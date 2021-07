“A Tokyo j’espère donner mon meilleur niveau”

12/07/2021 à 06h30 CEST

C’est une vétéran du tennis de table à qui elle a dédié sa vie et à qui elle entend rester liée lorsqu’elle décidera de raccrocher la raquette, chose qui n’est pas envisagée pour le moment. Galia Dvorak participera à ses quatrièmes Jeux Olympiques à Tokyo à l’âge de 33 ans mais est toujours aussi motivée qu’au premier jour sinon plus. “La vérité est qu’il y a des moments où j’ai le sentiment qu’une éternité s’est écoulée et que je pratique ce sport depuis longtemps mais au lieu de cela si je pense à Pékin 2008 ça me donne l’impression que ça ne fait rien & rdquor;, assure le pagayeur catalan.

Dvorak est convaincu que ceux de Tokyo seront “des Jeux spéciaux et très émouvants car ils se tiendront après avoir été reportés d’un an et après avoir vécu cette situation difficile, mais je crois aussi que dans certains aspects ils seront décaféinés en étant sans spectateurs & mldr; Je souffre un peu pour ceux qui y vont pour la première fois car ils ne pourront pas vivre ce qu’est l’expérience complète & rdquor ;.

De Pékin, où elle a disputé ses premiers Jeux, à Tokyo, 13 ans se sont écoulés, un monde pour une athlète : « La Gaule de Pékin était une Gaule sans aucune attente qu’être là suffisait. Celui de Tokyo est déjà un Gaulois qui sait parfaitement ce qu’on va trouver et qui ne se contente pas d’arriver aux Jeux mais qui eElle est très soucieuse de donner le meilleur d’elle-même. J’espère donner mon meilleur niveau & rdquor ;.

Cependant, le meilleur résultat a été obtenu en Chine avec la neuvième place par équipes : « A Pékin mes rivaux ne me respectaient pas autant. J’étais jeune et n’étais pas connu internationalement donc c’était un peu une surprise au niveau auquel je jouais. Même moi, je n’y étais pas préparé mentalement. À présent, 13 ans plus tard je suis un Gaulois qui est là depuis bien plus longtemps et par surprise je ne vais rattraper personne, mais je pense aussi que je suis un joueur beaucoup plus fort& rdquor ;, commente après avoir assuré que « Je suis très heureux de pouvoir partager les Jeux avec María (Xiao), qui fait ses débuts dans une épreuve olympique & rdquor ;.

S’entraîner dur

Galia Dvorak a connu une mauvaise passe après la dernière pré-olympique, mais heureusement il s’est remis de ses problèmes d’épaule : « J’ai pu prendre un peu de temps pour me reposer et maintenant J’ai vraiment hâte de m’entraîner, d’être encore plus en forme et d’atteindre le sommet. J’espère donner mon meilleur niveau & rdquor;, avoue la joueuse des installations du CN Mataró, où elle a grandi en tant qu’athlète.

Avant de certifier son classement, il a passé de nombreuses journées à souffrir et à faire des calculs : « Je comptais tous les points, les résultats de tous mes rivaux, je comptais mes propres résultats, je réfléchissais aux choses qui pouvaient arriver et c’était un casse-tête constant. Au milieu des pré-olympiques européens, mon classement était déjà mathématique et c’est à ce moment-là que j’ai pris un poids sur mes épaules & rdquor;.

La pagayeuse, née à Kiev et fille de deux joueurs de tennis de table professionnels, a beaucoup contribué à améliorer sa condition physique et sa capacité explosive pour Tokyo « parce que je pense que c’est l’une des pires choses que je fasse. Je suis un joueur très dur et endurant, mais j’ai du mal à finir les points, alors j’ai essayé de mettre un peu l’accent sur le fait d’être un peu plus décisif, avoue-t-il. Et découvrez-nous un secret : “Ma mère me dit toujours que je dois y croire davantage et même que je dois faire un peu de théâtre et avoir plus confiance en mes possibilités & rdquor;.

