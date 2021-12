À tous les ennemis de bas niveau que j’ai massacrés

Image : La vie de Nintendo

Pendant les vacances, nous republions certains de nos meilleurs reportages, interviews, articles d’opinion et points de discussion des 12 derniers mois de la part du personnel et des contributeurs – des articles qui, selon nous, représentent notre meilleur de 2021. Vous y trouverez notre mélange habituel de prévenance, de frivolité, d’expertise rétro, de nostalgie du jeu et, bien sûr, d’enthousiasme pour tout ce qui concerne Nintendo.

Dans le secteur des magazines, la dernière page est l’endroit où vous trouverez toutes les gaffes étranges que nous ne pourrions intégrer nulle part ailleurs. Certains peuvent l’appeler « remplissage » ; nous préférons « une page entière pour faire des blagues terribles qui sont tangentiellement liées au contenu du mag ».

Nous n’avons pas de pages sur Internet, mais nous aimons toujours les blagues terribles – alors bienvenue dans notre fonctionnalité semi-régulière, Back Page.

Slimes. Goombas. Rouquins. Cubes gélatineux. Crabes de boue. La vie a toujours été difficile pour les créatures au bas de la chaîne alimentaire dans les jeux vidéo. Ils existent pour nous faire sentir puissants, et ils existent pour nous rendre puissants.

Au début d’une partie, ils peuvent servir de fourrage facile pour l’agriculture XP et tester nos nouvelles capacités de combat ; ils peuvent donner l’impression qu’une zone est peuplée sans être trop écrasante pour les joueurs qui commencent leur voyage. À la fin, ou même au milieu d’un jeu, ils ne sont guère plus que les escargots que vous écrasez accidentellement sous vos bottes sur le chemin du supermarché.

Quelle vie à mener : perpétuellement bas niveau, destiné à ne jamais grandir, à ne jamais atteindre des hauteurs plus élevées que le « mook générique ». Mais savez-vous quel est le pire ? Beaucoup de ces pauvres créatures vouées à l’échec sont basées sur des animaux de la vie réelle, et ces animaux ne savent même pas que nous les considérons comme un peu plus que de la faune kickable.

Crabe de boue? Plus comme Crabe incompris

Étant donné que c’est Crab News jeudi, je veux commencer par nos petits amis pincés. Dans la vraie vie, les crabes sont petits mais puissants, capables de fournir des pincements qui nécessiteront, à tout le moins, l’application d’un pansement de grande taille. Dans les jeux vidéo, les crabes sont de stupides bébés faibles qui ont rarement plus de 50 HP, qui peuvent être expédiés avec un peu plus qu’un bonk sur la tête.

Et, bien sûr, la plupart des crabes que vous trouverez sur une plage de Norfolk sont les plus petits que vous pouvez ramasser dans un seau sans aucun souci, mais avez-vous vu des araignées de mer et des crabes de cocotier ? Apparemment, selon cet article que j’ai trouvé en recherchant « les pincements de crabes peuvent vous tuer? », le crabe de cocotier est capable de tuer des oiseaux entiers. Je ne suis pas beaucoup plus gros qu’un oiseau !

« Juste pour que tu saches, je ne t’ai attrapé que pour nourrir mes Pokémon beaucoup, BEAUCOUP plus forts. »

En parlant de nos copains aviaires, dans les jeux Pokémon, ils commencent à peu près tous par la même chose : voici un petit oiseau, nommé Pidgey ou Pidove ou Piflamingo, qui existe uniquement pour habituer votre Pokémon de départ au goût du sang. Peu importe qu’il y ait un film d’Hitchcock entier consacré à la façon dont les oiseaux peuvent être sanglants, surtout s’ils savent où se trouvent toutes les parties molles de votre visage – qu’est-ce que les oiseaux ont fait pour mériter d’être le sac de boxe d’une série entière ?

Chauves-souris, oiseaux, insectes, bandits et blobs : nous les considérons comme faibles, insignifiants et valent à peine notre temps depuis des décennies maintenant. De temps en temps, nous aurons un renversement de trope ou une subversion, comme le Big Green Chuchu dans The Legend of Zelda: The Minish Cap, ou Goombella, le compagnon Goomba amical et presque humain dans Paper Mario: The Thousand-Year Door, mais ce sont généralement l’exception à la règle. Il semble que nous venons de décider universellement que certaines créatures sont les formes de vie les plus basses et qu’elles méritent de mourir sans ménagement.

Socialisme? Plus comme Slimecialism

Si je me sentais un peu plus verbeux et ennuyeux, je pourrais transformer cette pièce en un démontage de, euh, du capitalisme ou quelque chose du genre. Vous savez, comment les forts (boss) utilisent le travail des nécessiteux (mooks) pour faire leur sale boulot (déranger le héros), et comment la classe ouvrière (mooks) a besoin de s’emparer des moyens de production (…Le lance-flammes de Bowser , ou quelque chose). Mais c’est un jeudi, et je n’en ai pas envie, alors tu écris ça toi-même, d’accord ?

Mon propos est le suivant : le voyage de chaque héros est construit sur une montagne de cadavres qui étaient si insignifiants pour vous qu’ils se sont à peine enregistrés comme un blip sur votre radar, et c’est ce que les développeurs veulent que vous pensiez et ressentez. C’est pourquoi tant de monstres de bas niveau sont des slimes, car il est difficile d’humaniser une cuillerée de mayonnaise. Mais je vous dis, chers développeurs, que vous donnez une mauvaise réputation à BEAUCOUP trop d’animaux réels. Pourquoi Pokémon utilise-t-il systématiquement des oiseaux et des insectes ? Qu’est-ce que Bethesda a contre les crabes ? Et pourquoi les soldats de bas niveau dans The Witcher 3 ont-ils toujours des sandwichs au poulet dans leurs poches ? Cette dernière question n’est pas vraiment pertinente, je suis juste curieux.

Les Goombas méritent aussi l’amour, non ?

Mais dernièrement, les choses se sont améliorées pour les méchants de niveau un. Avec des jeux d’élevage de monstres comme Slime Rancher, Viva Piñata et Stardew Valley – dans lesquels vous pouvez piéger un tas de slimes dans un enclos afin de les cultiver pour leur précieuse goo – le marché pour prendre soin des bébés au lieu de simplement piétiner eux encore et encore grandit. Beaucoup de gens, moi y compris, veulent prendre soin des crabes et des oiseaux, pas les tuer.

Je suis loin d’être la première personne à suggérer que la violence dans les jeux devient un peu ennuyeuse et que la nouvelle chose à la mode est de passer du temps à s’occuper des animaux à la place, mais je veux quand même ajouter ma voix à l’appel .

Si quelqu’un est capable de créer des jeux et lit toujours ceci : donnez-moi un jeu d’élevage de crabes, s’il vous plaît. Laisse-moi réparer tous les meurtres que j’ai commis.