À Thanksgiving, je suis reconnaissant que mes ancêtres juifs aient quitté l’Europe et que l’Amérique les ait accueillis

« J’ai quelque chose à dire. » C’est ce que je propose généralement en préambule, alors que j’essaie d’attirer l’attention de mes enfants et des autres membres de la famille réunis autour de la table de Thanksgiving. Cela prend généralement quelques tentatives, mais une fois que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, j’offre des mots de remerciement pour mes ancêtres. Je raconte à quel point ils ont dû être courageux pour quitter les communautés de leur naissance – qui étaient au moins familières, malgré les difficultés, la discrimination et la violence bien trop courante auxquelles ils étaient confrontés – et venir dans un pays où ils ne parlaient pas. la langue, ne connaissait pas la culture et, dans de nombreux cas, ne connaissait personne.

Dans cette offrande, je mentionne les noms de famille des personnes qui sont venues et les lieux d’où elles venaient. Nous avons fait pas mal de recherches généalogiques—de mon côté et du côté de ma femme de la famille—et nous avons la chance d’avoir autant d’informations que nous. Mon objectif est de donner à mes enfants une idée de qui étaient leurs ancêtres et de ce qu’ils ont traversé pour nous donner une chance d’avoir la vie que nous menons ici en Amérique. Une branche de la famille de mon père venait de Vilnius, aujourd’hui la capitale de la Lituanie ; un autre de Riga, la capitale de la Lettonie ; un autre de Minsk, capitale de la Biélorussie ; et le dernier d’Odessa, maintenant en Ukraine. En grandissant, j’avais appris que tous les ancêtres de mon père étaient « russes ». Il s’avère qu’aucun d’entre eux ne venait d’endroits qui se trouvent maintenant dans ce pays (du moins au moment d’écrire ces lignes, bien que M. Poutine et ses petits hommes verts pourraient bien préparer un autre changement de frontières).

L’histoire est similaire du côté de ma mère. Une branche m’a été décrite comme autrichienne ; en fait, ils venaient de Skole dans l’Ukraine d’aujourd’hui. L’autre était hongrois et venait de Sighet (ville natale d’Elie Wiesel) en Transylvanie, maintenant une province de Roumanie. Au cours de mon discours de repas de Thanksgiving, je remercie également la famille de ma femme, qui est venue de Vienne, de Pologne et de Russie. En réalité, le premier point d’identification en termes de culture et d’identité pour tous ces gens n’était pas le pays d’origine sur leur passeport, mais le fait qu’ils étaient membres du peuple juif, indépendamment de tout niveau particulier de croyance ou de religiosité.

En plus d’être juifs, les ancêtres de la famille que je vais reconnaître étaient aussi, bien sûr, des Américains. Et c’est l’autre partie des remerciements que je rendrai pour les vacances. Je suis reconnaissant que mes ancêtres aient eu un endroit où aller, qu’ils puissent devenir américains et faire leur vie ici.

Le dernier d’entre eux est arrivé juste sous le fil, arrivant quelques mois après la Première Guerre mondiale et quelques années seulement avant qu’une série de «réformes» de l’immigration ne limite considérablement le nombre d’immigrants que notre pays a acceptés de l’extérieur des îles britanniques et du nord-ouest. L’Europe . La famille de la grand-mère de ma femme a quitté la Pologne en 1937—et seulement parce que le plus jeune enfant était né ici (c’est une longue histoire) ; l’un des plus vieux « bébés ancres » vivants, je suppose. Très peu de Juifs ont pu trouver refuge ici à ce moment-là et immédiatement après, pendant les années où ils en avaient le plus besoin.

Je m’assure que mes enfants connaissent ces restrictions à l’immigration, ainsi que le fait que les personnes venant d’Asie n’avaient presque aucune chance d’émigrer et de devenir citoyens américains jusqu’au début des années 1950. Nous parlons également de la façon dont – bien que leurs ancêtres et d’autres immigrants juifs n’aient certainement pas eu la tâche facile – ils ont au moins eu des opportunités que l’Amérique a refusées au grand nombre d’Afro-Américains et d’Indiens d’Amérique qui étaient arrivés bien avant notre famille. L’Amérique n’a pas traité tout le monde de la même manière, que ce soit sur le papier ou dans la pratique. Certes, comme nous l’ont rappelé les décès de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery et de trop d’autres, nous avons encore une marge d’amélioration sur ce front, c’est le moins qu’on puisse dire, bien que nous ayons parcouru un long chemin grâce à ces héros qui se sont battus et ont saigné pour nous amener aussi loin que nous sommes venus.

Au cours de quatre longues années, l’ancien homme mis en accusation deux fois a rendu le processus de venue ici beaucoup plus difficile, beaucoup plus perfide, pour les réfugiés et les demandeurs d’asile. Mais heureusement, l’homme qui a perdu une élection et a essayé de la voler n’a pas réussi dans cette entreprise, et nous avons un nouveau président beaucoup plus humain. C’est quelque chose pour lequel ma famille et moi sommes profondément reconnaissants, pour de nombreuses raisons.

Comparez Trump avec la Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) de Pennsylvanie, qui depuis 13 ans organise un événement de Thanksgiving à Philadelphie spécialement pour les immigrants, bien qu’il soit à nouveau virtuel cette année grâce, si c’est le mot, à la pandémie. Plus de 100 personnes ont partagé le repas des fêtes en 2019 :

Vanessa, qui a refusé de donner son nom de famille, a déclaré que l’événement était exactement ce dont elle et sa famille avaient besoin après avoir été menacées d’expulsion. « Nous ne pouvions pas le manquer aujourd’hui, car récemment mes parents étaient en cour d’expulsion », a-t-elle déclaré. Vanessa dit qu’elle est reconnaissante que sa famille puisse rester ensemble juste à temps pour les vacances.

