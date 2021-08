CBDC

« À terme », un dollar numérique pourrait être émis, mais la Fed est encore « loin » de prendre une décision, déclare un responsable de la banque centrale américaine

La Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré que la banque centrale américaine pourrait éventuellement la voir émettre sa propre monnaie numérique, la qualifiant de “dernier kilomètre” dans la numérisation du système de paiement.

« J’imagine que dans les années à venir – c’est quelque chose sur lequel la Fed travaille activement maintenant – et je peux voir les raisons pour lesquelles cela finira par se développer ; La Chine fait déjà sa propre expérience avec cela », a déclaré Kaplan lors d’une apparition virtuelle à Texas Tech.

Pourtant, la Fed américaine est « loin » de se prononcer sur un dollar numérique et étudie actuellement des questions telles que son impact potentiel sur les banques.

La banque centrale américaine travaille avec le Massachusetts Institute of Technology pour un dollar numérique, dont le président Jerome Powell a déclaré qu’il était “beaucoup plus important” d’agir correctement que rapidement.

“Je pense que c’est l’un des arguments les plus solides en sa faveur – que … vous n’auriez pas besoin de pièces stables, vous n’auriez pas besoin de crypto-monnaies si vous aviez une monnaie numérique américaine”, a récemment déclaré Powell.

Pendant ce temps, le gouverneur de la Fed, Christopher J. Waller, est sceptique à l’égard des monnaies numériques des banques centrales (CBDC) et pense qu’il s’agit plutôt d’une solution à la recherche d’un problème.

D’autres banques centrales prennent également des mesures similaires avec la Banque centrale européenne entamant une enquête de deux ans sur la faisabilité de l’euro numérique.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.