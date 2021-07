“A Tokyo, nous chercherons nos meilleures marques”

16/07/2021 à 06h30 CEST

Jèssica Vall et Joan Lluís Pons ont le sentiment d’arriver parfaitement préparés à l’événement olympique Grâce, en partie, à cette année de plus qu’ils n’ont eu à affronter les Jeux avec plus de garanties à la fois physiquement et psychologiquement.

« Si en 2020 on était déjà plein physiquement, avec cette année trop nous avons également pu grandir mentalement avec tous les défis posés par la pandémie. Cela peut être un plus en compétition & rdquor;, assure le majorquin.

Tous deux vivront leur deuxième expérience olympique à Tokyo, les perspectives sont donc différentes cette fois : « Plus qu’une détente, les deuxièmes Jeux se vivent différemment. Dans les premiers, vous vous concentrez beaucoup sur le fait de pouvoir y aller, sur l’illusion qui vous fait pouvoir être là et C’est comme si vous travailliez dès le premier jour en pensant à ce que vous voulez accomplir. On les affronte plus sereinement & rdquor;, confie Jèssica, une vraie vétéran de l’eau qui à Rio a atteint les demi-finales des 100 et 200 brasse. L’objectif à Tokyo est clair : « Nous chercherons à être dans nos meilleurs records, être capable de battre nos meilleurs records et ce que cela signifie dépend un peu des rivaux & rdquor ;.

Joanllu souscrit aux propos de son partenaire et « enseignant » : « Justement, j’aimerais aller aux Jeux et faire ma meilleure note. Je pense que si je réussis cela pourrait me prendre un long chemin. & Rdquor;. C’est ce que dit un nageur qui a toujours tendance à chercher le côté positif des choses et qui a déjà surpris à Rio en se qualifiant pour la finale des 400 nages.

Jessica, une vétéran

Malgré ses 32 ans, Jèssica donne le sentiment qu’elle va de mieux en mieux, elle explique pourquoi : « Il y a beaucoup d’expérience et de travail mental dans le sens où il y a beaucoup de contrôle. Je pense que j’ai une plus grande capacité à tout voir de l’extérieur. L’expérience te donne plus de projection et si évidemment il y a du travail physique car Jordi (Jou) s’en fout qu’il a 32 ans et il continue de me donner un bon coup, mais il y a aussi un travail mental derrière & rdquor ;.

Le styliste de Sant Andreu s’avoue admirateur de ‘Xess’ : « L’avoir à ses côtés est toujours un plus & rdquor ;. Alors que tous deux considèrent que leur entraîneur, Jordi Jou, est la clé de leur succès : « C’est un grand manager de personnes qui sait taper sur la touche de chaque nageur, lui donner ce dont il a besoin à ce moment-là. Nous sommes un très grand groupe et cela nous rend aussi fort car au-delà des objectifs que nous avons, ce qui priorise c’est d’obtenir un dix à l’entraînement ce jour-là, Peu importe que vous vous entraîniez pour un championnat d’Espagne ou pour des Jeux Olympiques & rdquor;, analyse la bracista.

Joanllu et Jèssica, impatients de passer leur séjour à Tokyo

| VALENTÍ ENRICHIR

Joanllu reconnaît qu’il est préoccupé par « les quelques compétitions que nous avons faites pendant l’année pandémique & rdquor ;. Malgré cela, bonne route vers les Jeux : “Il y a beaucoup de sacrifices et de choses qui font mal, mais si vous êtes au bon endroit et avec les bonnes personnes, vous l’appréciez beaucoup et le moment venu, vous êtes heureux à la fois pour être arrivé et pour tout ce qui vous y a emmené & rdquor ;.

Pour ‘Xess’ un podium n’est pas exclu car “Les rêves n’ont pas de limites, mais c’est vrai qu’il faut d’abord être en demi-finale, puis en finale et puis il faut penser à ce podium, mais tous ceux qui rêvent de ce qu’ils veulent & rdquor ;.

Le curieux test de Joan Lluís Pons et Jèssica Vall | VALENTÍ ENRICHIR