Si cette organisation vous semble familière, c’est peut-être à cause du travail formidable qu’elle accomplit en faveur des immigrants, ou c’est peut-être parce que le terroriste qui a tué 11 Juifs à la synagogue Tree of Life à Pittsburgh a spécifiquement mentionné HIAS dans un article quelques heures seulement. avant de commettre ce meurtre de masse :

Quelques heures avant d’ouvrir le feu dans une synagogue de Pittsburgh, Robert Bowers, le tireur présumé, a posté sur le réseau social Gab : « HIAS aime faire entrer des envahisseurs qui tuent notre peuple. Je ne peux pas rester assis à regarder mon peuple se faire massacrer. Vissez vos optiques, j’entre. HIAS est la Hebrew Immigrant Aid Society, et Bowers en avait déjà parlé au moins une fois. Deux semaines et demie plus tôt, il s’était lié à un projet HIAS appelé National Refugee Shabbat et avait écrit : « Pourquoi bonjour HIAS ! Vous aimez faire venir des envahisseurs hostiles parmi nous ? Un autre article qui faisait très probablement référence à HIAS disait : « Ouvrez-vous les yeux ! Ce sont les sales juifs du MAL qui amènent les sales musulmans du MAL dans le pays !! »

Ainsi, bien que je sois reconnaissant à notre pays d’avoir accueilli ma famille et tant d’autres, je suis conscient que tout le monde n’approuve pas la générosité de l’Amérique ou le soutien que les Juifs lui ont généralement témoigné. Il y a une autre personne, dont la famille est également juive et originaire d’Europe de l’Est, qui a exprimé un sentiment de gratitude qui m’a rappelé le mien. Cette personne l’a fait dans le cadre de son témoignage dans le cadre d’une enquête de destitution axée sur Donald Trump. Il a été confronté à l’antisémitisme de Fuck a l’Orange et de ses alliés en représailles pour s’être manifesté et avoir dit la vérité. Voici les mots du lieutenant-colonel Alexander Vindman, des mots qui me rendent fier de partager mon héritage avec cet homme :

Le mois prochain marquera le 40e anniversaire de l’arrivée de ma famille aux États-Unis en tant que réfugié. Quand mon père avait 47 ans, il a laissé derrière lui toute sa vie et la seule maison qu’il ait jamais connue à recommencer aux États-Unis afin que ses trois fils puissent avoir une vie meilleure et plus sûre. Sa décision courageuse a inspiré un profond sentiment de gratitude à mes frères et à moi-même et nous a inculqué le sens du devoir et du service. Nous avons tous les trois servi ou sommes actuellement en service dans l’armée. Notre service militaire collectif est une partie spéciale de l’histoire de notre famille en Amérique. Je reconnais également que mon simple acte de comparaître ici aujourd’hui, tout comme le courage de mes collègues qui ont également témoigné en toute honnêteté devant ce comité, ne serait pas toléré dans de nombreux endroits du monde. En Russie, mon acte d’exprimer mes préoccupations à la chaîne de commandement dans un canal officiel et privé aurait de graves répercussions personnelles et professionnelles et offrir un témoignage public impliquant le président me coûterait sûrement la vie. Je suis reconnaissant pour l’acte courageux d’espoir de mon père il y a 40 ans et pour le privilège d’être citoyen américain et fonctionnaire, où je peux vivre sans craindre pour ma sécurité et celle de ma famille. Papa, le fait que je sois assis ici aujourd’hui au Capitole des États-Unis à parler à nos élus est la preuve que tu as pris la bonne décision il y a quarante ans de quitter l’Union soviétique et de venir ici aux États-Unis d’Amérique à la recherche d’une vie meilleure pour notre famille. Ne vous inquiétez pas, je serai bien pour dire la vérité.

Thanksgiving – du moins sous la forme que nous célébrons dans ce pays – est une invention américaine, et aussi une fête sur chacune de nos relations avec l’Amérique et avec nos compatriotes américains. Cela signifie différentes choses pour différentes personnes, selon pour certains la façon dont leurs ancêtres ont été traités. Pour moi, l’Amérique est ma maison, la seule que j’ai. C’est l’endroit qui a rendu ma vie et ma famille possibles. Mon appartenance au peuple américain, à la communauté nationale américaine, est au cœur de mon identité.

Nous vivons à une époque où, une fois de plus, les démagogues jouent sur nos peurs les plus profondes pour s’opposer à l’accueil de personnes fuyant l’oppression dans leur pays d’origine, comme ce fut le cas en 1939. Les démagogues mettent également en doute la loyauté des juifs américains qui sont nés ailleurs, comme ce fut le cas dans l’affaire Dreyfus il y a plus d’un siècle. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que l’Amérique a fait pour moi : accueillir mes ancêtres lorsqu’ils avaient besoin d’un endroit où aller. Je sais qu’il y en a beaucoup d’autres qui finiront par être beaucoup moins chanceux. Ce sont eux pour lesquels nous devons nous battre maintenant.

Ceci est une version mise à jour d’un article que j’ai posté ces dernières années à Thanksgiving.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Jake Jackson sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.