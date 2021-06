A Tale of Two Walmarts lors de son assemblée annuelle des actionnaires – WWD

Walmart a passé l’année dernière à souligner ses augmentations de salaire pour plus d’un demi-million d’employés, ses investissements de plusieurs millions de dollars dans des initiatives d’équité et son embauche surchargée pendant une pandémie qui avait autrement conduit à des taux de chômage record.

Mais des groupes vocaux de travailleurs et de défenseurs ont contesté ce récit, soulignant qu’un segment important des quelque 1,6 million de travailleurs du détaillant aux États-Unis gagne encore moins de 15 $ de l’heure, des salaires qui, selon eux, étaient trop bas pour que les travailleurs puissent se permettre de s’absenter du travail. pendant la pandémie de COVID-19 en cours. La crise sanitaire a marqué une catastrophe de santé publique unique qui a entraîné jusqu’à présent près de 600 000 décès aux États-Unis.

Lors de l’assemblée annuelle de Walmart mercredi, au cours de laquelle les participants pouvaient voter sur une série de propositions d’actionnaires portant sur les pratiques commerciales, les salaires et les conditions de travail du détaillant, les deux récits opposés des actions de l’entreprise étaient exposés. Les défenseurs des travailleurs ont présenté des propositions poussant Walmart à répondre à ses questions sur les salaires au bas de son échelle salariale et à permettre aux travailleurs de s’exprimer davantage dans les protocoles de sécurité, et le conseil d’administration de Walmart a recommandé de ne pas ces propositions.

“Peut-être que des milliers de vos travailleurs ont souffert de cette maladie, l’ont propagée à des membres de leur famille ou ont dû endurer un isolement terrifiant, à bout de souffle, tout cela parce qu’ils étaient trop pauvres, trop mal payés pour pouvoir rester à la maison”, a déclaré le leader des droits civiques Rev. Le Dr William J. Barber 2nd a déclaré dans un message préenregistré diffusé lors de la réunion.

Les remarques de Barber sont venues à l’appui d’une proposition d’actionnaire de Cynthia Murray, une travailleuse de longue date de Walmart dans le Maryland et membre du groupe de défense des travailleurs United for Respect. Murray a proposé la création d’un conseil consultatif sur la main-d’œuvre en cas de pandémie pour permettre aux travailleurs de se prononcer davantage sur les politiques de sécurité au travail.

Lors de la réunion de mercredi, le directeur général de Walmart, Doug McMillon, a répété des messages d’éloge pour les employés des magasins et des entrepôts du détaillant et a récapitulé les mesures prises par l’entreprise pour soutenir les travailleurs : depuis l’automne dernier, quelque 590 000 employés ont reçu des augmentations ; l’entreprise a mis en place une «politique de congés à trois niveaux», dont deux offraient des congés payés, et le détaillant a pris des mesures pour assurer la sécurité au travail en réduisant les heures d’ouverture des magasins, en effectuant le nettoyage des magasins et en installant des gardes en plexiglas dans les caisses.

« Nos associés sont une source d’inspiration », a-t-il déclaré. « Depuis que tous ces récents défis ont commencé, nous avons été témoins de leur courage, de leur gentillesse et de leur générosité. »

Mais les employés et les défenseurs ont fait valoir que les salaires inférieurs à 15 $ l’heure ne sont pas viables en 2021, et ont demandé plus de transparence et d’agence dans la prise de décision de l’entreprise. Une année de ventes record – Walmart a réalisé quelque 560 milliards de dollars de ventes au cours du dernier exercice, soit une augmentation de 40 milliards de dollars par rapport à l’année précédente – s’est produite dans le dos des employés qui se sont présentés dans les magasins pour faire face aux clients alors qu’une dangereuse propagation de la contagion, les défenseurs des travailleurs mentionné.

« La société a fait des progrès constants dans la promotion des personnes de couleur et a augmenté les investissements philanthropiques pour faire avancer l’équité raciale », a déclaré sœur Susan Ernster, vice-présidente et trésorière des Franciscan Sisters of Perpetual Adoration dans le Wisconsin, actionnaire de Walmart. « Cependant, nous pensons que davantage peut et doit être fait pour réduire les inégalités raciales et améliorer la justice économique au sein de notre entreprise.

“En tant que personnes de foi, nous ne nous sentons pas à l’aise de bénéficier des performances record de l’entreprise, alors que tant de nos associés doivent compter sur les subventions gouvernementales pour l’alimentation et les soins de santé”, a-t-elle déclaré lors de la réunion.

Le conseil d’administration de Walmart a également recommandé de voter contre la proposition des Franciscan Sisters pour un rapport abordant des questions sur le salaire de départ du détaillant et son engagement déclaré en faveur de la justice raciale à la lumière des révélations de l’entreprise selon lesquelles les personnes de couleur représentent près de la moitié de tous ses employés horaires.

McMillon a déclaré mercredi que l’entreprise avait déjà augmenté ses salaires les plus bas de 9 $ l’heure à 11 $ l’heure, et qu’elle continuerait d’augmenter les salaires au fil du temps.

“Je pense que nos antécédents indiqueraient que nous prévoyons de continuer à augmenter les salaires au fil du temps ainsi qu’à améliorer notre offre de soins de santé”, a-t-il déclaré lors de la réunion. « Nous ne pouvons tout simplement pas tout faire en même temps. »

La réunion de mercredi a également impliqué un “vote consultatif non contraignant” sur la rémunération des dirigeants de Walmart. Selon la déclaration de procuration de la société en avril, le salaire de McMillon devait être de 22,6 millions de dollars, dont environ 70 % sous forme d’attributions d’actions pouvant ou non être réalisées à leur pleine valeur. Le PDG de Walmart aux États-Unis, John Furner, a gagné 11,3 millions de dollars en salaires et en actions, tandis que le salaire total de la PDG de Sam’s Club, Kathryn McLay, était de 13 millions de dollars.

L’année dernière, l’activité record de Walmart a également connu une croissance rapide des ventes en ligne, les clients de la classe professionnelle restant à la maison et faisant leurs achats. La pénétration mondiale du commerce électronique de la société est passée d’environ 7,5% des ventes au cours de l’exercice 2020 à environ 12,5% des ventes au dernier trimestre, a déclaré McMillon, ajoutant que la société devrait atteindre 100 milliards de dollars de ventes en ligne au cours des deux prochains mois. d’années. Cela représente une croissance rapide, mais bien que Walmart soit toujours plus grand qu’Amazon dans l’ensemble, ce dernier a généré des ventes en ligne de plus de 100 milliards de dollars par trimestre au cours des deux derniers trimestres.