À son retour, Pacquiao n’a pas pu vaincre Yordenis Ugás, qui a conservé le titre.

Ce n’était pas la nuit rêvée pour Manny Pacquiao, qui ce samedi est revenu à l’action après deux ans et un mois hors du ring. Le Philippin de 42 ans, qui avait joué pour la dernière fois le 20 juillet 2019, le jour où il a battu Keith Thurman au MGM Grand Garden de Las Vegas, cette fois, il ne pouvait pas faire face Yordenis Ugas, qui était énergique, il a remporté une décision unanime et a conservé le titre WBA des poids welters.

Ugás (maintenant 27-4, 12 KO) a été choisi pour ce match en remplacement d’Errol Spence Jr, qui a subi un décollement de la rétine lors d’un examen physique et finalement il ne pouvait pas se battre. Le Cubain a dominé la légende philippine avec son jab et ses tirs nets et il a finalement remporté les trois tableaux de bord par 115-113, 116-112 et 116-112, après 12 tours.

“Mes respects à lui, il est une légende et m’a donné cette opportunité”, a souligné le Cubain sur le ring après sa victoire. Du côté de Pacquiao, qui maintenant Il avait un record de 62 victoires, avec 39 par KO, 8 défaites et deux nuls, reconnu le bon travail de son rival et, bien que Il n’a pas confirmé si ce serait son dernier combat, il a laissé les portes ouvertes à un éventuel retraitou.

“C’était difficile de faire des ajustements sur le ring. Mais il a fait du bon travail. Je remercie les fans et tout le monde d’avoir rendu ce combat possible pour moi. Mes respects à Ugás qui a fait un bon combat. À l’avenir, ils ne verront peut-être plus un match de Manny Pacquiao sur le ring », a-t-il admis.

“J’ai fait beaucoup pour la boxe et la boxe a fait beaucoup pour moi. J’ai hâte de passer du temps avec ma famille et de penser à mon avenir”, a-t-il ajouté. Par ailleurs, tout en évoquant une éventuelle candidature à la présidence de son pays, il a exprimé : «Je ne sais pas si je vais retourner sur le ring, je veux me reposer, me détendre et ensuite prendre une décision. Je sais que ce sera beaucoup plus difficile que la boxe, mais je veux aider mon peuple aux Philippines.”

Le combat

La stratégie d’Ugás était simple mais parfaite : un double coup à la tête avec un tir direct du gauche suivi d’un tir droit au corps a vaincu le gardien de Pacquiao.

Alors que la défense d’Ugás, avec une haute garde, a intercepté les coups entrants de Pacquiao, avant qu’une puissante main droite ne le repousse définitivement. Inconvénients qu’ils battent leur rival encore et encore, et que ils ont finalement coupé Pacquiao sur l’œil gauche.

Manny ne pouvait pas avec Ugás.

“Nous savions que nous devions imposer notre rythme de combat et ne pas laisser Pacquiao nous briser avec ses coups permanents au corps et à la tête”, Ugas a expliqué. “Ma préparation physique était excellente et à partir de là, je n’ai jamais cessé de me déplacer sur le ring.”

“Maintenant, le plan est d’unifier le titre des poids welters. Errol Spence est le prochain sur la liste. Je prie pour qu’il récupère “, a assuré Ugas,

