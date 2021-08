A Spider-Man: No Way Home Toy m’a inquiété que le film continue une erreur MCU

L’argument peut être avancé (et a été avancé) selon lequel les empreintes digitales de Tony Stark étaient partout sur presque toutes les décisions majeures prises par Marvel pendant The Infinity Saga. C’était compréhensible. Le MCU a été construit autour d’Iron Man. Mais maintenant, la société est dépassée et des films tels que Eternals, Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever et plus doivent nous faire dépasser l’héritage de Stark. Et aucun personnage du MCU n’a plus besoin de cette croissance que Spider-Man, qui vit dans l’ombre de Tony depuis son introduction. Une combinaison d’intégration Iron Spider accomplit le contraire. Je ne veux pas que ce soit un ajout important à Spider-Man: No Way Home. Je veux enfin que Spider-Man soit une version entièrement réalisée de Spider-Man dans ce troisième film. Cela arrivera-t-il? Nous le saurons le 16 décembre.