la Big 12 Conference à partir de la saison 2023. Les Cougars ont perdu des matchs consécutifs pour la première fois depuis la fin de 2019, après un début de 5-0 qui comprenait trois victoires contre les équipes Pac-12 et un sommet au n ° 10 dans le Top 25 AP.

« Ce n’est évidemment pas notre meilleur match », a déclaré l’entraîneur de BYU, Kilani Sitake. « Nous étions juste hors-physique aujourd’hui, donc c’était un match difficile à accepter. … J’ai vraiment eu une bonne vérification des tripes. »

L’ancien coordinateur offensif de BYU, Jeff Grimes, en est à sa première saison dans ce rôle à Baylor, qui totalisait 534 verges. Grimes a visité et accueilli plusieurs de ses anciens joueurs lors des échauffements d’avant-match, puis son équipe actuelle est sortie et a disputé son quatrième match de 500 verges cette saison.

Bohanon a complété 18 des 28 passes pour 231 verges avec le TD à Doyle, qui a également couru 2 verges pour un score en fin de première mi-temps. Bohanon, le partant junior de quatrième année et partant de première année, a lancé sa première interception de la saison – lors de sa 153e tentative, lorsque les Bears l’ont marqué en quatrième et 4e à partir du 6 au début du match alors que le match était toujours sans but.

Hall a terminé 22 des 31 passes pour 342 verges, avec quatre passes complétées d’au moins 45 verges, et a réussi un superbe TD de 56 verges sur un quatrième et un 1. Puka Nacua a terminé avec cinq attrapés pour 168 verges, avec trois des longues passes avant un touché de 16 verges dans les dernières minutes.

« Trop de montagnes russes pour nous aujourd’hui. Beaucoup de hauts et malheureusement, beaucoup de bas », a déclaré Hall. « Nous avons fait beaucoup de bons, bons jeux, de gros jeux tout au long du match du début à la fin. Mais trop souvent, nous enchaînons avec un autre mauvais jeu. … Nous devons être plus cohérents. »

Les Cougars se sont rapprochés de 17-14 sur la course de TD de Hall, lorsqu’il s’est initialement aligné sous le centre avant de retomber en formation de fusil de chasse. Il a simulé un transfert juste avant de contourner le côté gauche intact, avec Sitake, l’ancien retour de BYU, faisant un sprint de célébration sur la ligne de touche lorsque Hall s’est libéré.

L’EMPORTER

BYU : Mis à part le long TD de Hall, les Cougars n’ont rien pu faire sur le terrain. Tyler Allgeier a réussi un TD de 1 verge au début du deuxième quart pour la seule avance de BYU, mais il a terminé avec 15 courses pour 33 verges. Il a récolté en moyenne 106,2 verges par match, mais il a prolongé sa séquence de touchés à cinq matchs consécutifs.

Baylor : Les Bears, qui ont affiché une fiche de 2-7 lors des débuts de l’entraîneur Aranda la saison dernière, sont déjà admissibles au bowling avec cinq matchs à jouer en saison régulière. Baylor a deux victoires contre les équipes du Top 25 après aucune depuis 2015.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

BYU sortira probablement du sondage seulement deux semaines après avoir culminé au n ° 10. Baylor, parmi les premières équipes à sortir la semaine dernière, pourrait potentiellement revenir dans le Top 25 pour la deuxième fois cette saison.

SUIVANT

BYU : Les Cougars sont sur la route pour la troisième fois en quatre semaines samedi dans l’État de Washington.

Baylor : Après une date ouverte, les Bears disputent leur troisième match consécutif à domicile le 30 octobre contre le n°25 du Texas.